Argentina và nỗi lo bảo vệ ngôi vương World Cup 2026: Khi đôi chân Messi không thể gánh vác tất cả Dù dẫn đầu vòng loại Nam Mỹ, tuyển Argentina đang đối mặt với bài toán nan giải về lực lượng lão hóa và quá trình chuẩn bị thiếu hiệu quả trước thềm World Cup 2026.

Ba năm rưỡi sau đêm huyền ảo tại Qatar, tuyển Argentina đang bước vào chiến dịch bảo vệ cúp vàng World Cup 2026 với tâm thế đầy bất ổn. Dù Lionel Messi vẫn là linh hồn của đội bóng, nhưng sự sa sút của hệ thống phòng ngự và chuỗi trận giao hữu kém chất lượng đang đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng duy trì vị thế số một thế giới của thầy trò HLV Lionel Scaloni.

Áp lực đè nặng lên đôi vai 37 tuổi của Lionel Messi

Tại World Cup 2022, Messi đã thể hiện phong độ siêu phàm với 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cao quý nhất. Tuy nhiên, ở tuổi 37, siêu sao đang khoác áo Inter Miami thừa nhận anh cần phải đánh giá lại thể lực theo từng ngày. HLV Scaloni hiểu rõ rằng trong một giải đấu mở rộng với cường độ cao như World Cup 2026, việc yêu cầu Messi cày ải trọn vẹn 90 phút trong 8 trận đấu là điều không khả thi.

Vấn đề tuổi tác có thể khiến Messi không đảm bảo được thời gian ra sân.

Đáng lo ngại hơn, khoảng trống mà Angel Di Maria để lại sau khi giải nghệ vẫn chưa có lời giải. Những cái tên như Nico Gonzalez chưa cho thấy sự đột biến tương xứng, trong khi hàng tiền vệ gồm Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister đang có dấu hiệu chững lại về phong độ và sự cơ động cần thiết để vận hành lối chơi pressing.

Hàng thủ rạn nứt và sự chuẩn bị thiếu hiệu quả

Nếu như tại Qatar 2022, hàng thủ là bệ phóng cho vinh quang thì hiện tại, đây lại là điểm yếu chí mạng của Albiceleste. Nicolas Otamendi đã bước sang tuổi 38 và không còn duy trì được sự nhanh nhẹn, trong khi Cristian Romero đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Tottenham. Những thất bại trước Uruguay, Paraguay và trận hòa thất vọng với Colombia tại vòng loại CONMEBOL là minh chứng rõ nhất cho sự mong manh của hệ thống phòng ngự.

Bên cạnh nhân sự, quá trình chuẩn bị của Argentina cũng bị giới chuyên môn đánh giá là thiếu nghiêm túc. Thay vì cọ xát với các đối thủ hàng đầu châu Âu, đoàn quân của Scaloni lại chọn những đội bóng yếu như Mauritania (hạng 115 FIFA) hay Zambia (hạng 91 FIFA) làm quân xanh. Chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Mauritania mới đây đã bộc lộ lối chơi uể oải, thiếu cường độ, khiến thủ thành Emiliano Martinez phải thẳng thắn chỉ trích là một trong những trận giao hữu tệ nhất.

Argentina đang đứng trước những thử thách lớn cho giấc mơ bảo vệ ngai vàng.

Thước đo sức mạnh bị bỏ lỡ

Việc trận Siêu cúp liên lục địa Finalissima với Tây Ban Nha bị hủy bỏ do xung đột tại Trung Đông đã tước đi cơ hội duy nhất để Argentina kiểm chứng sức mạnh trước một đối thủ đẳng cấp thế giới. Hậu vệ Nicolas Tagliafico thừa nhận rằng nếu không có những bài kiểm tra hạng nặng như vậy, Albiceleste sẽ khó lòng biết được vị thế thực sự của mình khi đối đầu với những ứng viên hàng đầu như Pháp hay Tây Ban Nha tại vòng chung kết sắp tới.

Nhìn chung, dù vẫn đứng đầu bảng xếp hạng vòng loại, sự thống trị của Argentina phần nào đến từ sự suy yếu của Brazil và Uruguay hơn là sức mạnh nội tại của chính họ. Nếu không sớm tìm ra sự cân bằng mới và những phương án dự phòng chất lượng cho Messi, kỷ nguyên huy hoàng của bóng đá Argentina rất có thể sẽ khép lại trong sự tiếc nuối tại Bắc Mỹ vào năm 2026.