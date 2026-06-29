Argentina tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 với lộ trình thuận lợi tại nhánh đấu Vượt qua Jordan với tỷ số 3-1 để đứng đầu bảng J, Argentina sở hữu lộ trình tiến vào bán kết World Cup 2026 mà không phải chạm trán các cựu vương thế giới.

Đội tuyển Argentina của Lionel Messi đã khép lại chiến dịch vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Jordan vào sáng 28/6. Với 9 điểm tuyệt đối sau ba trận toàn thắng, nhà đương kim vô địch chính thức tiến vào vòng knock-out với tư cách dẫn đầu bảng J, đồng thời mở ra một lộ trình thi đấu được đánh giá là vô cùng thuận lợi.

CĐV nghi ngờ Argentina được dàn xếp vào nhánh dễ. Ảnh: Reuters

Lộ trình tiến sâu mà không chạm trán các cựu vương

Tại vòng 1/16 diễn ra vào ngày 4/7, Argentina sẽ đối đầu với Cape Verde. Đây là đội bóng lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup và bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đại diện Nam Mỹ. Nếu vượt qua thử thách này, thầy trò HLV Lionel Scaloni sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Australia và Ai Cập tại tứ kết.

Đáng chú ý, nếu tiến xa hơn tới vòng bán kết, các đối thủ tiềm năng của Argentina có thể là Colombia, Thụy Sĩ, Algeria hoặc Ghana. Điều này đồng nghĩa với việc Messi và các đồng đội nhiều khả năng sẽ không phải chạm trán bất kỳ cựu vô địch World Cup nào cho đến trước vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Khi đó, những đối thủ đáng gờm thực sự như Anh hoặc Brazil mới có thể xuất hiện.

Argentina vào nhánh đấu vừa sức. Ảnh: Reuters

Tranh cãi về sự chênh lệch giữa các nhánh đấu

Trong khi Argentina nằm ở nhánh đấu được coi là "dễ thở", nửa còn lại của vòng knock-out lại trở thành cuộc chiến khốc liệt với sự hiện diện của hàng loạt ứng viên vô địch như Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp. Sự phân bổ này đã làm dấy lên làn sóng tranh luận dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều cổ động viên đặt nghi vấn về việc giải đấu được "sắp xếp" để tạo điều kiện cho Messi và đồng đội bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định đây đơn giản là thành quả xứng đáng của Argentina. Việc giành vị trí nhất bảng J giúp họ nghiễm nhiên có được lợi thế về đối thủ theo sơ đồ phân nhánh của FIFA.

Chi tiết nhánh đấu từ vòng 32 đội World Cup 2026. Ảnh: OG Highlights

Yếu tố tạo nên nhà vô địch

Dù sở hữu nhánh đấu thuận lợi, lịch sử World Cup luôn chứa đựng những bất ngờ không thể lường trước. Trong cuốn sách "How to Win the World Cup", tác giả Chris Evans đã chỉ ra rằng không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng cuối cùng luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật sắc sảo, sự tỏa sáng của các ngôi sao và cả yếu tố may mắn.

Trận đấu giữa Argentina và Cape Verde tại vòng 1/16 vào ngày 4/7 tới sẽ là bước đi đầu tiên trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng của đội bóng xứ Tango tại vòng loại trực tiếp năm nay.