Arne Slot đối mặt thử thách sinh tử tại Liverpool: Tìm lối thoát trước mục tiêu Top 5 Giữa bão chỉ trích và nguy cơ bị sa thải, Arne Slot phải tìm cách xoay xở với hàng thủ rách nát để duy trì hy vọng dự Champions League mùa sau cho The Kop.

Arne Slot đang bước vào sáu tuần quyết định nhất trong sự nghiệp tại Anfield với nhiệm vụ đưa Liverpool trở lại cuộc đua Top 5. Dù nhà cầm quân người Hà Lan công khai khẳng định đội hình đang ở trạng thái sung sức nhất, những thất bại bạc nhược gần đây trước PSG và Manchester City đang vẽ nên một bức tranh hoàn toàn tương phản về thực lực hiện tại của The Kop.

Nghịch lý nhân sự và lỗ hổng hàng thủ

Thực tế, sự lạc quan của Arne Slot dường như chỉ là một nỗ lực trấn an dư luận hơn là phản ánh đúng tình hình chuyên môn. Dù có sự trở lại của tiền đạo Alexander Isak, danh sách bệnh binh của Liverpool vẫn bao gồm những nhân tố không thể thay thế, đặc biệt là vị trí thủ môn số một của Alisson Becker.

Arne Slot chỉ còn hơn 1 tháng để giúp Liverpool cứu rỗi mùa giải.

Việc Georgi Mamardashvili chưa thể khỏa lấp khoảng trống mà Alisson để lại đã bộc lộ rõ trong trận thua PSG. Tuy nhiên, bài toán nan giải nhất lại nằm ở hành lang cánh phải. Khi cả Jeremie Frimpong, Joe Gomez và Conor Bradley đều gặp vấn đề về thể lực hoặc chấn thương, Arne Slot đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến thuật.

Canh bạc chiến thuật Dominik Szoboszlai

Trong nỗ lực vá víu hàng thủ, việc Slot cân nhắc đưa Dominik Szoboszlai về đá hậu vệ cánh phải là một dấu hiệu của sự bế tắc. Dù tuyển thủ Hungary nổi tiếng đa năng, việc kéo anh khỏi tuyến giữa chẳng khác nào hành động tự làm suy yếu khả năng sáng tạo của đội bóng để đổi lấy sự an toàn mong manh ở phía dưới.

Áp lực lên vai chiến lược gia 47 tuổi lúc này là cực lớn. Sau trận thua tan nát 0-4 trước Manchester City và màn trình diễn kém cỏi tại Champions League, niềm tin của người hâm mộ đã chạm đáy. Lúc này, tấm lá chắn duy nhất của ông là sự kiên nhẫn từ giới chủ FSG, nhưng điều kiện đi kèm là vô cùng khắc nghiệt: Phải giành vé dự Champions League mùa tới thông qua vị trí trong Top 5.

Bóng ma tâm lý mang tên Fulham

Cuộc đối đầu với Fulham sắp tới sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho khả năng hồi phục của Liverpool. Đội bóng của Marco Silva đang sở hữu lợi thế lớn về thể lực với ba tuần nghỉ ngơi hoàn toàn, trái ngược với một Liverpool đang rệu rã sau những cuộc đối đầu đỉnh cao tại đấu trường châu Âu.

Arne Slot cần tìm cách giải quyết các vấn đề của Liverpool.

Hơn nữa, lịch sử đối đầu không ủng hộ đội chủ sân Anfield khi họ từng có ba thất bại liên tiếp trước đội bóng từ Tây London. Đây là bóng ma tâm lý mà Slot buộc phải vượt qua nếu muốn cứu vãn chiếc ghế của mình. Sáu tuần cuối cùng của mùa giải sẽ là câu trả lời cuối cùng cho tương lai của ông. Nếu không thể tìm lại bản sắc chiến thắng, kịch bản về một cuộc chia tay sớm tại Merseyside là điều khó tránh khỏi.