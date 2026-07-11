Argentina vs Thụy Sĩ: Bản lĩnh nhà vua và bài kiểm tra từ ngựa ô tại tứ kết World Cup 2026 Cuộc đối đầu tại Arrowhead Stadium không chỉ là tấm vé vào bán kết mà còn là phép thử cho tham vọng bảo vệ ngai vàng của Argentina trước một Thụy Sĩ chưa từng biết khuất phục tại giải năm nay.

Argentina sẽ bước vào trận tứ kết World Cup 2026 với Thụy Sĩ tại sân vận động Arrowhead, Kansas City, Mỹ vào lúc 08h00 ngày 12/7 (giờ Việt Nam). Đây là cuộc chạm trán giữa một bên là nhà đương kim vô địch đang tìm lại hình ảnh hủy diệt, và một bên là tập thể kỷ luật bậc nhất giải đấu năm nay.

Sức mạnh của nhà đương kim vô địch

Argentina đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp tính từ tháng 9 năm ngoái. Tại World Cup 2026, dù có những thời điểm chệch choạc, đặc biệt là màn lội ngược dòng đầy kịch tính trước Ai Cập ở vòng 16 đội (thắng 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn), bản lĩnh của La Albiceleste vẫn được thể hiện đúng lúc. Kể từ sau cú sảy chân trước Saudi Arabia vào năm 2022, Argentina đã thiết lập chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp tại các kỳ World Cup và duy trì hiệu suất ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận.

Argentina là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương. Ảnh: Iconsport/Xinhua.

Ngược lại, Thụy Sĩ đang sắm vai "ngựa ô" thú vị nhất giải đấu. Thầy trò Murat Yakin tiến vào tứ kết sau khi vượt qua Colombia trên chấm luân lưu. Điểm đáng gờm nhất của Thụy Sĩ chính là sự ổn định trong hệ thống phòng ngự; họ chưa để đối thủ nào dẫn trước ở bất kỳ thời điểm nào trong suốt chiến dịch World Cup 2026, tính cả vòng loại.

Phân tích chiến thuật: Sự tương phản phong cách

HLV Lionel Scaloni dự kiến sẽ vận hành sơ đồ 4-4-2 linh hoạt cho Argentina. Cách vận hành này tập trung vào việc kiểm soát bóng ở khu vực trung lộ với bộ ba De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister nhằm giải phóng không gian tối đa cho Lionel Messi. Khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh vẫn là vũ khí lợi hại nhất để Argentina khai thác các khoảng trống khi đối thủ dâng cao.

Trong khi đó, Thụy Sĩ là một đội bóng thực dụng điển hình dưới thời Murat Yakin. Họ ưu tiên khối đội hình lùi sâu, giữ cự ly hẹp để bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ. Với những tiền vệ có khả năng đánh chặn và điều tiết tốt như Granit Xhaka, Thụy Sĩ sẽ cố gắng phá vỡ nhịp độ thi đấu của Argentina và chờ đợi thời cơ từ các tình huống cố định hoặc những pha phản công biên chớp nhoáng.

Xhaka sẽ có nhiệm vụ khó khăn trước Argentina. Ảnh: Iconsport/Newspix.

Những điểm nóng quyết định trận đấu

Khu vực trung tuyến sẽ là chiến trường khốc liệt nhất, nơi Granit Xhaka trực tiếp đối đầu với Rodrigo De Paul. Sự tinh quái và khả năng đọc trận đấu của Xhaka là chìa khóa để Thụy Sĩ trụ vững trước áp lực. Ở phía dưới, cặp đấu cá nhân giữa trung vệ Manuel Akanji và Lionel Messi sẽ quyết định trực tiếp đến thành bại của trận đấu. Dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Messi vẫn đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng với 8 pha lập công, chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao có thể định đoạt trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc.

Đội hình dự kiến

Argentina (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, La. Martinez.

E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, La. Martinez. Thụy Sĩ (4-3-3): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.

Thống kê và nhận định

Lịch sử đang hoàn toàn ủng hộ đại diện Nam Mỹ khi trong 7 lần đối đầu trước đây, Thụy Sĩ chưa bao giờ giành được chiến thắng trước Argentina. Về mặt lực lượng, Argentina có đội hình mạnh nhất, trong khi Thụy Sĩ đang lo lắng về tình trạng sức khỏe của bộ ba Michel Aebischer, Luca Jaquez và đặc biệt là chân sút Johan Manzambi (người đã có 3 bàn thắng tại giải).

Dù Thụy Sĩ vô cùng khó chịu, nhưng họ vẫn thiếu một cá nhân có khả năng tạo đột biến đủ lớn để kết liễu các ông lớn. Trong một trận đấu chặt chẽ tại vòng knock-out, đẳng cấp của các ngôi sao bên phía Argentina, đặc biệt là Lionel Messi, nhiều khả năng sẽ lên tiếng đúng lúc để đưa nhà đương kim vô địch vào bán kết.

Dự đoán kết quả: Argentina 2-1 Thụy Sĩ