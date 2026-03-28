Argentina thắng nhọc nhằn 2-1 trước Mauritania trong ngày Messi trở lại

Trận giao hữu tại sân vận động La Bombonera giữa Argentina và Mauritania đã khép lại với một kết quả nằm ngoài dự kiến của nhiều chuyên gia. Dù giành chiến thắng chung cuộc 2-1, đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni đã trải qua những giây phút đầy sóng gió trước đối thủ kém mình tới 113 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Dấu ấn từ các nhân tố trẻ và sự bùng nổ của Nico Paz

Trong bối cảnh Lionel Scaloni thực hiện nhiều thử nghiệm về nhân sự, Nico Paz đã nhanh chóng chứng minh giá trị của mình. Cầu thủ thuộc biên chế Como không chỉ chơi tự tin mà còn trực tiếp ghi dấu ấn bằng một siêu phẩm đá phạt ở phút 32. Cú dứt điểm bằng chân trái điệu nghệ của Paz gợi nhớ đến hình bóng của chính người đàn anh Lionel Messi, làm nổ tung cầu trường Buenos Aires.

Trước đó, tiền vệ Enzo Fernandez đã giúp Argentina khai thông thế bế tắc sau pha phối hợp nhuần nhuyễn với hậu vệ Nahuel Molina. Sự lấn lướt trong hiệp một dường như đã báo hiệu một chiến thắng dễ dàng cho đội bóng xứ Tango, nhưng thực tế trên sân sau đó lại diễn biến hoàn toàn khác.

Lionel Messi tái xuất và sự trỗi dậy của Mauritania

Sự chú ý của khán giả đổ dồn vào hiệp hai khi Lionel Messi được tung vào sân. Dù chỉ thi đấu 45 phút và có một tình huống dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc, sự hiện diện của "El Pulga" vẫn mang lại sức hút khổng lồ. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là sự có mặt của thủ quân vĩ đại này không thể giúp Argentina duy trì thế trận áp đảo trước một Mauritania đầy quả cảm.

Đội bóng xếp hạng 115 thế giới đã có một hiệp hai bùng nổ, thậm chí được đánh giá là đội chơi tốt hơn về mặt chiến thuật. Thống kê chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) trong hiệp hai nghiêng hẳn về phía đội khách với 0.87 so với 0.67 của Argentina. Các học trò của huấn luyện viên Aritz Lopez tự tin phối hợp và liên tục đe dọa khung thành của Emiliano Martinez.

Bài toán từ những thử nghiệm của Lionel Scaloni

Việc thay đổi quá nhiều vị trí cùng lúc khi tung các tài năng trẻ như Franco Mastantuono, Giuliano Simeone hay Agustin Giay vào sân dường như đã làm xáo trộn tính kết nối của Argentina. Đội bóng áo xanh trắng dần đánh mất khu trung tuyến và để đối thủ lấn lướt trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

Hệ quả tất yếu đã đến ở phút bù giờ cuối cùng (90+4), khi Jordan Lefort tận dụng pha bóng hỗn loạn trong vòng cấm để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng của hậu vệ đang chơi tại Ligue 1 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Mauritania, đồng thời là lời cảnh báo đanh thép cho sự chủ quan của hàng thủ Argentina.

Dù bảo toàn được chiến thắng, gương mặt của các cầu thủ Argentina sau trận đấu cho thấy họ không hài lòng với màn trình diễn này. Với mục tiêu bảo vệ ngôi vương thế giới vào mùa hè năm nay, huấn luyện viên Lionel Scaloni chắc chắn còn nhiều việc phải làm để cân bằng giữa việc thử nghiệm nhân sự và duy trì đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu.