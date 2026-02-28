Arne Slot và bài toán số 10 tại Liverpool: Chọn Mac Allister hay Szoboszlai thay Wirtz? Trong bối cảnh nhạc trưởng Florian Wirtz vắng mặt, HLV Arne Slot đối mặt thử thách tìm người dẫn dắt lối chơi cho Liverpool trong cuộc tiếp đón West Ham tại Anfield.

Liverpool bước vào cuộc tiếp đón West Ham United tại Anfield với một tổn thất lớn về nhân sự khi Florian Wirtz chắc chắn vắng mặt. Sau khi thử nghiệm Curtis Jones ở vị trí số 10 thất bại trong trận đấu với Nottingham Forest, HLV Arne Slot đang đứng trước hai lựa chọn mang tính bước ngoặt: đẩy Alexis Mac Allister lên cao hay trả Dominik Szoboszlai về vai trò hộ công quen thuộc.

Khoảng trống từ "trái tim" Florian Wirtz

Kể từ đầu năm, Florian Wirtz đã vươn lên trở thành nhân tố không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của Arne Slot. Nhãn quan chiến thuật và khả năng kết nối các tuyến của tiền vệ người Đức chính là chìa khóa mở ra các đợt tấn công cho The Kop. Việc thiếu vắng Wirtz đã lộ rõ sự lúng túng trong cách vận hành lối chơi của Liverpool ở vòng đấu trước.

Wirtz vắng mặt ở trận đấu West Ham.

Tại City Ground, phương án sử dụng Curtis Jones ở vị trí tiền vệ tấn công đã nhanh chóng phá sản. Jones hoàn toàn lép vế trước hàng tiền vệ giàu sức mạnh của đối thủ và không thể tạo ra sợi dây liên kết cần thiết. Trước một West Ham sở hữu lối chơi cơ bắp tương tự, HLV Arne Slot hiểu rằng ông không được phép lặp lại sai lầm trong việc lựa chọn nhân sự tại khu trung tuyến.

Alexis Mac Allister: Chìa khóa của sự đột phá

Mặc dù thường xuyên đá lùi sâu, Alexis Mac Allister đang nổi lên như phương án lý tưởng nhất để thay thế Wirtz ở vai trò số 10. Thực tế trong trận đấu với Nottingham Forest, sau khi Slot đẩy tiền vệ người Argentina lên chơi cao hơn, bộ mặt tấn công của Liverpool đã khởi sắc rõ rệt. Chính Mac Allister là người ghi bàn thắng quyết định mang về 3 điểm quý giá.

Mac Allister là phương án lý tưởng thay Wirtz.

So với các ứng viên khác, tiền vệ người Argentina sở hữu lối chơi tinh tế, khéo léo và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp cực tốt. Việc giải phóng Mac Allister khỏi nhiệm vụ phòng ngự có thể giúp Liverpool khai thác tối đa phẩm chất kỹ thuật và bản năng săn bàn của cầu thủ này, đồng thời tạo ra sự mềm mại cần thiết cho các đợt lên bóng.

Dominik Szoboszlai và vai trò "động cơ" vĩnh cửu

Dominik Szoboszlai vốn không xa lạ với vị trí hộ công, nhưng các số liệu thống kê chỉ ra rằng Liverpool vận hành trơn tru nhất khi tiền vệ người Hungary đóng vai trò là nguồn năng lượng ở khu vực giữa sân. Khả năng bao sân và cường độ hoạt động không biết mệt mỏi của Szoboszlai giúp The Kop duy trì áp lực liên tục lên đối thủ.

Szoboszlai có lối đá đa năng.

Việc để Szoboszlai đá thấp hơn không chỉ giúp gia tăng chất thép cho tuyến giữa khi đối đầu với các cầu thủ giàu thể lực bên phía West Ham, mà còn tạo điều kiện cho anh quan sát và điều tiết nhịp độ trận đấu từ xa. Đây được xem là phương án cân bằng nhất, cho phép Liverpool vừa kiểm soát thế trận, vừa duy trì được sự chắc chắn ở vòng tròn trung tâm.

Dù việc thiếu vắng Wirtz là một tổn thất nặng nề, nhưng sự đa năng của Mac Allister và Szoboszlai mang lại cho Arne Slot những biến số chiến thuật thú vị. Một sự sắp xếp nhân sự hợp lý tại hàng tiền vệ sẽ là chìa khóa để Liverpool hóa giải khối đội hình lùi sâu của West Ham và giữ lại 3 điểm trọn vẹn tại Anfield.