Argentina thắng nghẹt thở Cape Verde 3-2: Messi rực sáng trước thềm đại chiến Ai Cập Vượt qua Cape Verde sau 120 phút kịch tính với tỷ số 3-2, Argentina chính thức tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026 để tạo nên màn thư hùng rực lửa với Ai Cập của Mohamed Salah.

Trận đấu tại SVĐ Miami trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 đã diễn ra theo một kịch bản không ai ngờ tới. Dù được đánh giá cao hơn hẳn về mọi mặt, nhà đương kim vô địch Argentina đã phải trải qua 120 phút tra tấn thể lực và tinh thần trước sự kiên cường của đại diện châu Phi, Cape Verde.

Argentina đánh bại Cape Verde 3-2. Ảnh: Getty Images.

Sự toan tính của Scaloni và đẳng cấp của Messi

Bước vào trận đấu, HLV Lionel Scaloni đã thực hiện một cuộc thay máu đội hình quy mô lớn với 9 sự thay đổi so với trận gặp Jordan. Những trụ cột như Cristian Romero, Alexis Mac Allister và đặc biệt là thủ quân Lionel Messi đều góp mặt ngay từ đầu để đảm bảo một chiến thắng thuyết phục.

Tuy nhiên, Cape Verde đã chứng minh tại sao họ là "ngựa ô" của giải đấu năm nay. Trong 15 phút đầu tiên, lối chơi pressing tầm cao và bọc lót kín kẽ của đội bóng áo xanh đã khiến hàng công Albiceleste hoàn toàn bế tắc. Lionel Messi gần như bị cô lập cho đến khi khoảnh khắc thiên tài xuất hiện ở phút 29.

Từ một tình huống dàn xếp sau loạt nghỉ tiếp nước, trung vệ Lisandro Martinez thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến xé toang hàng phòng ngự đối phương. Messi thoát xuống đầy nhạy bén, khống chế bóng gọn gàng trước khi dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Vozinha, mở tỷ số cho Argentina.

Messi mở tỷ số cho Argentina. Ảnh: Sky Sports.

Bản lĩnh của "những chú cá mập xanh" Cape Verde

Bước sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm khi Cape Verde không hề có dấu hiệu bỏ cuộc. Phút 59, từ một pha phối hợp sắc nét bên cánh phải, đội trưởng Ryan Mendes kiến tạo thuận lợi để Deroy Duarte tung cú sút hiểm hóc qua hai chân thủ môn Emiliano Martinez, quân bình tỷ số 1-1.

Deroy Duarte gỡ hòa 1-1 cho đại diện châu Phi. Ảnh: Imago.

Bàn thua buộc Scaloni phải tung Julian Alvarez và Nico Gonzalez vào sân. Sức ép nghẹt thở được tạo ra, nhưng sự xuất sắc của thủ thành 40 tuổi Vozinha đã từ chối hàng loạt cơ hội của các chân sút Argentina, bao gồm cả cú đá phạt hàng rào đẳng cấp của Messi ở phút 72. Trận đấu buộc phải bước vào hiệp phụ sau khi kết thúc 90 phút với tỷ số hòa.

Màn rượt đuổi kịch tính trong hiệp phụ

Hiệp phụ thứ nhất chứng kiến sự bùng nổ của các hậu vệ. Phút 92, Lisandro Martinez tận dụng pha đánh đầu kiến tạo của Mac Allister để tái lập thế dẫn bàn cho Argentina. Tuy nhiên, niềm vui của các cổ động viên Nam Mỹ chỉ kéo dài đến phút 103, khi Sidny Cabral thực hiện một siêu phẩm sút xa làm cháy lưới Emiliano Martinez, đưa trận đấu về vạch xuất phát lần thứ hai.

Martinez ghi bàn thắng thứ 2 cho Argentina. Ảnh: Getty Images.

Phải đến phút 111, nút thắt của trận đấu mới được tháo gỡ. Từ quả phạt góc do Messi thực hiện, trung vệ Romero bật cao đánh đầu đưa bóng chạm người hậu vệ Diney của Cape Verde đi thẳng vào lưới. Bàn phản lưới nhà nghiệt ngã này đã chính thức khép lại hành trình đầy tự hào của Cape Verde tại World Cup 2026.

Các cầu thủ Argentina ăn mừng bàn thắng thứ 3. Ảnh: Getty Images.

Phân tích thống kê và đối thủ tiếp theo

Dù đã 39 tuổi, Lionel Messi vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng không thể thay thế khi được trang Fotmob chấm 8.7 điểm – cao nhất trận đấu. Anh tung ra tới 9 pha dứt điểm và tạo ra 3 cơ hội ngon ăn cho đồng đội. Sự thăng hoa của El Pulga là tín hiệu tích cực cho Argentina trước trận đại chiến ở vòng 1/8.

Chiến thắng 3-2 nhọc nhằn này đưa Argentina tiến thẳng vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ đối đầu với đội tuyển Ai Cập. Đây được xem là trận cầu tâm điểm khi Lionel Messi sẽ có màn so tài trực tiếp với Mohamed Salah – một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới hiện nay.

Thông số trận đấu Argentina Cape Verde Tỷ số 3 2 Số cú sút 21 12 Kiểm soát bóng 62% 38% Phạt góc 8 3

Đội hình xuất phát của hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn.

Nhìn chung, dù giành quyền đi tiếp nhưng hàng phòng ngự của Argentina đã để lộ không ít khoảng trống trong các tình huống chống phản công. HLV Scaloni chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm trước khi đối mặt với những tiền đạo tốc độ phía bên kia chiến tuyến của đội tuyển Ai Cập.