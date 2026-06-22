Argentina vs Áo: Liệu Gegenpressing của Ralf Rangnick có ngăn được Lionel Messi? Sau màn hủy diệt Algeria, Argentina hướng tới tấm vé sớm vào vòng knock-out World Cup 2026. Tuy nhiên, lối chơi pressing cường độ cao của tuyển Áo hứa hẹn là bài kiểm tra thực sự cho nhà đương kim vô địch.

Argentina bước vào lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026 với sự hưng phấn tột độ. Chiến thắng 3-0 trước Algeria không chỉ mang về 3 điểm mà còn là sân khấu tôn vinh Lionel Messi trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 200 cho đội tuyển quốc gia. Tại AT&T Stadium (Mỹ) lúc 0h00 ngày 23/6, đoàn quân của Lionel Scaloni đang đứng trước cơ hội sớm định đoạt số phận bảng đấu nếu vượt qua một đội tuyển Áo đầy kỷ luật.

Sự đối đầu giữa hai triết lý: Kiểm soát và Pressing

Trận đấu này không chỉ là cuộc đọ sức giữa các ngôi sao, mà còn là màn đấu trí giữa hai trường phái bóng đá đặc sắc. Argentina dưới thời Scaloni đã tiến hóa thành một cỗ máy kiểm soát không gian cực tốt. Với bộ ba tuyến giữa Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và Rodrigo De Paul, La Albiceleste có khả năng tịnh tiến bóng mượt mà, tạo điều kiện tối đa để Messi rảnh tay sáng tạo.

Ngược lại, tuyển Áo của Ralf Rangnick là hiện thân của triết lý Gegenpressing. Họ không ngại va chạm, sẵn sàng đẩy cao đội hình để bóp nghẹt đối thủ ngay từ phần sân nhà. Chiến thắng 3-1 trước Jordan đã chứng minh Áo không chỉ biết phòng ngự mà còn cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh với sự cơ động của Konrad Laimer và Marcel Sabitzer.

Sức mạnh từ những con số: Hàng thủ thép đối đầu hàng công bùng nổ

Thống kê cho thấy Argentina đang sở hữu một hệ thống phòng ngự gần như không thể xuyên phá. Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn, đạt hiệu suất nhận bàn thua cực thấp là 0,43 bàn/trận. Sự ăn ý giữa Cristian Romero và Lisandro Martinez giúp Emiliano Martinez có một lá chắn vững chắc trước khung gỗ.

Tuy nhiên, tuyển Áo cũng sở hữu những thông số tấn công ấn tượng. Hiệu suất ghi 2,36 bàn/trận trong 11 trận gần đây cho thấy đội bóng châu Âu có khả năng tận dụng cơ hội rất tốt. Sự trở lại của David Alaba ở hàng thủ không chỉ gia tăng chất thép mà còn giúp Áo có những đường chuyền dài vượt tuyến sắc bén để tận dụng tốc độ của hàng công.

Dự đoán từ các chuyên trang quốc tế

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Chìa khóa nằm ở khoảng trống phía sau hàng thủ

Lối chơi pressing cường độ cao của Áo là con dao hai lưỡi. Nếu không thể đoạt bóng thành công trong những nhịp đầu tiên, họ sẽ để lộ những khoảng trống mênh mông phía sau hàng phòng ngự. Đây chính là "vùng đất hứa" để những cầu thủ có khả năng di chuyển thông minh như Julian Alvarez hay Lautaro Martinez khai thác.

Với Messi ở tuổi 38, anh không còn di chuyển quá nhiều nhưng khả năng tung ra những đường chuyền quyết định (key passes) vẫn là số 1 thế giới. Chỉ cần một khoảnh khắc lơ là từ cặp trung vệ Danso - Alaba, cái giá phải trả sẽ là rất đắt.

Đội hình dự kiến Argentina vs Áo

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Montiel, Romero, L. Martinez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, E. Fernandez; Messi, L. Martinez, J. Alvarez.

Áo (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Laimer, Seiwald; Wimmer, Sabitzer, Schmid; Arnautovic.

Argentina đang nắm giữ mọi lợi thế từ phong độ đến đẳng cấp cá nhân. Tuy nhiên, tại một kỳ World Cup, sự chủ quan luôn đi kèm với rủi ro. Nếu duy trì được sự tập trung và khắc chế được khối pressing của đối thủ, Messi và các đồng đội hoàn toàn có thể định đoạt trận đấu trong hiệp một để hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương.