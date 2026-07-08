Argentina ngược dòng 3-2 trước Ai Cập: Messi chuộc lỗi và khoảnh khắc của Enzo Fernandez
Từ thảm họa hỏng penalty của Messi đến màn lội ngược dòng điên rồ, Argentina đã vượt qua Ai Cập nhờ bản lĩnh của các ngôi sao và sự điều chỉnh chiến thuật sắc bén.
Trận đấu tại vòng 16 đội World Cup giữa Argentina và Ai Cập đã mang đến tất cả những cung bậc cảm xúc dữ dội nhất của bóng đá. Trong một ngày mà Lionel Messi đối mặt với bóng ma quá khứ, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc để tạo nên màn lội ngược dòng nghẹt thở với tỷ số 3-2.
Messi và ranh giới giữa tội đồ và người hùng
Ở tuổi 39, Lionel Messi vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, siêu sao này đã tự đẩy mình vào thế khó khi thực hiện hỏng quả phạt đền thứ tư trong sự nghiệp tại các kỳ World Cup – một kỷ lục buồn không ai muốn nắm giữ. Dẫu vậy, đẳng cấp của chủ nhân 8 Quả bóng vàng đã được khẳng định khi anh trực tiếp chuộc lỗi bằng một đường kiến tạo tinh tế và cú dứt điểm tung nóc lưới gỡ hòa, mở ra hy vọng cho "Albiceleste".
Hàng thủ chệch choạc và sự cứu rỗi từ Cristian Romero
Argentina đã trải qua những phút giây kinh hoàng khi hàng thủ liên tục bộc lộ sơ hở. Lisandro Martinez thất thế trong tranh chấp bóng bổng dẫn đến bàn thua đầu tiên, trong khi Nahuel Molina có một ngày thi đấu đáng quên khi liên tục bị các tiền đạo Ai Cập vượt mặt. Giữa lúc bế tắc nhất, Cristian Romero đã sắm vai người hùng với cú đánh đầu dũng mãnh, thắp lại hy vọng cho toàn đội.
Dấu ấn chiến thuật của Scaloni: Sơ đồ kim cương
Nhận thấy sự bế tắc, HLV Lionel Scaloni đã có quyết định táo bạo khi chuyển sang sơ đồ tiền vệ kim cương. Sự thay đổi này giúp Leandro Paredes trở thành ông chủ thực sự của khu trung tuyến với 129 lần chạm bóng, cao nhất trên sân. Khả năng luân chuyển bóng của Paredes đã giúp Argentina kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp hai, đẩy Ai Cập vào thế phòng ngự co cụm.
Enzo Fernandez và bàn thắng định đoạt
Dù thi đấu mờ nhạt trong phần lớn thời gian, Enzo Fernandez lại cho thấy cái duyên ở những trận cầu lớn. Từ đường kiến tạo của cầu thủ vào thay người Lautaro Martinez, tiền vệ thuộc biên chế Chelsea đã có pha đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng 3-2. Đây là minh chứng cho thấy chiều sâu đội hình và khả năng thay đổi nhân sự linh hoạt của Argentina khi những "kép phụ" như Lautaro hay Montiel đều để lại dấu ấn đậm nét.
Chiến thắng này không chỉ đưa Argentina vào tứ kết mà còn khẳng định bản lĩnh của một tập thể biết vượt qua nghịch cảnh. Dù vẫn còn những nỗi lo ở hàng phòng ngự, nhưng với một Messi luôn biết cách tỏa sáng và dàn cầu thủ dự bị chất lượng, hành trình bảo vệ ngôi vương của đại diện Nam Mỹ vẫn đang tràn đầy hy vọng.