Argentina thắng sát nút Mauritania: Nico Paz tỏa sáng với siêu phẩm tại La Bombonera Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Mauritania trong trận giao hữu quốc tế. Tài năng trẻ Nico Paz để lại dấu ấn đậm nét với cú đá phạt đẳng cấp thế giới.

Argentina tiếp tục duy trì mạch trận ấn tượng bằng chiến thắng 2-1 trước Mauritania ngay tại thánh đường La Bombonera. Dù chỉ là một trận giao hữu, màn trình diễn của những nhân tố trẻ như Nico Paz đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho lộ trình trẻ hóa đội hình của HLV Lionel Scaloni, trong ngày mà đội tuyển xứ Tango khẳng định sự áp đảo hoàn toàn về đẳng cấp trước đối thủ kém mình 113 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Sự khẳng định của thế hệ kế cận

Bước vào trận đấu với tâm thế đội cửa trên, HLV Lionel Scaloni đã quyết định cất Lionel Messi trên băng ghế dự bị để trao cơ hội cho những tài năng trẻ như Nico Paz và Thiago Almada. Sự thay đổi này không làm giảm đi sức mạnh tấn công của Albiceleste. Ngay từ phút 17, sức ép nghẹt thở đã được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Enzo Fernandez sau đường kiến tạo thuận lợi của Nahuel Molina.

Nico Paz ghi dấu ấn khi được trao cơ hội.

Đến phút 32, khoảnh khắc bùng nổ nhất hiệp một xuất hiện khi Nico Paz tự mình đem về quả đá phạt sát vòng cấm. Tài năng trẻ này đã thực hiện cú dứt điểm bằng chân trái đầy kỹ thuật, đưa bóng vào góc xa khung thành khiến thủ môn Diop hoàn toàn bất lực. Bàn thắng không chỉ nhân đôi cách biệt mà còn khẳng định sự tự tin của tiền vệ trẻ này khi lần đầu được trao trọng trách dẫn dắt lối chơi.

Sức kháng cự của Mauritania và sự xuất hiện của Messi

Sang hiệp hai, không khí tại La Bombonera trở nên cuồng nhiệt hơn khi siêu sao Lionel Messi được tung vào sân. Tuy nhiên, chính sự thay đổi người này cũng là lúc Mauritania bắt đầu vùng lên mạnh mẽ nhất. Đại diện châu Phi không hề buông xuôi mà liên tục tổ chức các pha phản công sắc lẹm dựa trên tốc độ của tiền đạo Koita, khiến hàng thủ Argentina, đặc biệt là Marcos Senesi, phải vất vả chống đỡ.

Messi được tung vào sân trong hiệp hai.

Thủ thành Emiliano Martinez đã có một hiệp đấu bận rộn hơn dự kiến khi phải liên tục trổ tài cứu thua. Dù Messi suýt chút nữa đã có bàn thắng với cú sút xa sở trường đi sát cột dọc, nhưng hiệu quả trong khâu dứt điểm của Argentina ở nửa sau trận đấu đã giảm sút rõ rệt do sự chủ quan của các chân sút. Sự bền bỉ của Mauritania cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng danh dự của Jordan Lefort ở phút 90+4.

Thông số và diễn biến trận đấu

Thông số Argentina Mauritania Tỷ số chung cuộc 2 1 Người ghi bàn Enzo Fernández (17'), Nico Paz (32') Jordan Lefort (90+4') Kiểm soát bóng 68% 32% Thẻ phạt nổi bật Marcos Senesi (Thẻ vàng) -

Dù chiến thắng có phần sát nút về mặt tỷ số, nhưng đây là một bài test quan trọng cho HLV Scaloni trong việc tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Nico Paz đã chứng minh được giá trị của mình, trong khi Mauritania cũng để lại ấn tượng tốt với tinh thần thi đấu quả cảm trước nhà đương kim vô địch thế giới.