Argentina ngược dòng hạ Anh 2-1: Bản lĩnh nhà vua và khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi Argentina ghi tên vào chung kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng 2-1 trước Anh. Sự tỏa sáng của Messi và các điều chỉnh của Scaloni đã khuất phục lối chơi thực dụng.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh đã kết thúc theo kịch bản điên rồ nhất, minh chứng cho lý do tại sao bóng đá Nam Mỹ vẫn đang thống trị thế giới. Dù bị dẫn trước và bế tắc trong phần lớn thời gian, nhà đương kim vô địch Argentina đã chứng minh bản lĩnh thép bằng hai bàn thắng trong 7 phút cuối trận để giành chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục.

Argentina chứng tỏ bản lĩnh trước Anh. Ảnh: Getty Images.

Bản lĩnh lội ngược dòng và sự trừng phạt cho lối chơi thực dụng

Trận đấu bắt đầu với sự thận trọng cực độ từ cả hai phía. Hiệp một trôi qua mà không có bất kỳ cú sút trúng đích nào, một kịch bản phản ánh sự chặt chẽ của hệ thống phòng ngự mà HLV Thomas Tuchel xây dựng cho tuyển Anh. Tuy nhiên, nút thắt được tháo gỡ ở phút 55 khi Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số cho đại diện châu Âu.

Thay vì lúng túng, Argentina bắt đầu tăng tốc. Dưới sự chỉ đạo của HLV Lionel Scaloni, đội bóng áo xanh-trắng đã chuyển trạng thái từ kiểm soát chậm sang dồn ép tầm cao (pressing). Sự thực dụng của tuyển Anh, với việc lùi sâu bảo toàn tỷ số quá sớm, đã vô tình tạo điều kiện cho Argentina làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến trong 20 phút cuối trận.

Lionel Messi: Đẳng cấp của một người định đoạt

Dù đã 39 tuổi và bị phong tỏa chặt chẽ (chỉ có 2 lần chạm bóng trong vòng cấm ở hiệp một), Lionel Messi vẫn cho thấy sự khác biệt của một siêu sao. Khi tất cả nghĩ về một thất bại cho Argentina, Messi đã lên tiếng với hai đường kiến tạo mang tính bước ngoặt cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez.

Với màn trình diễn này, Messi chính thức xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi có chuỗi 11 trận liên tiếp ghi bàn hoặc kiến tạo tại các kỳ World Cup. Nhãn quan chiến thuật của anh chính là chìa khóa mở toang cánh cửa vào chung kết khi các đồng đội trẻ bắt đầu có dấu hiệu nóng vội.

Ván bài tất tay của Lionel Scaloni

Chiến thắng này mang đậm dấu ấn của HLV Lionel Scaloni trên băng ghế chỉ đạo. Nhận thấy sự bế tắc ở hành lang cánh, ông tung Nico Gonzalez vào sân ở phút 64 để tăng cường tính đột biến. Đỉnh điểm là quyết định rút hậu vệ Nicolas Tagliafico để thay bằng tiền đạo Lautaro Martinez ở phút 81.

Sơ đồ tấn công tổng lực ngay lập tức phát huy tác dụng. Chỉ 4 phút sau khi thay đổi, Enzo Fernandez thực hiện cú dứt điểm từ cự ly 25 mét. Dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của pha bóng này chỉ là 0.05, nhưng quỹ đạo hiểm hóc đã đánh bại hoàn toàn Jordan Pickford, gỡ hòa 1-1.

Lautaro Martinez toả sáng đúng lúc. Ảnh: Getty Images.

Phút 90+2, kịch tính đẩy lên cao trào khi Lautaro Martinez chọn vị trí thông minh để đánh đầu ấn định tỷ số 2-1. Đây là pha dứt điểm có chỉ số xG lên tới 0.71, cho thấy khả năng chọn vị trí xuất sắc của tiền đạo đang khoác áo Inter Milan.

Phân tích thống kê: Sự áp đảo toàn diện

Các con số thống kê sau trận phản ánh sự chênh lệch về thế trận, đặc biệt là trong hiệp hai. Argentina không chỉ thắng về tỷ số mà còn áp đảo về mọi chỉ số chuyên môn quan trọng.

Chỉ số thống kê Argentina Tuyển Anh Số pha dứt điểm 15 5 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 1.84 0.53 Kiểm soát bóng (hiệp 2) 62% 38% Số lần dứt điểm trúng đích 6 2

Thất bại này để lại nhiều tiếc nuối cho tuyển Anh khi họ đã ở rất gần tấm vé chung kết. Tuy nhiên, việc lùi sâu phòng ngự quá sớm trước một đối thủ già rơ như Argentina đã khiến thầy trò HLV Thomas Tuchel phải trả giá đắt. Với Argentina, họ tiến vào trận chung kết với tư thế của một kẻ chinh phục, sẵn sàng bảo vệ ngai vàng thế giới.