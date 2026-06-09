Argentina tại World Cup 2026: Chiến lược bảo vệ ngai vàng và kỷ nguyên thoát bóng Messi Với tư cách nhà đương kim vô địch, Argentina hướng tới World Cup 2026 bằng một tập thể bản lĩnh, đa dạng và giảm bớt sự phụ thuộc vào tầm ảnh hưởng của Lionel Messi.

Argentina bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup 2026 với một tâm thế hoàn toàn mới. Không còn là đội bóng phải gồng gánh bởi một cá nhân kiệt xuất, La Albiceleste dưới thời Lionel Scaloni đang tiến hóa thành một khối thống nhất, nơi sự gắn kết tập thể và tư duy chiến thuật thực dụng được đặt lên hàng đầu.

World Cup 2026 có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Lionel Messi.

Lionel Scaloni: Kiến trúc sư của sự ổn định

Đội hình Argentina hành quân tới Bắc Mỹ mang theo bộ khung dày dạn kinh nghiệm với gần hai phần ba nhân sự từng lên ngôi tại Qatar. Huấn luyện viên Lionel Scaloni tiếp tục trung thành với sơ đồ 4-3-3 linh hoạt. Hệ thống này ưu tiên sự chắc chắn của cặp trung vệ dập, khả năng dâng cao đột biến của các hậu vệ biên và sự cơ động của tuyến giữa trong các tình huống chuyển trạng thái.

Thành công của Scaloni không chỉ đến từ sa bàn mà còn từ khả năng đắc nhân tâm xuất sắc. Từ một trợ lý ít tiếng tăm, ông đã xây dựng được niềm tin tuyệt đối từ các học trò, tạo nên một tập thể đoàn kết hiếm thấy trong lịch sử bóng đá xứ Tango. Lời khẳng định của ông rằng "không phải lúc nào đội chơi hay nhất cũng thắng" cho thấy sự thực dụng cần thiết của một nhà vô địch đang nắm giữ vị thế dẫn đầu sau khi bỏ xa đội nhì bảng vòng loại khu vực Nam Mỹ tới 9 điểm.

Vai trò của Lionel Messi ở tuổi 39

Dù sẽ bước sang tuổi 39 khi giải đấu diễn ra, Lionel Messi vẫn là hạt nhân không thể thay thế về mặt tinh thần. Việc góp mặt ở kỳ World Cup thứ sáu liên tiếp là một cột mốc lịch sử, nhưng điểm đáng chú ý nhất là cách Argentina vận hành khi không có anh trên sân. Đội bóng đã học được cách kiểm soát trận đấu và dứt điểm đối thủ thông qua lối chơi tập thể thay vì chỉ chờ đợi những khoảnh khắc thiên tài từ "El Pulga".

Messi vẫn là điểm tựa tinh thần cho hành trình bảo vệ ngai vàng World Cup của Argentina.

Dẫu vậy, Messi vẫn là trung tâm của vũ trụ bóng đá Argentina. Những ngôi sao như Rodrigo De Paul hay Cristian Romero luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tầm ảnh hưởng của người đội trưởng, tạo nên một lá chắn vững chắc bảo vệ giá trị biểu tượng của đội bóng.

Những nhân tố mới và hỏa lực tấn công

Sự vắng mặt của Angel Di Maria để lại một khoảng trống lớn về kinh nghiệm, nhưng cũng mở ra cánh cửa cho các tài năng trẻ. Thiago Almada, với kỹ năng đột phá và những cú sút xa uy lực, được kỳ vọng sẽ trở thành họng pháo bí mật mới của Scaloni. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Nico Paz – tài năng trẻ từng trưởng thành từ lò Real Madrid và đang tỏa sáng tại Como – mang đến nét hào hoa và sự sáng tạo cho tuyến giữa.

Hàng công của Argentina vẫn duy trì sức mạnh đáng nể với những cái tên đã khẳng định được đẳng cấp thế giới:

Julian Alvarez: Khả năng pressing tầm cao và chọn vị trí thông minh.

Khả năng pressing tầm cao và chọn vị trí thông minh. Lautaro Martinez: Bản năng sát thủ trong vòng cấm.

Bản năng sát thủ trong vòng cấm. Nico Paz: Sự đột biến từ các đường chuyền xuyên tuyến.

Sức mạnh từ khán đài và bối cảnh đặc biệt

Người hâm mộ Argentina dự kiến sẽ biến các sân vận động tại Dallas, Kansas City hay Miami thành những "thánh địa" thực sự. Sự cuồng nhiệt từ khán đài luôn là nguồn nội lực mạnh mẽ cho La Albiceleste. Trong bối cảnh mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Argentina đang có những bước tiến nồng ấm, đội bóng xứ Tango dường như đang sở hữu mọi điều kiện thuận lợi nhất để hướng tới mục tiêu bảo vệ ngai vàng.

Vượt lên trên những yếu tố bên lề, sự chuyên nghiệp và khát khao cống hiến cho màu cờ sắc áo vẫn là tôn chỉ hàng đầu của các cầu thủ. Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các cựu binh và sức sống của những tài năng trẻ, Argentina đã sẵn sàng cho một chương mới đầy hứa hẹn tại World Cup 2026.