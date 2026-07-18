Argentina vào chung kết World Cup 2026: Chiến tích lịch sử hay kịch bản được sắp đặt? Hành trình bảo vệ ngôi vương của Lionel Messi và Argentina đối mặt với hàng loạt hoài nghi sau những quyết định gây tranh cãi từ VAR và cách sắp xếp của FIFA.

Lionel Messi và các đồng đội đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử tại World Cup 2026. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của tấm vé vào chung kết là những làn sóng chỉ trích dữ dội. Từ những quyết định gây tranh cãi của trọng tài, sự can thiệp khó hiểu từ công nghệ VAR đến cách bố trí nhánh đấu, một câu hỏi lớn đang được đặt ra: Liệu có một sự ưu ái đặc biệt nào dành cho nhà đương kim vô địch?

Messi và Argentina vấp phải những ý kiến tranh cãi, thuyết âm mưu. Ảnh: Getty.

Sự phẫn nộ từ các đối thủ

Hành trình của La Albiceleste tại vòng loại trực tiếp không hề yên ả. Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Cape Verde, tâm điểm của sự bất mãn đổ dồn vào trận đấu với Ai Cập. Liên đoàn Bóng đá Ai Cập đã chính thức gửi đơn lên FIFA yêu cầu truất quyền làm nhiệm vụ của tổ trọng tài điều khiển trận đấu này.

HLV Hossam Hassan của Ai Cập không ngần ngại công kích trực diện vào tính minh bạch của giải đấu. Ông cho rằng đội bóng của mình đã bị đối xử bất công để dọn đường cho siêu sao lớn nhất giải đấu. "Có lẽ họ muốn nhà đương kim vô địch ở lại giải đấu. Có lẽ họ muốn Messi tiếp tục cuộc đua," Hassan phát biểu đầy cay nghiệt sau trận đấu.

Hossam Hassan bức xúc với quyết định của trọng tài chính. Ảnh: Getty Images.

VAR và những bước ngoặt đầy nghi vấn

Tại tứ kết, Thụy Sĩ là nạn nhân tiếp theo của những quyết định mang tính bước ngoặt. Khi trận đấu đang ở thế cân bằng 1-1 và đại diện châu Âu đang chiếm ưu thế về thế trận, tiền đạo Breel Embolo bất ngờ nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một tình huống VAR can thiệp đầy phức tạp. Quyết định này đã thay đổi hoàn toàn cục diện, giúp Argentina giành lợi thế quân số và tiến vào bán kết.

Tấm thẻ đỏ của cầu thủ Thụy Sĩ đến từ quyết định phức tạp của VAR. Ảnh: Getty.

Sự hoài nghi tiếp tục leo thang trong trận bán kết gặp tuyển Anh. Ngay từ phút thứ 3, tiền vệ Enzo Fernandez đã có pha vào bóng nguy hiểm từ phía sau đối với Elliot Anderson. Dù hành vi này được đánh giá là xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp theo luật bảo vệ cầu thủ, trọng tài chính thậm chí đã không rút ra bất kỳ thẻ phạt nào cho cầu thủ của Argentina.

Sự sắp đặt từ hậu trường?

Bên cạnh những diễn biến trên sân, các quyết định nhân sự và tổ chức của FIFA cũng bị đặt dưới kính hiển vi. Việc FIFA bổ nhiệm toàn bộ tổ trọng tài người Argentina điều khiển trận tứ kết giữa Pháp và Maroc là một tiền lệ chưa từng có. Việc để các trọng tài cùng quốc tịch với một đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp ở nhánh đối diện điều khiển trận đấu của đối thủ tiềm năng đã tạo ra hình ảnh thiếu khách quan.

Đáng chú ý hơn là cấu trúc nhánh đấu của World Cup 2026. Với việc 4 hạt giống hàng đầu (Pháp, Argentina, Tây Ban Nha, Anh) được tách biệt hoàn toàn, Argentina đã có một lộ trình được đánh giá là "dễ thở" nhất. Họ chỉ phải chạm trán các đối thủ có thứ hạng khiêm tốn như Cape Verde (hạng 67), Ai Cập (hạng 29) và Thụy Sĩ (hạng 19) trước khi tiến vào trận đấu cuối cùng.

Dù chưa có bằng chứng xác thực về một kịch bản dàn xếp, nhưng sự trùng hợp của hàng loạt quyết định có lợi đã khiến hành trình của Argentina trở thành chủ đề gây tranh cãi nhất lịch sử các kỳ World Cup. Đối với người hâm mộ trung lập, câu hỏi về tính công bằng của giải đấu vẫn sẽ còn ám ảnh cho đến khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết vang lên.