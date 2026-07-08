Argentina ngược dòng không tưởng 3-2 trước Ai Cập để vào tứ kết World Cup 2026 Bị dẫn trước hai bàn đến tận phút 78, Argentina đã thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục nhờ sự tỏa sáng của Lionel Messi và Enzo Fernandez để giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

Trận đấu tại vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Argentina và Ai Cập đã mang đến một trong những kịch bản điên rồ nhất lịch sử giải đấu. Trong một ngày mà nhà đương kim vô địch đứng trước bờ vực bị loại, bản lĩnh của những ngôi sao hàng đầu đã giúp "Albiceleste" lách qua khe cửa hẹp để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Argentina giành chiến thắng nghẹt thở trước Ai Cập. Ảnh: Getty Images.

Cú sốc từ những tình huống cố định

Argentina nhập cuộc với sự chủ động thường thấy, kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, sự mất tập trung trong hệ thống phòng ngự đã khiến họ phải trả giá đắt ngay từ phút 15. Từ quả phạt góc của Marwan Attia, trung vệ Yasser Ibrahim tận dụng ưu thế chiều cao để bật lên đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ thành Emiliano Martinez, mở tỷ số cho Ai Cập.

Sức ép tâm lý càng đè nặng lên đôi chân các cầu thủ Nam Mỹ khi chỉ ít phút sau, họ được hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Lionel Messi – người vốn cực kỳ ổn định – lại không thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ thành Mostafa Shobeir. Quãng thời gian còn lại của hiệp một là màn trình diễn điểm 10 của Shobeir khi anh liên tiếp từ chối các pha dứt điểm của Alexis Mac Allister và Julian Alvarez, bảo toàn lợi thế mong manh cho đại diện châu Phi.

Kịch tính đẩy lên cao trào

Bước sang hiệp hai, Argentina đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, để lộ những khoảng trống chết người nơi hàng phòng ngự. Phút 58, VAR đã cứu nguy cho Argentina khi từ chối bàn thắng của Mostafa Zico do lỗi trước đó. Tuy nhiên, hàng thủ Argentina không thể đứng vững mãi. Phút 67, Haissem Hassan thực hiện pha bứt tốc thần tốc bên cánh phải trước khi dọn cỗ để Zico dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho Ai Cập.

Đến phút 78, Ai Cập vẫn đang dẫn trước 2-0. Ảnh: Getty Images.

Khi đồng hồ điểm sang phút 78 và tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về Ai Cập, nhiều người đã nghĩ về một cú sốc lớn nhất giải đấu. Nhưng đó cũng là lúc bản lĩnh của nhà vua lên tiếng.

15 phút điên rồ và sự tỏa sáng của các ngôi sao

Phút 79, Lionel Messi chuộc lỗi bằng quả tạt chính xác từng milimet để Cristian Romero băng vào đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng như liều thuốc kích thích tinh thần cho Argentina. Chỉ 4 phút sau, chính siêu sao mang áo số 10 thực hiện cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, bóng chạm tay thủ môn Shobeir rồi dội xà ngang bay vào lưới, san bằng tỷ số 2-2. Đây là pha lập công thứ 8 của Messi tại kỳ World Cup này.

Cao trào của trận đấu đến ở phút bù giờ thứ 3 (90+3'). Bắt nguồn từ tình huống Julian Alvarez cướp bóng dũng mãnh ngay trong chân Mohamed Salah, Argentina tổ chức phản công nhanh. Lautaro Martinez vào sân thay người đã có pha treo bóng chuẩn xác để Enzo Fernandez băng vào đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.

Enzo Fernandez ấn định chiến thắng cho Argentina. Ảnh: Getty Images.

Chiến thắng nghẹt thở này đưa Argentina tiến vào tứ kết, nơi họ sẽ chờ đợi đối thủ là đội thắng trong cặp đấu giữa Thụy Sỹ và Colombia. Với Ai Cập, dù thất bại nhưng họ đã có một giải đấu đáng tự hào khi khiến nhà đương kim vô địch phải toát mồ hôi hột đến những giây cuối cùng.

Đội hình ra sân của cả hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn.

Thống kê trận đấu: