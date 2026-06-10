Argentina thắng đậm Iceland 3-0: Lisandro Martinez khẳng định vai trò ông chủ tuyến dưới Trong trận giao hữu tổng duyệt tại Alabama, Lisandro Martinez đã chứng minh vì sao anh là mắt xích không thể thiếu trong hệ thống triển khai bóng của nhà vô địch Argentina.

Màn trình diễn thong dong tại Alabama

Đội tuyển Argentina vừa khép lại quá trình chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương World Cup bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Iceland tại Alabama, Mỹ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất không chỉ nằm ở tỷ số, mà còn ở cách Lisandro Martinez điều tiết nhịp độ trận đấu từ vị trí trung tâm hàng phòng ngự.

Trong trận đấu này, trung vệ thuộc biên chế Manchester United đã được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu. Đây là một trận đấu tương đối dễ dàng của nhà đương kim vô địch thế giới, và Martinez đã có một màn trình diễn thong dong, không cần tốn quá nhiều sức lực nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả cao.

Lisandro Martinez phát triển bóng rất tốt ở vị trí trung vệ.

Trong hiệp một, khi Iceland chủ động chơi lùi sâu và không tạo ra nhiều áp lực, Martinez đã tận dụng tối đa không gian để phô diễn kỹ năng kéo bóng. Anh thi đấu trọn vẹn 45 phút trước khi được rút ra nghỉ nhằm xoay tua đội hình và giữ sức cho các trụ cột trước giải đấu chính thức.

Thống kê ấn tượng về khả năng điều tiết

Theo số liệu chi tiết, trung vệ sinh năm 1998 đã thực hiện thành công 45 trên tổng số 47 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác gần như tuyệt đối. Đặc biệt, Martinez có một đường chuyền dài vượt tuyến chuẩn xác, mở ra cơ hội băng xuống nguy hiểm cho đồng đội phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Bên cạnh khả năng chuyền bóng ổn định, kỹ năng kiểm soát bóng trong không gian hẹp của Martinez cũng được thể hiện rõ nét. Anh thực hiện 16 tình huống kéo bóng lên phía trước, trong đó có nhiều pha xử lý kỹ thuật giúp thoát khỏi sự vây ráp của đối phương một cách dễ dàng nhờ khả năng kiểm soát bóng sát chân.

Argentina là một ứng cử viên hàng đầu tại World Cup 2026.

Tín hiệu tích cực cho cả Argentina và Manchester United

Về mặt phòng ngự, do đối thủ không gây ra nhiều sóng gió, đóng góp duy nhất của Martinez là một tình huống thu hồi bóng thành công. Tuy nhiên, sự điềm tĩnh và chính xác trong khâu phân phối bóng mới là điều ban huấn luyện Argentina mong đợi nhất ở một trung vệ hiện đại.

Đối với người hâm mộ Manchester United, việc chứng kiến Martinez thi đấu khỏe mạnh là một tín hiệu vô cùng lạc quan. Sau những giai đoạn phải nghỉ thi đấu vì chấn thương tại Ngoại hạng Anh, trung vệ này cần những trận đấu cọ xát để tìm lại cảm giác bóng tốt nhất. Sự tự tin của Martinez không chỉ có lợi cho đội tuyển quốc gia mà còn là sự chuẩn bị chất lượng cho mùa giải mới của Quỷ đỏ.

Chiến thắng 3-0 mang lại tâm lý hưng phấn cho Argentina trước khi họ chính thức bước vào hành trình World Cup bằng trận đấu mở màn gặp Algeria vào thứ Năm tới. Sự ổn định của Lisandro Martinez chắc chắn sẽ là điểm tựa lớn cho hàng thủ Nam Mỹ trong chiến dịch quan trọng này.