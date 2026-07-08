Argentina ngược dòng kịch tính 3-2 trước Ai Cập: Bản lĩnh nhà vô địch tại World Cup 2026 Từ bờ vực bị loại khi để dẫn trước hai bàn, Messi và các đồng đội đã tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng trong 15 phút cuối để ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Trận thư hùng tại vòng 16 đội World Cup 2026 trên sân vận động Atlanta đã cống hiến một trong những kịch bản điên rồ nhất lịch sử giải đấu. Dù bị dồn vào thế chân tường khi để Ai Cập dẫn trước hai bàn đến tận phút 78, Argentina vẫn chứng minh tại sao họ đang là những người nắm giữ ngai vàng thế giới. Chỉ trong hơn 10 phút cuối trận, đại diện Nam Mỹ đã bùng nổ để tiễn đối thủ về nước với thắng lợi 3-2 nghẹt thở.

Messi và các đồng đội vừa hoàn tất một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: Getty Images.

Lời khẳng định của Lionel Messi

Mọi thứ tưởng chừng đã sụp đổ với cá nhân Messi khi anh sút hỏng quả phạt đền ở phút 21 trước sự xuất sắc của thủ môn Mostafa Shobeir. Tuy nhiên, ở độ tuổi 39, người đội trưởng vĩ đại của "La Albiceleste" một lần nữa cho thấy giá trị của bản lĩnh. Thay vì gục ngã, anh chính là người thắp lại hy vọng với đường treo bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương để Cristian Romero đánh đầu rút ngắn cách biệt ở phút 79.

Chỉ 4 phút sau, đích thân siêu sao này ghi bàn gỡ hòa bằng một pha dứt điểm cận thành chớp nhoáng. Thống kê từ Sofascore cho thấy tầm ảnh hưởng tuyệt đối của Messi với điểm số 9.3, thực hiện 6 đường chuyền quyết định và tạo ra 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt. Màn trình diễn này không chỉ giúp Argentina thoát hiểm mà còn giúp Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục mới tại sân chơi World Cup.

Sức ép nghẹt thở và sự áp đảo về thông số

Việc để thủng lưới hai bàn không khiến Argentina đánh mất thế trận. Ngược lại, họ đã tạo ra một cuộc vây hãm toàn diện. Xuyên suốt 90 phút, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni tung ra tới 19 pha dứt điểm, gấp gần 4 lần so với con số 5 của Ai Cập. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.90 cho thấy Argentina xứng đáng có nhiều hơn 3 bàn thắng.

Đáng chú ý, khả năng tịnh tiến bóng của nhà đương kim vô địch đạt mức thượng thừa với 74 lần đưa bóng thành công vào khu vực 1/3 cuối sân. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác 82% giúp Argentina duy trì nhịp độ tấn công dồn dập, khiến hệ thống phòng ngự của đại diện châu Phi dần bộc lộ những vết nứt dưới áp lực khổng lồ.

Argentina thi đấu áp đảo xuyên suốt trận đấu. Ảnh: Getty Images.

Dấu ấn chiến thuật từ băng ghế huấn luyện

Khi trận đấu trôi về những phút cuối trong sự bế tắc, HLV Lionel Scaloni đã chứng minh năng lực đọc trận đấu tài tình. Những điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Việc tăng cường hỏa lực ở hai biên và làm mới nền tảng thể lực đã giúp Argentina khai thác triệt để những khoảng trống nhỏ nhất.

Cả hai bàn thắng quyết định đều in đậm dấu giày của các nhân tố dự bị. Gonzalo Montiel là người kiến tạo để Messi gỡ hòa 2-2, trong khi Lautaro Martinez tung đường tạt bóng chính xác để Enzo Fernandez đánh đầu ấn định chiến thắng ở phút bù giờ thứ ba (90+3). Chiến thuật khoét sâu vào hai hành lang cánh với 26 quả tạt đã vắt kiệt sức lực của hàng thủ Ai Cập, vốn đã phải căng mình chống đỡ trong phần lớn thời gian trận đấu.

Tinh thần thép của nhà đương kim vô địch

Bị dẫn 2-0 sau pha phản công của Mostafa Ziko ở phút 67, nhiều đội bóng sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nhưng Argentina đã phô diễn thứ DNA của nhà vô địch. Thay vì buông xuôi, họ duy trì cường độ vây ráp cực cao, giành chiến thắng trong 75% các pha tắc bóng và có tới 48 lần đoạt lại quyền kiểm soát bóng.

Màn lội ngược dòng tại Atlanta không chỉ đưa Argentina tiến vào tứ kết mà còn gửi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ còn lại: Đừng bao giờ gạch tên nhà đương kim vô địch khi tiếng còi mãn cuộc chưa vang lên. Sự kiên định và khát khao tột độ đã giúp "La Albiceleste" lách qua khe cửa hẹp để tiếp tục hành trình bảo vệ ngai vàng.