Arne Slot và bài toán quyền uy tại Liverpool: Vì sao nên gạch tên Mohamed Salah? Huấn luyện viên Arne Slot cần một quyết định táo bạo nhằm bảo vệ sự tôn nghiêm tại Anfield sau những phát ngôn công kích từ ngôi sao số một Mohamed Salah.

Thử thách quyền lực tại Anfield

Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, quyền lực của một huấn luyện viên trưởng thường được thử thách bởi cái tôi của những ngôi sao lớn nhất. Đối với Arne Slot, thời điểm để khẳng định quyền uy tối thượng tại Anfield đã đến. Chiến lược gia người Hà Lan nên thực hiện một bước đi quyết liệt: gạch tên Mohamed Salah khỏi đội hình trong trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Brentford.

Salah một lần nữa nhắm đến Slot trong những phát ngôn của mình.

Đây không chỉ đơn thuần là một quyết định về nhân sự, mà là hành động sống còn để Slot bảo vệ uy tín trước ban lãnh đạo câu lạc bộ. Khi suất dự Champions League đã được đảm bảo, áp lực về mặt kết quả đã giảm bớt. Thông thường, đây sẽ là cơ hội để Salah có màn chia tay xứng đáng trên sân nhà sau 9 năm cống hiến vĩ đại. Tuy nhiên, tiền đạo người Ai Cập đã tự đánh mất đặc quyền đó sau bài đăng gây bão trên mạng xã hội vào thứ Bảy vừa qua.

Phân tích tuyên ngôn 190 chữ của Salah

Theo nhận định từ The Telegraph, thông điệp dài 190 từ của Salah có thể được tóm gọn trong đúng ba chữ: "Sa thải Slot". Đáng chú ý, trong đoạn văn này, Salah đã sử dụng đại từ "Tôi" (I) tới 10 lần và các cụm từ sở hữu cá nhân 3 lần. Đó là một tuyên bố mang đậm tính cá nhân, được tung ra vào thời điểm Slot và tập thể Liverpool đang ở trạng thái dễ tổn thương nhất.

Thông điệp này không cho thấy tinh thần của một người sẵn sàng nhận trách nhiệm cho sự sa sút của chính mình. Thay vào đó, nó giống như một nỗ lực nhằm kích động sự bất mãn của người hâm mộ để chống lại huấn luyện viên trưởng. Đây đã là lần thứ hai Salah công khai công kích ban huấn luyện, sau sự việc hồi tháng 12 năm ngoái khi anh tuyên bố mình bị đối xử bất công.

Bài học từ những huấn luyện viên vĩ đại

Nhìn lại lịch sử, những nhà cầm quân lẫy lừng nhất luôn đặt tính kỷ luật lên hàng đầu. Năm 2013, Sir Alex Ferguson đã thẳng tay loại Wayne Rooney trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà vì những rắc rối mà tiền đạo này gây ra. Những chiến lược gia đương đại như Pep Guardiola, Mikel Arteta hay Luis Enrique chắc chắn cũng sẽ không cho phép bất kỳ cá nhân nào đặt mình lên trên tập thể.

Mùa giải của Liverpool trở nên vô cùng khó khăn khi các trụ cột dính chấn thương.

Dù Liverpool đã đi giật lùi trong mùa giải này, nhưng cần nhìn nhận những nguyên nhân khách quan không thể chối từ. Đội bóng đã phải đối mặt với thảm kịch cá nhân của Diogo Jota gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý toàn đội, những chấn thương liên miên của tân binh Alexander Isak, và thái độ thiếu cam kết từ Trent Alexander-Arnold khi cầu thủ này từ chối gia hạn để gia nhập Real Madrid.

Sự sa sút và kỷ nguyên mới không Salah

Thật trớ trêu khi chính dưới sự dẫn dắt của Arne Slot mùa trước, Salah đã thăng hoa rực rỡ với 32 bàn thắng, giành Chiếc giày vàng cùng hàng loạt danh hiệu cá nhân cao quý. Tuy nhiên, phong độ của anh mùa này đã rơi xuống vực thẳm đến mức các bên phải đồng ý chấm dứt hợp đồng sớm.

Một đoạn kết buồn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Arne Slot cần phải là người cầm lái con tàu Liverpool bước vào kỷ nguyên mới mà không có sự hiện diện của một ngôi sao đang cố tình gây mất ổn định. Quyền uy của huấn luyện viên phải được thiết lập lại, bắt đầu từ việc để Salah ngồi ngoài trong trận đấu vào Chủ nhật tới.