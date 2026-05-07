Argentina vs Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026: Messi và bài toán phá xích Salah Argentina đối đầu Ai Cập tại Atlanta với mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Trong khi Messi tìm cách xuyên phá hàng thủ lỳ lợm, Mohamed Salah là hy vọng duy nhất để đại diện châu Phi tạo nên địa chấn.

Sân vận động Mercedes-Benz Stadium tại Atlanta sẽ là tâm điểm của thế giới bóng đá vào đêm 7/7, khi nhà đương kim vô địch Argentina chạm trán "Các Pharaon" Ai Cập trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá khác biệt, mà còn là màn so tài thượng đỉnh giữa hai biểu tượng đương đại: Lionel Messi và Mohamed Salah.

Sức mạnh áp đảo của nhà đương kim vô địch

Argentina tiến vào vòng knock-out với sự tự tin tuyệt đối sau khi quét sạch bảng đấu của mình với 3 trận toàn thắng trước Algeria, Áo và Jordan. Dưới bàn tay nhào nặn của Lionel Scaloni, Albiceleste vẫn duy trì một lối chơi kiểm soát bóng đầy mê hoặc nhưng không kém phần thực dụng. Tuyến giữa với bộ ba Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister đang vận hành như một cỗ máy trơn tru, cung cấp bóng đều đặn cho các vệ tinh phía trên.

Tuy nhiên, trận thắng nhọc nhằn 3-2 trước Cape Verde ở vòng đấu trước là một hồi chuông cảnh báo. Việc phải bước vào hiệp phụ để định đoạt trận đấu cho thấy hàng thủ Argentina đôi lúc vẫn lộ ra những khoảng trống chết người khi đối phương đẩy cao nhịp độ phản công. Thống kê chỉ ra rằng 8/14 trận knock-out gần nhất của Argentina tại các kỳ World Cup đã phải kéo dài hơn 90 phút, một con số cho thấy bản lĩnh nhưng cũng đầy rủi ro của đội bóng Nam Mỹ.

Bản lĩnh lỳ lợm của đại diện châu Phi

Ngược lại với sự hoa mỹ của đối thủ, Ai Cập của Mohamed Salah tiến vào vòng 1/8 bằng sự lỳ lợm đáng kinh ngạc. Sau khi vượt qua Australia trên chấm luân lưu đầy cân não, đội bóng của HLV Rui Vitoria đã chứng minh rằng họ không dễ bị bẻ gãy. Lối chơi của Ai Cập được xây dựng trên nền tảng phòng ngự khu vực (low-block) cực kỳ kỷ luật, chờ đợi những khoảnh khắc bùng nổ từ Salah hoặc Omar Marmoush.

Mohamed Salah vẫn là linh hồn trong mọi đợt lên bóng của Ai Cập. Dù hiệu suất ghi bàn của đội tuyển không quá cao (trung bình 1,2 bàn/trận), nhưng khả năng chuyển trạng thái từ thủ sang công của họ lại cực kỳ sắc lẹm. Với hàng thủ dâng cao của Argentina, tốc độ và khả năng dứt điểm của Salah sẽ là bài toán nan giải cho cặp trung vệ Cristian Romero và Lisandro Martinez.

Phân tích chiến thuật: 4-3-1-2 đối đầu 4-2-3-1

Argentina dự kiến sẽ vận hành sơ đồ 4-3-1-2 với Thiago Almada đóng vai trò hộ công ngay sau Messi và Lautaro Martinez. Sơ đồ này cho phép Messi tự do di chuyển giữa các tuyến để tìm khoảng trống, đồng thời tận dụng khả năng càn lướt của Martinez để kéo giãn hàng thủ đối phương.

Phía bên kia chiến tuyến, Ai Cập nhiều khả năng sẽ thiết lập hệ thống 4-2-3-1 ưu tiên sự an toàn. Hai tiền vệ trụ Hamdy Fathy và Marawan Attia sẽ có nhiệm vụ phong tỏa tầm hoạt động của Messi, buộc Argentina phải đẩy bóng ra biên – nơi mà các hậu vệ cánh của Ai Cập đã sẵn sàng bọc lót.

Thông tin trận đấu Argentina vs Ai Cập

Hạng mục Chi tiết Giải đấu Vòng 1/8 World Cup 2026 Thời gian 23h00 ngày 7/7/2026 (Giờ Việt Nam) Địa điểm Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10

Thống kê và lịch sử đối đầu

Lịch sử đang hoàn toàn ủng hộ Argentina khi họ toàn thắng trong cả 2 lần đối đầu trước đây, ghi 8 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại một sân chơi chính thức như World Cup.

Argentina: Đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần.

Đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Ai Cập: Lần đầu tiên góp mặt tại vòng 1/8 World Cup kể từ năm 1934.

Lần đầu tiên góp mặt tại vòng 1/8 World Cup kể từ năm 1934. Lionel Messi: Đã ghi bàn trong 8 trận đấu liên tiếp tại các kỳ World Cup, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Đã ghi bàn trong 8 trận đấu liên tiếp tại các kỳ World Cup, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Phạt góc: Ai Cập có trung bình 5,05 quả/trận, trong khi Argentina là 4,5 quả/trận.

Đội hình dự kiến

Argentina (4-3-1-2): Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez.

Ai Cập (4-2-3-1): Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Hamdy Fathy, Marawan Attia; Mostafa Zico, Mohamed Salah, Emam Ashour; Omar Marmoush.

Dù Argentina được đánh giá cao hơn về mọi mặt, nhưng tính chất của một trận knock-out luôn ẩn chứa những bất ngờ. Nếu Ai Cập có thể kéo trận đấu vào thế giằng co và tận dụng tốt các tình huống cố định hoặc phản công, họ hoàn toàn có thể tạo nên cú sốc lớn nhất giải đấu. Tuy nhiên, với một Messi đang thăng hoa, tấm vé vào tứ kết vẫn đang nằm trong tầm tay của các vũ công Tango.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-1 Ai Cập