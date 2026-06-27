Argentina vs Jordan: Khi sự hoàn hảo của Messi đối đầu với niềm kiêu hãnh Tây Á Đã chắc suất vào vòng 1/16, Argentina bước vào lượt cuối bảng J với mục tiêu giữ sạch lưới tuyệt đối và giúp Messi duy trì cảm giác bóng đỉnh cao trước đối thủ Jordan.

Tại sân vận động Levi's Stadium, Santa Clara, một kịch bản trái ngược đang chờ đợi hai đội tuyển trong lượt trận cuối cùng bảng J World Cup 2026. Trong khi Argentina của Lionel Scaloni đang vận hành như một cỗ máy hoàn hảo để bảo vệ ngai vàng, thì Jordan lại bước vào trận đấu với tâm thế của một kẻ bị loại, nhưng mang theo niềm kiêu hãnh của bóng đá Tây Á.

Thông tin trận đấu Jordan vs Argentina

Nội dung Thông tin Trận đấu Jordan vs Argentina Giải đấu World Cup 2026 (Bảng J) Thời gian 9h00 ngày 28/06/2026 (giờ Việt Nam) Địa điểm Sân Levi's Stadium, Santa Clara, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

Sức mạnh tuyệt đối từ "La Albiceleste"

Argentina đang cho thấy tại sao họ là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Sau hai lượt trận đầu tiên, đội bóng Nam Mỹ không chỉ giành trọn 6 điểm mà còn thiết lập một thông số phòng ngự đáng kinh ngạc: chưa để lọt lưới bàn nào. Với 5 bàn thắng ghi được vào lưới Algeria và Áo, Argentina đang thể hiện sự cân bằng tuyệt đối giữa khả năng kiểm soát không gian và hiệu suất dứt điểm.

Lionel Messi, ở tuổi 39, vẫn là hạt nhân trong mọi đợt lên bóng. Những con số thống kê không biết nói dối: Argentina đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 90% và kiểm soát bóng trung bình 58%. Khả năng di chuyển giữa các tuyến của Messi tạo ra những khoảng trống chết người cho Lautaro Martinez hay Thiago Almada khai thác. Đối với Scaloni, trận đấu với Jordan là cơ hội để xoay tua lực lượng nhưng vẫn phải đảm bảo nhịp độ thi đấu cho các trụ cột trước vòng knock-out.

Jordan: Tìm kiếm lời chia tay danh dự

Dù đã chính thức bị loại sau hai thất bại liên tiếp, Jordan không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt về mặt tinh thần. Đại diện châu Á sở hữu những nhân tố có khả năng gây đột biến cao như Musa Al-Taamari. Thống kê chỉ ra rằng Jordan đã ghi bàn ở 11 trên 12 trận gần nhất, một minh chứng cho thấy hàng công của họ luôn biết cách tìm đường vào khung thành đối phương.

Tuy nhiên, tử huyệt của Jordan nằm ở hệ thống phòng ngự ba trung vệ. Khi đối đầu với những đội bóng có khả năng kéo giãn đội hình tốt như Argentina, các khoảng trống ở nách trung lộ của Jordan thường xuyên bị lộ ra. Với tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ đạt 59%, Jordan sẽ gặp cực kỳ nhiều khó khăn trong việc giữ bóng và giải tỏa áp lực trước cường độ pressing từ phía Argentina.

Phân tích chiến thuật: Sự chênh lệch về đẳng cấp

Về mặt sơ đồ, Argentina dự kiến sẽ vận hành 4-4-2 linh hoạt, nơi các tiền vệ như Lo Celso hay Paredes sẽ giữ nhịp để Messi tự do sáng tạo. Ngược lại, Jordan có thể chuyển sang sơ đồ 5-4-1 khi phòng ngự để hạn chế tối đa không gian chơi bóng của các ngôi sao Nam Mỹ.

Thống kê đáng chú ý

Thống kê Argentina Jordan Phong độ 5 trận gần nhất Thắng 5 Hòa 1, Thua 4 Bàn thắng (5 trận gần đây) 15 5 Bàn thua (5 trận gần đây) 0 11 Tỷ lệ chuyền chính xác 90% 59% Kiểm soát bóng trung bình 58% 38%

Đội hình dự kiến

Argentina (4-4-2): E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada; Messi, L. Martinez.

Jordan (3-4-3): Abulaila; Nasib, Al-Arab, Abu Dahab; Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Taamari, Olwan, Al-Mardi.

Dự đoán kịch bản

Nhiều khả năng Argentina sẽ áp đặt thế trận ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm. Nếu Messi và các đồng đội khai thông bế tắc trong hiệp một, Jordan sẽ buộc phải dâng cao và đó là lúc các khoảng trống sẽ lộ ra nhiều hơn. Một chiến thắng cách biệt cho nhà đương kim vô địch là điều đã được dự báo trước.

Dự đoán tỷ số: Jordan 0-3 Argentina