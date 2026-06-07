Argentina hạ Honduras 2-0: Lautaro Martinez và Giuliano Simeone cùng tỏa sáng Dù không có sự phục vụ của thủ quân Lionel Messi, đội tuyển Argentina vẫn dễ dàng áp đảo Honduras với tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội và giành chiến thắng thuyết phục 2-0 tại Mỹ.

Đội tuyển Argentina đã khẳng định sức mạnh của nhà ĐKVĐ thế giới khi giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Honduras trong trận giao hữu diễn tại sân Kyle Field (Mỹ). Dù siêu sao Lionel Messi không ra sân để đảm bảo thể trạng, đoàn quân của HLV Scaloni vẫn vận hành trơn tru với những nhân tố trẻ trung và đầy khát khao.

Lautaro Martinez khai thông bế tắc từ chấm phạt đền

Bước vào trận đấu với vị thế cửa trên, Argentina nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tuyến. Sự cơ động của Thiago Almada và Giuliano Simeone ở hai hành lang cánh liên tục đặt hàng phòng ngự Honduras vào tình thế báo động. Trong hiệp một, "Albiceleste" kiểm soát bóng lên tới 71%, buộc đối thủ phải lùi sâu phòng ngự co cụm.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 34 khi Nicolas Tagliafico bị Cristopher Melendez phạm lỗi trong vòng cấm sau một tình huống phối hợp bài bản. Trên chấm 11 mét, tiền đạo chủ lực Lautaro Martinez đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để đánh lừa thủ thành Edrick Menjívar, mở tỷ số trận đấu ở phút 37.

Lautaro Martinez ghi bàn trên chấm 11 mét.

Giuliano Simeone khẳng định giá trị

Sang hiệp hai, Argentina không hề giảm bớt áp lực. Phút 55, cách biệt được nhân đôi sau một pha dàn xếp tấn công mẫu mực. Lautaro Martinez tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền dọn cỗ tinh tế, tạo điều kiện cho Giuliano Simeone băng xuống dứt điểm chéo góc hiểm hóc. Bàn thắng này ghi dấu màn trình diễn năng nổ của con trai HLV Diego Simeone trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Giuliano Simeone ghi dấu ấn trong chiến thắng của Argentina.

Sau khi có lợi thế an toàn, HLV Scaloni đã thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự nhằm thử nghiệm đội hình. Những cái tên như Enzo Fernández, Alexis Mac Allister và Rodrigo De Paul lần lượt được tung vào sân để duy trì nhịp độ trận đấu. Tuyến giữa của Argentina hoàn toàn làm chủ thế trận, khiến Honduras gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn đối phương.

Thống kê kỹ thuật trận đấu

Thông số Argentina Honduras Kiểm soát bóng 68% 32% Số cú sút 14 3 Sút trúng đích 6 1 Phạt góc 5 2

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch lớn

Một điểm đáng lưu ý trong trận này là sự vắng mặt của Lionel Messi. Ban huấn luyện Argentina đã quyết định để thủ quân của mình nghỉ ngơi trọn vẹn 90 phút nhằm hồi phục thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, sự vắng mặt này lại mở ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ chứng tỏ khả năng thích nghi với sơ đồ chiến thuật linh hoạt của HLV Scaloni.

Hàng phòng ngự với sự chỉ huy của Lisandro Martinez và Cristian Romero đã chơi cực kỳ kỷ luật, hóa giải mọi nỗ lực phản công yếu ớt từ phía Honduras. Chiến thắng này không chỉ giúp Argentina duy trì mạch hưng phấn mà còn là bài tổng duyệt quan trọng về mặt nhân sự trước khi bước vào những giải đấu chính thức sắp tới.

Chung cuộc, Argentina giành thắng lợi 2-0, một kết quả phản ánh đúng cục diện áp đảo mà đại diện Nam Mỹ đã tạo ra trong suốt 90 phút thi đấu trên đất Mỹ.