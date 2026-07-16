Argentina thắng kịch tính tuyển Anh 2-1: Lionel Messi đưa Albiceleste vào chung kết World Cup 2026 Trong một đêm rực lửa, Lionel Messi đã chứng minh đẳng cấp thiên tài với cú đúp kiến tạo, giúp Argentina ngược dòng đánh bại tuyển Anh nhờ những pha lập công muộn của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh đã kết thúc với một kịch bản không tưởng. Khi đồng hồ điểm sang phút 85, đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni vẫn đang bị dẫn trước. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch và sự thiên tài của Lionel Messi đã thay đổi tất cả chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút cuối trận.

Lionel Messi: Linh hồn và đẳng cấp thiên tài

Dù không trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số, Lionel Messi (8.0 điểm) một lần nữa chứng minh tại sao anh là linh hồn của Albiceleste. Trong bối cảnh Argentina bế tắc trước hệ thống phòng ngự lùi sâu của Tam Sư, chính "El Pulga" đã mở khóa trận đấu bằng những nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Lionel Messi vẫn là nguồn cảm hứng bất tận trong lối chơi của Argentina với hai đường kiến tạo dọn cỗ.

Đỉnh cao của sự thiên tài được thể hiện ở phút bù giờ cuối cùng, khi Messi thực hiện quả tạt chuẩn xác tới từng milimet, đặt Lautaro Martinez vào vị trí không thể bỏ lỡ để ấn định chiến thắng 2-1.

Hàng tiền vệ: Sự bùng nổ của Enzo Fernandez

Nếu Messi là người kiến trúc, thì Enzo Fernandez (7.8 điểm) chính là người thực thi. Sau phần lớn thời gian bị vây ráp quyết liệt, tiền vệ này đã tỏa sáng đúng lúc với cú dứt điểm đẳng cấp ở phút 85, san bằng tỷ số và giải tỏa áp lực tâm lý cực lớn cho toàn đội.

Enzo Fernandez trở thành người hùng thắp lại hy vọng cho Argentina với bàn thắng gỡ hòa ở phút 85.

Bên cạnh Enzo, Alexis Mac Allister (6.9 điểm) cũng có một ngày thi đấu đầy nỗ lực. Dù kém may mắn khi hai lần đưa bóng tìm đến cột dọc, sự cơ động của anh đã giúp tuyến giữa Argentina duy trì thế trận lấn lướt trước hàng tiền vệ cơ bắp của tuyển Anh.

Alexis Mac Allister giúp tuyến giữa Argentina duy trì áp lực liên tục lên hệ thống phòng ngự của Tam Sư.

Hàng thủ vững chãi trước áp lực từ Tam Sư

Dù phải nhận bàn thua sớm, hàng phòng ngự Argentina vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi nhờ sự kỷ luật. Cristian Romero (6.9 điểm) tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy nhất. Dù phải nhận thẻ vàng từ sớm, anh vẫn giữ được cái đầu lạnh để thực hiện những pha đánh chặn chính xác, hạn chế tối đa tầm hoạt động của các tiền đạo đối phương.

Cristian Romero là chốt chặn đáng tin cậy nhất nơi hàng thủ Argentina trong trận bán kết.

Trong khung gỗ, Emiliano Martinez (7.2 điểm) cho thấy sự vững chãi thường thấy. Anh làm chủ không gian tốt và có những pha ra vào hợp lý để hóa giải các đợt phản công nhanh của đối thủ, duy trì hy vọng cho đội nhà đến những phút cuối cùng.

Emiliano Martinez duy trì sự tập trung cao độ để hóa giải các đợt phản công nhanh của tuyển Anh.

Lautaro Martinez và khoảnh khắc của "Siêu dự bị"

Khi Julian Alvarez (7.0 điểm) đã kiệt sức sau những bước chạy quấy rối không mệt mỏi, Lautaro Martinez (7.1 điểm) được tung vào sân và ngay lập tức chứng minh giá trị của một "siêu dự bị". Cú đánh đầu dũng mãnh ở phút 90+2 của anh không chỉ là một bàn thắng, đó là tấm vé đưa Argentina lách qua khe cửa hẹp để tiến thẳng vào trận chung kết World Cup 2026.

Lautaro Martinez ghi bàn thắng vàng ở phút 90+2, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1.

Bảng điểm chi tiết cầu thủ Argentina (Thang điểm 10)

Cầu thủ Vị trí Điểm số Ghi chú Lionel Messi Tiền đạo 8.0 2 kiến tạo, linh hồn lối chơi Enzo Fernandez Tiền vệ 7.8 Ghi bàn gỡ hòa phút 85 Emiliano Martinez Thủ môn 7.2 Ra vào hợp lý, ổn định Lautaro Martinez Tiền đạo 7.1 Ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 Julian Alvarez Tiền đạo 7.0 Di chuyển rộng, quấy rối tốt Cristian Romero Hậu vệ 6.9 Đánh chặn chính xác Alexis Mac Allister Tiền vệ 6.9 2 lần dứt điểm trúng cột dọc Nicolas Tagliafico Hậu vệ 6.6 Kỷ luật, hỗ trợ tấn công tốt Leandro Paredes Tiền vệ 6.3 Điều tiết nhịp độ tốt hiệp 1 Nahuel Molina Hậu vệ 6.2 Vất vả trước Anthony Gordon Lisandro Martinez Hậu vệ 6.0 Nhiệt huyết nhưng nhận thẻ vàng Giuliano Simeone Tiền vệ 6.0 Tích cực pressing

Chiến thắng này không chỉ khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch mà còn là lời khẳng định đanh thép của Lionel Messi trước ngưỡng cửa lịch sử. Argentina sẽ bước vào trận chung kết với sự tự tin cao độ sau khi vượt qua thử thách cực đại mang tên tuyển Anh.