Arne Slot đối mặt sức ép để Rio Ngumoha đá chính sau thất bại của Liverpool trước Wolves Huyền thoại Steven Gerrard và Jamie Carragher đồng loạt hối thúc HLV Arne Slot trao cơ hội cho tài năng trẻ Rio Ngumoha sau màn trình diễn bạc nhược của hàng công Liverpool.

Thất bại gây sốc 1-2 trước đội cuối bảng Wolves đã đẩy Liverpool lún sâu vào khủng hoảng, đồng thời thổi bùng làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ. Trong bối cảnh hàng công thi đấu bế tắc, tài năng trẻ 17 tuổi Rio Ngumoha đang được xem là tia hy vọng hiếm hoi để cứu vãn mùa giải của The Kop.

Rio Ngumoha xứng đáng được ra sân nhiều hơn.

Lối chơi quá an toàn khiến Liverpool bế tắc

Trận thua tại Molineux để lại sự thất vọng lớn khi bàn thắng quyết định ở phút 90+4 của Wolves đã nhấn chìm Lữ đoàn đỏ. Dù kiểm soát bóng tới 66% và tung ra 15 cú sút, Liverpool chỉ có vỏn vẹn 4 lần trúng đích. Cựu hậu vệ Stephen Warnock đã chỉ trích lối chơi của đội bóng trên BBC Sport là quá an toàn, thiếu tính đột biến khi các cầu thủ chủ yếu chuyền ngang hoặc chuyền về.

Áp lực trao cơ hội cho dòng máu trẻ

Sự kiên nhẫn dành cho các trụ cột hàng công dường như đã cạn kiệt. Huyền thoại Steven Gerrard đã mô tả màn trình diễn của đội bóng là "tuyệt vọng" và hối thúc Arne Slot sử dụng Rio Ngumoha ngay từ đầu thay vì Cody Gakpo. Jamie Carragher cũng đồng tình trên Sky Sports khi khẳng định những đóng góp của Ngumoha từ ghế dự bị trong 15 phút còn ấn tượng hơn cả Mohamed Salah và Gakpo cộng lại.

Rio Ngumoha luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi vào sân.

Sự áp đảo của Rio Ngumoha qua các con số thống kê

Các dữ liệu chuyên sâu cho thấy sự tương phản rõ rệt giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Trong khi Gakpo thi đấu mờ nhạt, Ngumoha lại tạo ra tác động tức thì mỗi khi chạm bóng.

Chỉ số (mỗi trận) Cody Gakpo Rio Ngumoha Kiến tạo kỳ vọng (xA) 0.05 0.41 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 0.00 0.36 Đường chuyền quyết định 0 1 Tỷ lệ rê bóng thành công 0% 100%

Đáng chú ý, Ngumoha đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số cơ hội tạo ra mỗi 90 phút (6.1) đối với các cầu thủ có từ 3 lần ra sân trở lên. Trước đó, cầu thủ này cũng đi vào lịch sử câu lạc bộ với tư cách người ghi bàn trẻ nhất (16 tuổi 361 ngày) trong trận thắng Newcastle hồi tháng 8.

Bài toán cân não cho HLV Arne Slot

Liverpool tái đấu với Wolves trong ít ngày.

HLV Arne Slot thừa nhận Ngumoha là một tài năng đặc biệt nhưng cần thận trọng để tránh sự trì trệ trong phát triển. Tuy nhiên, khi các ngôi sao hàng đầu sa sút phong độ, việc kìm hãm một cầu thủ đang rực sáng có thể là sai lầm chiến thuật. Trận tái đấu với Wolves tại vòng 5 FA Cup tới đây sẽ là cơ hội hoàn hảo để chiến lược gia người Hà Lan thay đổi tư duy và đặt niềm tin vào dòng máu trẻ để vực dậy con tàu Liverpool.