Arne Slot cải tổ đội hình Liverpool: Salah và Isak trở lại sau cú sốc trước PSG Thất bại 0-2 tại Champions League buộc HLV Arne Slot phải thực hiện những thay đổi mạnh mẽ ở hàng tiền vệ và vị trí trung phong của Hugo Ekitike trước trận gặp Fulham.

Trận thua bạc nhược 0-2 trước Paris Saint-Germain tại Parc des Princes không chỉ đẩy Liverpool vào thế khó tại Champions League mà còn bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Arne Slot. Để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Fulham tại Ngoại hạng Anh, chiến lược gia người Hà Lan đang cân nhắc một cuộc cải tổ sâu rộng nhằm duy trì hy vọng trong cuộc đua top 5.

Sự bế tắc của hàng tiền vệ tại Paris

Tại thủ đô nước Pháp, bộ khung trung tuyến của The Kop hoàn toàn lép vế trước sức trẻ và khả năng pressing tầm cao của đối thủ. Những quân bài chủ chốt như Ryan Gravenberch và Alexis Mac Allister dù nỗ lực nhưng không thể kiểm soát nhịp độ, khiến Liverpool mất hoàn toàn thế trận.

Để khắc phục tình trạng này, Arne Slot đang hướng tới việc thay đổi cấu trúc bộ ba giữa sân. Dominik Szoboszlai, Curtis Jones và đặc biệt là tân binh Florian Wirtz đang được kỳ vọng sẽ mang lại sự sáng tạo và khả năng gây áp lực tốt hơn. Đáng chú ý, tài năng trẻ Trey Nyoni cũng đang được xem là một phương án gây đột biến sau màn thể hiện đầy triển vọng gần đây.

Bài toán Hugo Ekitike và sự trở lại của các trụ cột

Vấn đề nan giải nhất của Liverpool hiện nay nằm ở vị trí tiền đạo cắm. Hugo Ekitike, người được tin dùng trong sơ đồ 3 trung vệ đầy bất ngờ trước PSG, đã có màn trình diễn đáng thất vọng. Chân sút người Pháp tỏ ra lạc lõng và thiếu liên kết với các vệ tinh xung quanh, nối dài chuỗi phong độ kém cỏi với chỉ 1 bàn thắng sau 7 trận gần nhất.

Isak đã trở lại, Ekitike có thể ngồi dự bị

Sự kém hiệu quả của Ekitike buộc Slot phải tính đến những phương án nhân sự tối ưu hơn. Mohamed Salah, ngôi sao đã phải ngồi dự bị đầy bất ngờ ở trận đấu trước, gần như chắc chắn sẽ được điền tên vào đội hình xuất phát. Kinh nghiệm và đẳng cấp của Salah là yếu tố then chốt để Liverpool tìm lại bản năng sát thủ.

Salah là cái tên số 1 sáng cửa trở lại đá chính

Bên cạnh Salah, sự trở lại của Alexander Isak sau chấn thương và sự sẵn sàng của Cody Gakpo mang đến cho HLV Arne Slot nhiều lựa chọn hơn để định hình lại hàng công. Thay vì luân chuyển bóng chậm chạp và thiếu đột phá như ở trận thua PSG, Liverpool cần một lối chơi trực diện và tốc độ hơn trước Fulham.

Cuộc đối đầu tại Anfield cuối tuần này sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho khả năng ứng biến của Arne Slot. Một chiến thắng không chỉ giúp Liverpool ổn định vị trí trên bảng xếp hạng mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh của đội bóng sau những vấp ngã tại đấu trường châu lục.