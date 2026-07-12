Argentina vs Thụy Sĩ: Bài kiểm tra cực hạn cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của Messi Argentina đối mặt thử thách lớn tại tứ kết World Cup 2026. Messi thăng hoa ở tuổi 39, nhưng hàng thủ nhà vô địch cần cải thiện trước kỷ luật thép của Thụy Sĩ.

Nhà đương kim vô địch thế giới Argentina sẽ bước vào trận tứ kết World Cup 2026 gặp Thụy Sĩ tại Sân vận động Kansas City vào thứ Bảy này. Dù được đánh giá cao hơn về mặt danh tiếng, đội bóng của huấn luyện viên Lionel Scaloni đang bộc lộ những điểm yếu chí mạng nơi hàng phòng ngự, điều mà một đối thủ kỷ luật như Thụy Sĩ hoàn toàn có thể khai thác.

Hành trình thoát hiểm của nhà đương kim vô địch

Argentina tiến vào vòng tám đội mạnh nhất không hề bằng phẳng. Tại vòng 32 đội, họ phải vắt kiệt sức trong hiệp phụ mới vượt qua được Cape Verde. Sự chệch choạc tiếp tục lặp lại ở vòng 1/8 khi La Albiceleste bị Ai Cập dẫn trước 2-0 đến tận phút 79. Chỉ có bản lĩnh của nhà vô địch và những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân mới giúp họ lội ngược dòng thắng 3-2.

Argentina liên tục thoát hiểm

Dù hàng công vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, hệ thống phòng ngự của Scaloni đang để lại nhiều nỗi lo. Khoảng trống mênh mông phía sau hàng tiền vệ thường xuyên bị đối phương khai thác trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh. Việc liên tục rơi vào thế rượt đuổi tỷ số là dấu hiệu cảnh báo đỏ trước một Thụy Sĩ có khả năng tổ chức lối chơi cực kỳ chặt chẽ.

Lionel Messi và những cột mốc lịch sử ở tuổi 39

Tâm điểm của mọi sự chú ý vẫn đổ dồn vào Lionel Messi. Ở tuổi 39, người đội trưởng vĩ đại của Argentina đang trải qua một kỳ World Cup phi thường với 8 bàn thắng, dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Thành tích này nâng tổng số bàn thắng của anh tại các kỳ World Cup lên con số 21, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Messi và kỳ World Cup phi thường ở tuổi 39

Điểm tích cực cho Argentina là họ đã bắt đầu giảm bớt sự phụ thuộc vào Messi. Trong 9 bàn thắng gần nhất, có tới 6 bàn được ghi bởi các cầu thủ dự bị hoặc những nhân tố khác như Cristian Romero và Enzo Fernández. Sự đa dạng này là vũ khí cần thiết khi Messi chắc chắn sẽ bị hàng thủ Thụy Sĩ phong tỏa nghiêm ngặt tại Kansas City.

Hệ thống phòng ngự kiểu mẫu của Thụy Sĩ

Dưới bàn tay của huấn luyện viên Murat Yakin, Thụy Sĩ đã trở thành một trong những đội bóng khó bị đánh bại nhất giải đấu. Lối chơi của họ dựa trên sự kỷ luật, duy trì cự ly đội hình hẹp và bóp nghẹt không gian ở trung lộ. Trong trận đấu với Colombia, Thụy Sĩ đã chứng minh khả năng phòng ngự khu vực xuất sắc, buộc đối thủ phải dạt biên và rơi vào bế tắc.

Thụy Sĩ dựng bức tường trước Argentina

Trục dọc của Thụy Sĩ được vận hành bởi hai cái tên đẳng cấp: Granit Xhaka và Manuel Akanji. Xhaka đóng vai trò điều tiết và đánh chặn phía trước hàng hậu vệ, trong khi Akanji là chốt chặn cuối cùng với khả năng đọc tình huống và tranh chấp một đối một thượng hạng. Tuy nhiên, Thụy Sĩ sẽ chịu tổn thất không nhỏ khi tài năng trẻ Johan Manzambi vắng mặt vì chấn thương, làm giảm đi đáng kể tốc độ trong các pha phản công.

Những nhân tố quyết định cục diện

Trận tứ kết này được dự báo sẽ là màn đấu trí căng thẳng giữa sức sáng tạo cá nhân và cấu trúc tập thể. Nếu Thụy Sĩ có bàn dẫn trước, Argentina sẽ gặp nguy hiểm thực sự bởi đội bóng châu Âu sở hữu khả năng bảo vệ lợi thế và giảm nhịp độ trận đấu cực tốt.

Lionel Messi (Argentina)

Mọi ánh mắt sẽ hướng về số 10. Ở chặng cuối sự nghiệp, mỗi trận đấu của Messi giờ đây đều mang tính lịch sử. Khả năng tìm kiếm khoảng trống trong một hệ thống phòng ngự kín kẽ sẽ là chìa khóa để Argentina xuyên phá "bức tường" Thụy Sĩ.

Lionel Messi – Argentina

Manuel Akanji (Thụy Sĩ)

Trung vệ của Thụy Sĩ đang có phong độ ổn định nhất giải đấu. Nhiệm vụ của Akanji không chỉ là ngăn chặn Messi mà còn phải chỉ huy hàng thủ đứng vững trước áp lực liên hồi từ phía Argentina. Sự bình tĩnh của Akanji khi triển khai bóng từ tuyến dưới cũng là yếu tố giúp Thụy Sĩ thoát pressing hiệu quả.

Manuel Akanji – Thụy Sĩ

Trận đấu tại Kansas City không chỉ quyết định tấm vé vào bán kết mà còn có thể là lời chia tay của một huyền thoại hoặc sự khẳng định của một thế lực mới. Argentina có ngôi sao, nhưng Thụy Sĩ có sự lỳ lợm. Đội bóng nào kiểm soát được những sai số nhỏ nhất sẽ là người chiến thắng.