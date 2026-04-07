Argentina thắng kịch tính 3-2 trước Cape Verde: Khi hào quang nhà vô địch bị lung lay Vượt qua Cape Verde với tỷ số 3-2 để tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026, Argentina của Lionel Messi vẫn giữ được vị thế nhưng đã đánh mất đi vẻ ngoài bất khả xâm phạm thường thấy.

Một trận thắng sít sao là đủ để Argentina ghi danh vào vòng đấu loại trực tiếp, nhưng cách họ vượt qua thử thách này lại mang đến một thông điệp hoàn toàn khác cho các đối thủ. Sáng 4/7, tại vòng 1/16 World Cup 2026, nhà đương kim vô địch Argentina đã đánh bại Cape Verde với tỷ số 3-2. Kết quả này giúp Lionel Messi và các đồng đội duy trì hành trình bảo vệ vương miện, nhưng nó cũng phơi bày những vết rạn trong hệ thống tưởng chừng như hoàn hảo của Albiceleste.

Sự kiên cường của Cape Verde và lời cảnh báo cho nhà vô địch

Argentina vẫn thể hiện được đẳng cấp của một đội bóng lớn: biết cách giành chiến thắng trong những thời điểm căng thẳng nhất. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc họ có mạnh hay không, mà là các đối thủ còn e sợ họ đến mức nào. Cape Verde đã bước vào trận đấu tại Miami với một thái độ không thể tin nổi, họ không hề cúi đầu trước dàn sao thượng thặng của Nam Mỹ.

Cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic đã có những nhận định sắc sảo về trận đấu này: "Sydney Lopez lại ghi bàn. Cape Verde gỡ hòa và cả thế giới phải chú ý. Họ không sợ Argentina, không sợ Messi hay bất kỳ ngôi sao nào. Nhà vô địch có thể nghĩ đây là một đêm dễ dàng, nhưng Cape Verde đã đáp lại bằng sự lì lợm: muốn thắng, hãy tự đến mà lấy".

Trong bóng đá đỉnh cao, uy danh đôi khi là vũ khí sắc bén nhất. Nhiều đội bóng thường thất bại trước Argentina ngay từ trong đường hầm bởi áp lực từ chiếc áo xanh trắng, từ cái bóng vĩ đại của Messi và ký ức về một tập thể từng bước lên đỉnh thế giới. Khi một đội bóng bị ám ảnh bởi đối thủ, họ sẽ chuyền bóng an toàn hơn, tranh chấp rụt rè hơn và tự thu nhỏ mình lại.

Khi nỗi sợ không còn là rào cản

Cape Verde đã chứng minh rằng nhà vô địch không phải là không thể bị tổn thương. Bàn gỡ hòa 2-2 của Sydney Lopez không chỉ là một khoảnh khắc kỹ thuật cá nhân điêu luyện, mà còn là lời tuyên bố đanh thép: Argentina có thể bị kéo vào vùng bất ổn. Những phút thi đấu trên sân cho thấy sự bực bội bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt Messi, và áp lực đè nặng lên băng ghế huấn luyện của Argentina như bất kỳ đội bóng bình thường nào khác.

Dù đi tiếp, nhưng Argentina đã để lại một vết xước lớn lên hình ảnh "bất khả chiến bại" của mình. Những tín hiệu từ trận đấu này sẽ được các đối thủ tiếp theo nghiên cứu kỹ lưỡng. Nếu một đội bóng bị đánh giá thấp hơn như Cape Verde có thể nhìn thẳng vào mắt Argentina và khiến họ chật vật, tại sao những ông lớn khác lại không thể?

Từ sau trận đấu này, tâm lý của các đối thủ sẽ thay đổi. Thay vì bước vào sân với suy nghĩ hạn chế bàn thua, họ sẽ tự tin hơn trong việc gây sức ép, tranh chấp mạnh mẽ và chờ đợi thời điểm đội quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni mất nhịp. Đó mới chính là mối nguy hiểm thực sự đối với hành trình của Argentina.

Bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh

Lịch sử World Cup từng chứng kiến nhiều nhà vô địch phải trải qua những trận cầu "xấu xí" và nhọc nhằn ở vòng knock-out trước khi chạm tay vào cúp vàng. Khả năng sống sót qua những đêm căng thẳng tại Miami chính là minh chứng cho bản lĩnh của một tập thể lớn. Argentina thắng 3-2 nhờ sự tỏa sáng đúng lúc, nhưng họ cũng phải cảm ơn sự cảnh tỉnh mà Cape Verde mang lại.

Trận đấu ghi nhận những nỗ lực phi thường của đội bóng châu Phi. Phút thứ 45+2, Deroy Duarte đã dội gáo nước lạnh vào nhà vô địch với bàn gỡ hòa 1-1. Sau đó, Sidny Lopes Cabral tiếp tục khiến cả khán đài ngỡ ngàng bằng pha cứa lòng đẳng cấp để cân bằng tỷ số 2-2. Dù phải rời cuộc chơi, Cape Verde đã để lại một di sản tinh thần quý giá: bóng đá không có chỗ cho sự sợ hãi.

Argentina vẫn là ứng cử viên hàng đầu, Messi vẫn là linh hồn của đội bóng. Tuy nhiên, sau chiến thắng đầy vất vả này, thế giới bóng đá đã hiểu ra một điều: đối đầu với Argentina vẫn là thử thách cực đại, nhưng đó không còn là nhiệm vụ bất khả thi.