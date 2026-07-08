Argentina ngược dòng 3-2 trước Ai Cập: Messi chuộc lỗi và khoảnh khắc của Enzo Fernandez Từ thảm họa hỏng penalty của Messi đến màn lội ngược dòng điên rồ, Argentina đã vượt qua Ai Cập nhờ bản lĩnh của các ngôi sao và sự điều chỉnh chiến thuật sắc bén.

Trận đấu tại vòng 16 đội World Cup giữa Argentina và Ai Cập đã mang đến tất cả những cung bậc cảm xúc dữ dội nhất của bóng đá. Trong một ngày mà Lionel Messi đối mặt với bóng ma quá khứ, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc để tạo nên màn lội ngược dòng nghẹt thở với tỷ số 3-2.

Messi và ranh giới giữa tội đồ và người hùng

Ở tuổi 39, Lionel Messi vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, siêu sao này đã tự đẩy mình vào thế khó khi thực hiện hỏng quả phạt đền thứ tư trong sự nghiệp tại các kỳ World Cup – một kỷ lục buồn không ai muốn nắm giữ. Dẫu vậy, đẳng cấp của chủ nhân 8 Quả bóng vàng đã được khẳng định khi anh trực tiếp chuộc lỗi bằng một đường kiến tạo tinh tế và cú dứt điểm tung nóc lưới gỡ hòa, mở ra hy vọng cho "Albiceleste".

Lionel Messi – 8.0 điểm: Tự phá kỷ lục buồn của chính mình khi sút hỏng quả phạt đền thứ tư tại một kỳ World Cup. Tuy nhiên, siêu sao 39 tuổi đã chuộc lỗi một cách hoàn hảo với đường kiến tạo tinh tế và cú sút tung nóc lưới gỡ hòa, trở thành nhân tố định đoạt trận đấu. Ảnh: Getty Images.

Hàng thủ chệch choạc và sự cứu rỗi từ Cristian Romero

Argentina đã trải qua những phút giây kinh hoàng khi hàng thủ liên tục bộc lộ sơ hở. Lisandro Martinez thất thế trong tranh chấp bóng bổng dẫn đến bàn thua đầu tiên, trong khi Nahuel Molina có một ngày thi đấu đáng quên khi liên tục bị các tiền đạo Ai Cập vượt mặt. Giữa lúc bế tắc nhất, Cristian Romero đã sắm vai người hùng với cú đánh đầu dũng mãnh, thắp lại hy vọng cho toàn đội.

Cristian Romero – 7.4 điểm: Lên tiếng đúng lúc ở thời khắc sinh tử. Cú đánh đầu dũng mãnh của Romero đã trực tiếp châm ngòi cho màn lội ngược dòng điên rồ của nhà đương kim vô địch. Ảnh: Getty Images.

Lisandro Martinez – 6.6 điểm: Trung vệ này tỏ ra thất thế trong pha tranh chấp bóng bổng dẫn đến bàn mở tỷ số của Ai Cập, đồng thời phản ứng quá chậm chạp khi để Mostafa Zico xâm nhập vòng cấm ghi bàn thứ hai. Ảnh: Getty Images.

Dấu ấn chiến thuật của Scaloni: Sơ đồ kim cương

Nhận thấy sự bế tắc, HLV Lionel Scaloni đã có quyết định táo bạo khi chuyển sang sơ đồ tiền vệ kim cương. Sự thay đổi này giúp Leandro Paredes trở thành ông chủ thực sự của khu trung tuyến với 129 lần chạm bóng, cao nhất trên sân. Khả năng luân chuyển bóng của Paredes đã giúp Argentina kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp hai, đẩy Ai Cập vào thế phòng ngự co cụm.

Leandro Paredes – 6.7 điểm: Việc huấn luyện viên Lionel Scaloni chuyển sang sơ đồ kim cương giúp Paredes phát huy vai trò mỏ neo. Anh trở thành trạm trung chuyển bóng với 129 lần chạm bóng – con số cao nhất trong số các cầu thủ góp mặt trên sân. Ảnh: Getty Images.

Enzo Fernandez và bàn thắng định đoạt

Dù thi đấu mờ nhạt trong phần lớn thời gian, Enzo Fernandez lại cho thấy cái duyên ở những trận cầu lớn. Từ đường kiến tạo của cầu thủ vào thay người Lautaro Martinez, tiền vệ thuộc biên chế Chelsea đã có pha đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng 3-2. Đây là minh chứng cho thấy chiều sâu đội hình và khả năng thay đổi nhân sự linh hoạt của Argentina khi những "kép phụ" như Lautaro hay Montiel đều để lại dấu ấn đậm nét.

Enzo Fernandez – 7.4 điểm: Trải qua phần lớn thời gian thi đấu thiếu hiệu quả khi không tạo ra bất kỳ cơ hội ghi bàn hay tung ra được cú sút trúng đích nào. Dẫu vậy, Fernandez vẫn biết cách để lại dấu ấn với pha đánh đầu ấn định chiến thắng mang tính biểu tượng. Ảnh: Getty Images.

Lautaro Martinez – 6.9 điểm: Tỏa sáng với đường kiến tạo quyết định cho Enzo Fernandez. Màn trình diễn ấn tượng dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị này có thể giúp anh giành lại suất đá chính trên hàng công. Ảnh: Getty Images.

Chiến thắng này không chỉ đưa Argentina vào tứ kết mà còn khẳng định bản lĩnh của một tập thể biết vượt qua nghịch cảnh. Dù vẫn còn những nỗi lo ở hàng phòng ngự, nhưng với một Messi luôn biết cách tỏa sáng và dàn cầu thủ dự bị chất lượng, hành trình bảo vệ ngôi vương của đại diện Nam Mỹ vẫn đang tràn đầy hy vọng.