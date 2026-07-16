Argentina vào chung kết World Cup: Đòn chiếu tướng của Scaloni phơi bày sai lầm từ Tuchel Sự kiên định chiến thuật của Lionel Scaloni giúp Argentina ngược dòng ngoạn mục trước tuyển Anh tại bán kết World Cup, đồng thời phơi bày những hạn chế trong khả năng ứng biến của Thomas Tuchel.

Lionel Scaloni từng thừa nhận bản thân không phải là mẫu huấn luyện viên đam mê những hệ thống chiến thuật phức tạp của bóng đá hiện đại. Vị thuyền trưởng của Argentina thích duy trì sự gắn kết tập thể qua những buổi tiệc nướng truyền thống hơn là những bảng biểu khô khan. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài khiêm tốn đó là một bộ não chiến thuật sắc sảo, người vừa chính thức đưa Argentina vào chung kết World Cup sau màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh trước tuyển Anh.

Lionel Scaloni khất phục Thomas Tuchel. (Ảnh: Getty Images)

Bản lĩnh trước áp lực và sự kiên định kỳ lạ

Trận bán kết bắt đầu với kịch bản tồi tệ cho đại diện Nam Mỹ khi Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Anh. Trong bối cảnh nhiều chiến lược gia sẽ cuống cuồng thay đổi nhân sự, Scaloni lại chọn cách tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch ban đầu. Ông giữ nguyên bộ khung tiền vệ và chỉ thực hiện điều chỉnh mục tiêu: đưa Lautaro Martinez vào sân để gia tăng sức ép trực tiếp trong vòng cấm.

Sự kiên định này đã giúp Argentina thiết lập một thế trận áp đảo đến nghẹt thở. Có những thời điểm, đội bóng xứ Tango kiểm soát bóng lên tới 88%, biến sân đấu thành một cuộc tập kích một chiều. Những pha dứt điểm liên tiếp, điển hình là cú sút trúng cột dọc của Alexis Mac Allister, đã vắt kiệt sức lực của hàng thủ Anh với John Stones và Djed Spence.

Nỗ lực vây hãm cuối cùng đã mang lại quả ngọt. Enzo Fernandez gỡ hòa đầy cảm xúc ngay sau khi những hình ảnh ăn mừng sớm từ London xuất hiện trên màn hình lớn tại sân vận động. Canh bạc của Scaloni khép lại hoàn hảo khi Lautaro Martinez tỏa sáng đúng lúc, ấn định thắng lợi 2-1 và đập tan giấc mơ của người Anh.

Cuộc chiến thể lực không khoan nhượng tại khu trung tuyến

Dù thất bại, tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel đã cho thấy một bộ mặt đầy gai góc. Chỉ 15 giây sau tiếng còi khai cuộc, Jude Bellingham đã tạo ra áp lực khủng khiếp lên hành lang trái, buộc Nahuel Molina phải chuyền bóng lỗi. Đó là minh chứng cho tinh thần chiến đấu mà Tuchel đã dày công xây dựng trong suốt 18 tháng qua.

Argentina đáp trả bằng lối chơi đầy tính va chạm. Leandro Paredes liên tục đeo bám Bellingham, trong khi Enzo Fernandez không ngần ngại phạm lỗi từ phía sau với Elliot Anderson để phá vỡ nhịp độ. Việc trọng tài Ismail Elfath nới lỏng các thẻ phạt trong giai đoạn đầu vô tình tạo điều kiện cho hàng tiền vệ Argentina thực hiện chiến thuật "vây ráp" đặc sản.

Đáng chú ý, tân binh Elliot Anderson của tuyển Anh đã có một trận đấu quả cảm. Tiền vệ này thậm chí đã đoạt bóng ngay trong chân Lionel Messi ở giữa sân, tạo ra một điểm tựa tinh thần cho toàn đội dù sau đó phải nhận thẻ vàng vì nỗ lực ngăn cản siêu sao số 10.

Anh sụp đổ sau bàn thắng ấn định kết quả của Lautaro Martinez. (Ảnh: Getty Images)

Sai lầm chiến thuật và sự chậm chạp của Thomas Tuchel

Tuyển Anh không phải không có những nước đi sắc bén. Họ sớm nhận ra điểm yếu bên cánh trái của Argentina, nơi Nico Tagliafico thường xuyên bị cô lập. Harry Kane lùi sâu đóng vai trò kiến thiết, tạo khoảng trống cho Reece James và Morgan Rogers băng lên. Chính từ một pha dàn xếp bài bản như vậy, Rogers đã thoát xuống kiến tạo cho Gordon ghi bàn.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai huấn luyện viên nằm ở khả năng ứng biến trong "giờ G". Khi lỗ hổng cánh trái bị khai thác, Scaloni lập tức tung Nico Gonzalez vào sân để vá víu và khóa chặt hướng tấn công chính của đối thủ. Quyết định này đã thay đổi hoàn toàn cục diện hiệp hai.

Ngược lại, Thomas Tuchel tỏ ra chậm chạp một cách khó hiểu. Ông gần như bất lực trong việc điều chỉnh nhân sự khi Argentina tăng tốc. Sau trận đấu, Tuchel tuyên bố "không có gì phải hối tiếc", nhưng thực tế trên sân cho thấy những điều chỉnh sắc sảo từ Scaloni mới là yếu tố định đoạt tấm vé vào chung kết, bỏ lại một tuyển Anh đầy tiếc nuối trên đất Qatar.