Argentina gục ngã trước Tây Ban Nha: Cái kết dang dở của Lionel Messi tại World Cup 2026 Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026 phơi bày sự phụ thuộc quá mức vào Messi và những sai lầm chiến thuật khiến Argentina đánh mất ngôi vương.

Phút thứ 106 tại sân vận động MetLife, cú dứt điểm của Ferran Torres không chỉ xé toang mành lưới Argentina mà còn chính thức khép lại giấc mơ bảo vệ ngai vàng của đại diện Nam Mỹ. Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 là một nốt trầm đau đớn, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên vĩ đại mang tên Lionel Messi theo cách không ai mong muốn.

Một mình Messi đã không thể gồng gánh tập thể Argentina đến chức vô địch. Ảnh: Getty Images.

Sai lầm từ bàn cờ chiến thuật của Lionel Scaloni

Xuyên suốt hành trình tại giải đấu năm nay, Messi vẫn là linh hồn, là nguồn sống của Albiceleste với thông số ấn tượng: 8 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Tuy nhiên, ở tuổi 39, siêu sao này cần một hệ thống vệ tinh đủ mạnh để bù đắp cho những hạn chế về mặt thể lực. Đáng tiếc, trong trận cầu quan trọng nhất, HLV Lionel Scaloni lại đưa ra những quyết định nhân sự gây tranh cãi.

Việc loại bỏ Leandro Paredes để thay bằng Nicolas Gonzalez là một bước lùi về mặt chiến thuật. Quyết định này khiến Argentina đánh mất hoàn toàn khả năng kiểm soát khu trung tuyến. Thay vì duy trì sự uyển chuyển trong lối chơi bóng ngắn sở trường, ban huấn luyện La Albiceleste lại chọn cách tiếp cận thực dụng đến mức cực đoan: phất bóng dài và chờ đợi sự đột biến từ các cá nhân.

Hệ quả là hàng tiền vệ Argentina hoàn toàn tê liệt trước khả năng pressing tầm cao của Tây Ban Nha. Các phương án triển khai bóng đều rơi vào bế tắc khi đối phương dễ dàng thiết lập hệ thống phong tỏa. Lối đá thụ động, với ý đồ kéo trận đấu vào loạt luân lưu may rủi, vô tình biến Messi thành "nạn nhân" trong chính hệ thống của mình.

Tương lai của bóng đá Argentina hậu kỷ nguyên Messi sẽ rất đáng quan ngại. Ảnh: Getty Images.

Những con số thống kê báo động

Sự bạc nhược của Argentina được thể hiện rõ nét qua những con số thống kê biết nói. Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, các nhà đương kim vô địch chỉ hoàn thành vỏn vẹn 74 đường chuyền bên phần sân đối phương. Đáng báo động hơn, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ duy trì ở mức 0 tròn trĩnh cho đến tận hiệp phụ.

Trong thế trận bị bủa vây bởi các bóng áo đỏ, Messi buộc phải lùi quá sâu để tìm bóng. Việc phải chạm bóng ở những khu vực không gây nguy hiểm khiến tầm ảnh hưởng của anh bị hạn chế tối đa. Thống kê cho thấy El Pulga đã mất quyền kiểm soát bóng tới 15 lần – một minh chứng cho sự đơn độc của anh trên hàng công. Trong khi đó, người đá cặp Julian Alvarez hoàn toàn mất kết nối và không tung ra nổi một cú dứt điểm nào trước khi rời sân.

Sự vùng lên muộn màng và nỗi lo tương lai

Kịch bản trên sân chỉ thực sự thay đổi sau bàn thua ở phút 106. Khi không còn gì để mất, Argentina mới bắt đầu dâng cao đội hình. Lúc này, đẳng cấp của Messi lại lóe sáng với cú dứt điểm đầu tiên của đội nhà ở phút 117 và đường kiến tạo dọn cỗ cho Giuliano Simeone. Tuy nhiên, sự phản kháng muộn màng này không đủ để khỏa lấp những sai lầm hệ thống trước đó.

Điều đáng lo ngại nhất sau thất bại này không chỉ là việc đánh mất chiếc cúp vàng, mà là sự sa sút của cả một tập thể. Argentina tại World Cup 2026 đang phụ thuộc vào một lão tướng 39 tuổi nhiều hơn cả chiến dịch tại Qatar 2022. Khi các trụ cột đang thi đấu tại châu Âu đều đánh mất phong độ, khoảng trống mà Messi để lại nếu anh giã từ đội tuyển sẽ là một bài toán không có lời giải cho bóng đá xứ Tango.

Messi có thể ngẩng cao đầu rời giải với màn trình diễn cá nhân xuất sắc, nhưng thất bại này mang dáng dấp của sự kết thúc cho một kỷ nguyên rực rỡ. Nếu HLV Scaloni cũng rời đi, bóng đá Argentina sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tái thiết thực sự hậu thời kỳ huy hoàng.