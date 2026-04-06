Arnaldi lập kỳ tích vào bán kết Roland Garros 2026 sau cú sốc chấn thương của Berrettini Matteo Arnaldi lần đầu tiên ghi danh vào bán kết Grand Slam sau khi Matteo Berrettini buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương hông trái tại tứ kết Roland Garros.

Sân Philippe Chatrier đã chứng kiến một cột mốc lịch sử nhưng cũng đầy tiếc nuối của quần vợt Italia. Matteo Arnaldi chính thức trở thành tay vợt đầu tiên giành vé vào bán kết Roland Garros 2026. Tuy nhiên, chiến thắng của tay vợt 25 tuổi đến theo cách không trọn vẹn khi người đồng hương Matteo Berrettini phải rút lui vì chấn thương hông trái lúc trận đấu đang ở tỷ số 7-5, 5-2 nghiêng về Arnaldi.

Cú sốc chấn thương của Matteo Berrettini

Trận derby nước Ý bắt đầu với những tín hiệu bất ổn từ phía Berrettini. Cựu tay vợt số 6 thế giới bắt đầu cảm thấy đau từ giữa set mở màn. Những bước di chuyển của anh dần trở nên nặng nề và thiếu linh hoạt. Đỉnh điểm là khi bị dẫn 1-2 ở set thứ hai, Berrettini đã phải yêu cầu sự chăm sóc y tế bên ngoài sân đấu.

Dù đã rất nỗ lực trở lại và thậm chí thắng trắng một game giao bóng để cân bằng tỷ số 2-2, nhưng những cơn đau dữ dội khiến anh liên tục nhăn mặt. Trên khán đài, đội ngũ huấn luyện của Berrettini cũng đã ra hiệu cho anh nên dừng lại để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Sau hai giờ tranh tài, Berrettini lặng lẽ ngồi trên ghế trước khi tiến đến lưới ôm chúc mừng người đàn em, khép lại hành trình tứ kết đầy nghiệt ngã.

Arnaldi vào bán kết Roland Garros sau khi Berrettini bỏ cuộc vì chấn thương

Bản lĩnh và sức bền của Matteo Arnaldi

Trước khi những vấn đề thể lực của Berrettini chi phối trận đấu, Arnaldi đã chứng minh lý do tại sao anh xứng đáng có mặt ở vòng đấu này. Tay vợt 25 tuổi có khởi đầu tồi tệ khi để mất hai game giao bóng đầu tiên và bị dẫn trước 0-3. Tuy nhiên, bằng tinh thần chiến đấu kiên cường, anh đã lội ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng trong set một với tỷ số 7-5.

Đáng chú ý, hành trình vào đến bán kết của Arnaldi là một bài kiểm tra khắc nghiệt về thể lực. Tính đến trước trận tứ kết, anh đã trải qua tổng cộng 17 giờ 42 phút thi đấu trên sân – thời lượng dài nhất đối với bất kỳ tay vợt nào tại Roland Garros năm nay. Con số này càng làm nổi bật sức bền đáng kinh ngạc của tân binh vòng bán kết Grand Slam.

Cuộc nội chiến Italia tại bán kết

Chiến thắng này đưa Arnaldi vào cuộc đối đầu đầy duyên nợ với một người Italia khác là Flavio Cobolli. Hạt giống số 10 cũng vừa có màn ngược dòng quả cảm trước Felix Auger Aliassime với các tỷ số 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 để lần đầu tiên góp mặt ở nhóm 4 tay vợt mạnh nhất một giải Grand Slam.

Thông số đối đầu Matteo Arnaldi Flavio Cobolli Thành tích đối đầu 1 1 Lần gặp gần nhất (Roland Garros 2025) Thua Thắng Xếp hạng hạt giống 2026 - 10

Việc cả hai tay vợt Italia cùng lọt vào bán kết đảm bảo chắc chắn sẽ có một đại diện của quốc gia hình chiếc ủng góp mặt trong trận tranh ngôi vô địch Roland Garros 2026. Hiện tại, thành tích đối đầu giữa Cobolli và Arnaldi đang cân bằng 1-1, hứa hẹn một trận bán kết kịch tính và khó đoán định.