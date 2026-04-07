Argentina tại World Cup 2026: Khi sự vĩ đại của Lionel Messi trở thành nỗi lo Dù dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng ở tuổi 39, sự phụ thuộc quá lớn vào Messi đang bộc lộ những điểm yếu chí mạng trong tham vọng bảo vệ ngai vàng của Argentina.

Khi Lionel Messi nâng cao chiếc cúp vàng tại Qatar năm 2022 và sau đó là đỉnh cao Copa America 2024, thế giới bóng đá đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho một lời chia tay viên mãn. Thế nhưng, dưới cái nóng như thiêu đốt của Miami tại World Cup 2026, người hâm mộ lại được chứng kiến một chương mới đầy kinh ngạc. Ở tuổi 39, ngôi sao mang áo số 10 không chỉ sải bước tại kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp mà còn đang thực sự thống trị giải đấu theo cách không ai có thể tưởng tượng nổi.

Thống kê không tưởng của "vị thánh" tuổi 39

Lionel Messi không tham dự giải đấu này chỉ để phá kỷ lục về số lần góp mặt. Với 7 bàn thắng chỉ sau 4 trận đấu, cựu huyền thoại Barcelona đang độc chiếm vị trí dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng. Hiệu suất này thực sự khủng khiếp khi nó chiếm tới 64% tổng số pha lập công của toàn đội Argentina.

Lionel Messi vẫn là đầu tàu trên hàng công Argentina.

Những con số không biết nói dối: Messi vẫn là hạt nhân, là hơi thở và là lời giải cho mọi bài toán bế tắc của Albiceleste. Sự thông minh trong cách đọc tình huống và khả năng dứt điểm thượng thừa giúp anh bù đắp hoàn hảo cho sự suy giảm về tốc độ do tuổi tác. Messi hiện tại giống như một "kiến trúc sư" lùi sâu, điều tiết nhịp độ và tung ra những nhát dao chí mạng khi đối phương sơ hở nhất.

Vết nứt từ sự phụ thuộc quá mức

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang rực rỡ của số 10 là một thực tế đáng lo ngại về hệ thống của HLV Lionel Scaloni. Trận thắng nhọc nhằn 3-2 trước Cape Verde tại vòng 32 đội chính là hồi chuông cảnh báo đanh thép nhất. Việc nhà đương kim vô địch phải cậy nhờ đến khoảnh khắc thiên tài của Messi và một bàn phản lưới nhà trong hiệp phụ để vượt qua đối thủ bị đánh giá thấp hơn cho thấy sự lúng túng trong các phương án tiếp cận cầu môn.

Có một nghịch lý đang tồn tại: các đồng đội của Messi – những ngôi sao trị giá hàng trăm triệu USD – dường như đang thi đấu với tâm thế của những đứa trẻ ngưỡng mộ thần tượng hơn là những chiến binh độc lập. Họ có xu hướng tìm kiếm Messi trong mọi tình huống, ngay cả khi có những lựa chọn chuyền bóng tốt hơn. Sự phụ thuộc tâm lý này vô hình trung biến lối chơi của Argentina trở nên dễ đoán và thụ động nếu Messi bị phong tỏa.

Yêu cầu bước ra khỏi cái bóng khổng lồ

Câu hỏi lớn nhất bao trùm lấy đại bản doanh của Argentina là: Albiceleste sẽ ra sao trong kỷ nguyên hậu Messi? Việc dựa dẫm vào một thiên tài, dù vĩ đại đến đâu, luôn là con dao hai lưỡi. Để bảo vệ ngai vàng, những cái tên như Julian Alvarez hay Lautaro Martinez cần phải thể hiện bản lĩnh dẫn dắt, thay vì chỉ đóng vai trò vệ tinh xung quanh đàn anh.

Argentina cần nhiều hơn một Lionel Messi. Ảnh: Getty Images

Niềm hy vọng về một sự chuyển giao cũng được đặt lên vai thế hệ trẻ đầy tiềm năng như Nico Paz, Valentin Barco hay Giuliano Simeone. Messi có thể định nghĩa lại giới hạn của thời gian, nhưng Argentina cần định nghĩa lại chính mình để không bị sụp đổ khi triều đại của số 10 khép lại.

Sự vĩ đại của El Pulga nên được coi là đòn bẩy để cả tập thể cùng tiến lên, thay vì biến thành một điểm tựa duy nhất. Sức mạnh thực sự của Argentina tại kỳ World Cup này sẽ không chỉ nằm ở việc Messi ghi được bao nhiêu bàn thắng, mà là cách họ học được cách bước đi trên chính đôi chân của mình khi không có sự che chở của "vị thánh" mang áo số 10.