Arne Slot hồi sinh Liverpool bằng sơ đồ kim cương: Lời giải nào khi vắng Mohamed Salah? Chiến thắng 4-0 trước Galatasaray đánh dấu bước ngoặt chiến thuật của Liverpool với sơ đồ 4-1-2-1-2, nhưng chấn thương của Salah đang đặt ra thử thách lớn cho HLV Arne Slot.

Liverpool vừa chấm dứt chuỗi phong độ bết bát bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Galatasaray tại Champions League, giành vé vào tứ kết. Kết quả này không chỉ xua tan bầu không khí u ám tại Anfield mà còn đánh dấu một cuộc cách mạng chiến thuật quan trọng của HLV Arne Slot trong bối cảnh đội nhà sa sút tại Ngoại hạng Anh.

Slot có tìm ra giải pháp khi vắng Salah?

Cuộc cách mạng từ sơ đồ kim cương 4-1-2-1-2

Sau trận hòa thất vọng 1-1 trước Tottenham, nơi Liverpool bị chỉ trích vì lối chơi thiếu lửa, HLV Arne Slot đã có quyết định táo bạo. Thay vì sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc với các cầu thủ bám biên, chiến lược gia người Hà Lan chuyển sang hệ thống 4-1-2-1-2 (kim cương) để tối ưu hóa nhân sự trung lộ.

Trong hệ thống mới, Florian Wirtz được trả về vai trò số 10 tự do, chơi ngay phía sau cặp tiền đạo Mohamed Salah và Hugo Ekitike. Sự thay đổi này mang lại hiệu quả tức thì khi đưa Salah vào gần khung thành hơn, đồng thời giải phóng khả năng sáng tạo của Wirtz. Ở hai biên, bộ đôi hậu vệ Jeremie Frimpong và Milos Kerkez được phép dâng cao như những cầu thủ chạy cánh thực thụ, trong khi bộ ba tiền vệ Mac Allister, Szoboszlai và Gravenberch kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa.

Thống kê cho thấy sức mạnh tấn công của Liverpool đã tăng vọt. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng từ bóng sống (open play xG) đạt mức 3.85, cao hơn hẳn so với con số 1.65 trong trận gặp Tottenham hay 0.63 trước Wolves. Dù bỏ lỡ một quả penalty, Salah vẫn chứng minh đẳng cấp với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trước khi rời sân.

Liverpool đã rất bùng nổ trước Galatasaray.

Bài toán nhân sự và thử thách 'Low Block'

Dù sơ đồ mới đang vận hành trơn tru, Liverpool lại phải đối mặt với tổn thất lớn khi Mohamed Salah dính chấn thương trong hiệp hai trận gặp Galatasaray. Với việc Alexander Isak cũng đang dưỡng thương dài hạn, HLV Slot hiện không còn đối tác thực sự ăn ý nào để đá cặp cùng Ekitike trên hàng công.

Bên cạnh đó là vấn đề về tính thích nghi của hệ thống. Arne Slot thừa nhận sơ đồ kim cương phát huy tối đa sức mạnh trước những đối thủ sẵn sàng chơi đôi công, nhưng có thể gặp khó khăn trước các đội bóng chơi phòng ngự lùi sâu (low block). "Phong cách tạo nên thế trận", Slot chia sẻ, ám chỉ sự lo ngại khi phải đối đầu với những đội bóng thực dụng như Everton hay Crystal Palace trong tương lai gần.

Hy vọng tại sân Amex

Cuối tuần này, Liverpool sẽ có chuyến hành quân tới sân của Brighton. Đối thủ của họ, dưới sự dẫn dắt của HLV Fabian Hurzeler, nổi tiếng với triết lý bóng đá cởi mở, điều này có thể là cơ hội để Slot tiếp tục thử nghiệm hệ thống 4-1-2-1-2.

Trong trường hợp Salah không thể thi đấu, Cody Gakpo nhiều khả năng sẽ được đẩy vào trung lộ đá cặp cùng Ekitike. Nếu hậu vệ Frimpong không kịp bình phục chấn thương, Dominik Szoboszlai có thể được kéo xuống trám vào vị trí hậu vệ phải, nhường chỗ ở tuyến giữa cho Curtis Jones. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng để chứng minh liệu "The Kop" có thể duy trì sức mạnh khi thiếu vắng ngôi sao số một của mình hay không.