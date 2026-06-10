Argentina thị uy sức mạnh 3-0 trước Iceland: Hệ thống Scaloni vận hành hoàn hảo Tuyển Argentina vừa có màn tổng duyệt thuyết phục trước thềm World Cup với chiến thắng 3-0 tại Alabama, ghi dấu ấn đậm nét từ dàn sao trẻ và đẳng cấp của Lionel Messi.

Argentina vừa khép lại quá trình chuẩn bị cho chiến dịch World Cup bằng chiến thắng 3-0 áp đảo trước Iceland tại Alabama. Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch thế giới mà còn cho thấy hệ thống chiến thuật của HLV Lionel Scaloni đang đạt đến độ chín muồi, ngay cả khi vận hành với nhiều nhân tố mới.

Sự thành công từ những thử nghiệm của Lionel Scaloni

Bước vào trận giao hữu cuối cùng, HLV Lionel Scaloni tự tin cất hàng loạt trụ cột để trao cơ hội cho những nhân tố trẻ như Nico Paz, Agustín Giay hay Giuliano Simeone. Dù xuất phát với đội hình gồm nhiều gương mặt mới, cấu trúc vận hành của Albiceleste không hề bị lung lay. Argentina áp đặt thế trận ngay từ đầu, kiểm soát bóng hơn 60% và bẻ gãy hoàn toàn các đợt phản công từ Iceland.

Nhiều nhân tố trẻ của Argentina đã được tin dùng.

Bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 8 của Valentin Barco là minh chứng cho sự thanh thoát này. Hậu vệ trẻ này đã thực hiện một cú nã đại bác từ khoảng cách 20 mét, xé toang mành lưới đối phương. Dù Iceland cố gắng chơi áp sát và dùng thể lực để tranh chấp quyết liệt, các cầu thủ áo sọc xanh trắng vẫn làm chủ hoàn toàn hiệp một, tạo ra sự an tâm lớn về chiều sâu lực lượng trước chiến dịch lớn.

Đẳng cấp khác biệt mang tên siêu sao Lionel Messi

Nếu hiệp một là sàn diễn của sức trẻ thì hiệp hai lại ghi đậm dấu ấn của các ngôi sao, nổi bật nhất là Lionel Messi. Phút 70, sự xuất hiện của anh từ băng ghế dự bị đã làm bùng nổ cầu trường Alabama. Chỉ mất đúng hai phút góp mặt, siêu sao mang áo số 10 đã lập tức tạo ra bước ngoặt cho trận đấu.

Messi vẫn là linh hồn của đội bóng.

Từ một đường chọc khe tinh tế của Messi, Lautaro Martinez băng xuống buộc thủ môn đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Messi dễ dàng đánh lừa thủ thành Iceland để nâng tỷ số lên 2-0. Sự hiện diện của người thủ quân giúp các pha lên bóng của Argentina trở nên biến hóa và sắc sảo hơn hẳn.

Đến phút 87, Messi tiếp tục tỏa sáng với đường chuyền tiền kiến tạo đẳng cấp. Anh thực hiện pha đập nhả ăn ý cùng De Paul trước khi tiền vệ này căng ngang để Thiago Almada ấn định thắng lợi 3-0. Khả năng điều tiết và bùng nổ của Messi vẫn là vũ khí tối thượng trong sơ đồ của Scaloni.

Nốt trầm đáng tiếc của Lautaro Martinez

Bên cạnh những điểm sáng rực rỡ, trận đấu cũng để lại một nốt trầm mang tên Lautaro Martinez. Vào sân ở hiệp hai, chân sút thuộc biên chế Inter Milan thi đấu vô cùng xông xáo, tích cực di chuyển và chính là người mang về quả phạt đền cho Messi. Tuy nhiên, đây lại là một ngày thi đấu kém duyên của tiền đạo mang áo số 22.

Đáng tiếc nhất là tình huống ở đầu hiệp hai, sau đường chuyền dọn cỗ của đồng đội, Martinez trong tư thế không bị ai kèm trước khung thành bỏ trống lại đệm bóng hụt. Cú bỏ lỡ khó tin này cho thấy anh cần sớm tìm lại bản năng sát thủ trước khi bước vào những trận đấu chính thức tại World Cup. Nhìn chung, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả con người lẫn chiến thuật, Argentina đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương.