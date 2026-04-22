Arne Slot và 3 bài toán chuyển nhượng sống còn để cứu vãn sự nghiệp tại Liverpool Đứng trước làn sóng chỉ trích sau mùa giải trắng tay, HLV Arne Slot buộc phải thực hiện cuộc cải tổ nhân sự triệt để tại Anfield nhằm tránh kịch bản bị sa thải sớm.

Bất chấp một mùa giải được mô tả là "ác mộng" khi Liverpool trắng tay trên mọi đấu trường, ban lãnh đạo The Kop vẫn đặt trọn niềm tin vào Arne Slot. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của người hâm mộ đang dần cạn kiệt. Để có thể trụ vững tại Anfield trong mùa giải 2026/27, chiến lược gia người Hà Lan buộc phải thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng nhằm vá lại những lỗ hổng trong đội hình.

Arne Slot cần mang về những tân binh chất lượng để giữ ghế tại Anfield.

Áp lực từ khán đài Anfield và tối hậu thư cho Arne Slot

Theo báo cáo từ Sky Sports, Arne Slot sẽ tiếp tục dẫn dắt Liverpool mùa tới, nhưng đây là quyết định gây tranh cãi lớn. Một mùa giải không danh hiệu và mục tiêu cao nhất chỉ là suất dự Champions League rõ ràng không thể làm hài lòng các cổ động viên đã quen với vinh quang. Trên các diễn đàn, những tiếng nói đòi sa thải ngày càng lớn hơn.

Cổ động viên James Brooke thậm chí đã đưa ra một "tối hậu thư": "Hoặc là chúng ta vô địch Ngoại hạng Anh mùa tới, hoặc ông ấy sẽ bị sa thải vào tháng 11. Nếu có được những cầu thủ phù hợp trong mùa hè, ông ấy có thể xoay chuyển được tình thế, nhưng chúng ta cần thấy một lối chơi rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên". Điều này cho thấy Slot đang đứng trên "miệng núi lửa" và chỉ có những bản hợp đồng chất lượng mới có thể cứu vãn tình hình.

Tìm người kế vị Mohamed Salah và làm mới đôi cánh

Ưu tiên chuyển nhượng cấp thiết nhất của Arne Slot chính là tìm người thay thế Mohamed Salah. Với việc siêu sao người Ai Cập dự kiến rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải 2025/26, hành lang cánh phải của Liverpool sẽ trở nên mỏng manh nếu không có sự bổ sung kịp thời ngay từ hè này.

Yan Diomande là mục tiêu hàng đầu của Liverpool.

Cái tên Yan Diomande nổi lên như một mục tiêu khả dĩ nhất khi Michael Olise dường như không nằm trong kế hoạch thanh lý của Bayern Munich. Bên cạnh đó, hành lang cánh trái cũng là vấn đề nhức nhối. Ngoại trừ tài năng trẻ Rio Ngumoha, Liverpool thiếu một cầu thủ chạy cánh trái thực thụ. Cody Gakpo bị đánh giá là quá chậm chạp và đơn điệu, trong khi Luis Diaz cần một sự cạnh tranh hoặc thay thế đẳng cấp để làm mới hàng công vốn đang dần bị bắt bài.

Lỗ hổng số 6 và bài toán hàng phòng ngự

Lùi sâu hơn ở tuyến giữa, Liverpool thiếu hụt trầm trọng một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp. Wataru Endo dù nỗ lực nhưng ít khi được tin dùng tại Ngoại hạng Anh. Việc thiếu một "số 6" đúng nghĩa khiến hệ thống phòng ngự thường xuyên bị đặt vào tình trạng báo động, khi Curtis Jones chỉ là giải pháp tạm thời bọc lót cho Ryan Gravenberch và Alexis Mac Allister.

Liverpool cần cuộc cải tổ mạnh mẽ về lực lượng.

Ngoài ra, Arne Slot cần tính đến các phương án dài hạn cho hàng thủ. Virgil van Dijk sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2027 và một người kế vị xứng tầm cần được đưa về ngay để học hỏi. Ở vị trí hậu vệ trái, Andy Robertson dự kiến rời CLB vào cuối mùa, để lại khoảng trống lớn cần được khỏa lấp bằng một sự nâng cấp mạnh mẽ hơn thay vì chỉ trông chờ vào Kostas Tsimikas hay Milos Kerkez.

Arne Slot đang đứng trước một mùa hè định đoạt sự nghiệp. Với ba ưu tiên: hai cầu thủ chạy cánh và một tiền vệ phòng ngự thực thụ, chiến lược gia này buộc phải hành động quyết liệt. Nếu không thể cải thiện lối chơi và kết quả ngay đầu mùa tới, kịch bản bị sa thải vào tháng 11 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.