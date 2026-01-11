Arouca 1-0 Nacional: Arouca giành chiến thắng Arouca đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 17 điểm. Nacional, đội xếp hạng 15, là đối thủ lúc 22h30 ngày 01/11/2026.

Arouca 1 - 0 Nacional Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Arouca tiếp đón Nacional.

13' Arouca ép sân Cầm bóng: Arouca 73% - 27% Nacional, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1.

25' Arouca ép sân Cầm bóng: Arouca 65% - 35% Nacional, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

37' Arouca ép sân Cầm bóng: Arouca 63% - 37% Nacional, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Arouca ép sân Cầm bóng: Arouca 66% - 34% Nacional, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

59' Thay người Phút 59' (Arouca): Pablo Gozálbez vào sân thay Taichi Fukui.

61' Arouca ép sân Cầm bóng: Arouca 63% - 37% Nacional, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 1.

64' BÀN THẮNG! Arouca (1-0) Phút 64': Tiago Esgaio (Arouca) lập công (kiến tạo: Näis Djouahra). Tỷ số: 1 - 0.

70' Thay người Phút 70' (Nacional): Matchoi Djaló vào sân thay Stavros Gavriel.

70' Thay người Phút 70' (Nacional): Danel Dongmo vào sân thay Chiheb Labidi.

71' Thay người Phút 71' (Nacional): Pablo Ruan vào sân thay N. Kader.

71' Thay người Phút 71' (Arouca): Dylan Nandín vào sân thay Iván Barbero.

73' Arouca ép sân Cầm bóng: Arouca 60% - 40% Nacional, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.

74' Thẻ vàng Phút 74': Matchoi Djaló (Nacional) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Thay người Phút 75' (Arouca): Lee Hyun-ju vào sân thay Mateo Flores.

75' Thay người Phút 75' (Arouca): Brian Mansilla vào sân thay Alfonso Trezza.

76' Thẻ vàng Phút 76': Orest Lebedenko (Arouca) nhận thẻ vàng (Foul).

78' Thẻ vàng Phút 78': Danel Dongmo (Nacional) nhận thẻ vàng (Foul).

81' Thay người Phút 81' (Nacional): Daniel de Melo Araujo Junior vào sân thay Miguel Baeza.

81' Thay người Phút 81' (Nacional): Allen Obando vào sân thay Song Min-kyu.

85' Arouca ép sân Cầm bóng: Arouca 61% - 39% Nacional, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 1 - 2.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Pablo Gozálbez (Arouca) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Arouca 1-0 Nacional Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:25 02/11/2026

Đội hình chính thức Arouca Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vítor Severino Nacional Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV João Henriques 12 de Arruabarrena 28 Tiago Esgaio 15 Javi Sánchez 3 José Fontán 18 O. Lebedenko 6 E. van Ee 21 Mateo Flores 19 A. Trezza 8 T. Fukui 7 N. Djouahra 17 Barbero 1 Renato Bellucci 7 M. Jensen 33 Francisco Gonçalves 38 Zé Vitor 21 W. Kokolo 6 Matheus Dias 8 Miguel Baeza 11 S. Gavriel 15 C. Labidi 12 Song Min-Kyu 29 N. Kader Dự bị Arouca 37 Mario Climent 10 Pablo Gozálbez 14 Lee Hyun-Ju 24 B. Mansilla 9 F. Mayulu 4 Diogo Monteiro 23 D. Nandín 77 S. Park 5 B. Popović Nacional 99 Pablo Ruan 9 A. Obando 5 José Gomes 13 João Gonçalves 14 Ivanildo Fernandes 31 D. Dongmo 20 Matchoi Djaló 10 Daniel Júnior 88 Deivison Cập nhật đội hình lúc 22:02 01/11/2026

Arouca Thống kê Nacional 62% Kiểm soát bóng 38% 12 Dứt điểm 5 5 Trúng đích 1 8 Phạt góc 2 6 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Tiago Esgaio Arouca 1 bàn N. Djouahra Arouca 1 kiến tạo · điểm 7.7 José Fontán Arouca Điểm 7.82 Javi Sánchez Arouca Điểm 7.69 Renato Bellucci Nacional Điểm 7.44 O. Lebedenko Arouca Điểm 7.34

Arouca đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Nacional lúc 22h30 ngày 01/11/2026 trên sân Estádio Municipal de Arouca. Đội chủ nhà đứng hạng 5 với 17 điểm, trong khi đối thủ mới chỉ có 7 điểm và xếp hạng 15.

Arouca đang ở giai đoạn thăng hoa

Trong 5 trận gần nhất, Arouca thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, ba trận mới nhất đều là chiến thắng, cho thấy đội bóng đang giữ được nhịp độ tốt đúng vào thời điểm cuộc đua phía trên bảng xếp hạng trở nên căng thẳng.

Chuỗi kết quả này giúp Arouca tích lũy 17 điểm và giữ vị trí thứ 5. Với đội chủ nhà, mỗi trận đấu lúc này đều là cơ hội để bám chắc nhóm đầu bảng.

Nacional mang theo nhiều áp lực

Ở chiều ngược lại, Nacional có phong độ thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận và thua 4. Chiến thắng duy nhất là trận mới nhất, còn bốn trận trước đó đều kết thúc bằng thất bại.

Nacional hiện có 7 điểm, đứng hạng 15 và kém Arouca 10 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về phong độ và vị thế giữa hai đội trước giờ bóng lăn.

Thế đối đầu nghiêng về Arouca

Lịch sử gặp nhau cũng ủng hộ chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Arouca thắng 4 trận, Nacional thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Đây là xu hướng rõ nét, cho thấy Arouca thường chiếm ưu thế mỗi khi hai đội chạm trán.

Điểm then chốt của trận đấu

Arouca sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà, sự tự tin sau chuỗi ba trận thắng liên tiếp và thế đối đầu thuận lợi để tiếp tục áp sát nhóm dự cúp châu lục. Một khởi đầu tích cực sẽ giúp đội chủ nhà kiểm soát nhịp độ và gây sức ép lên đối thủ đang thiếu tự tin.

Nacional có động lực để chứng minh họ vẫn có thể cạnh tranh, nhất là khi vừa có chiến thắng ở trận gần nhất sau chuỗi bốn trận thua. Nếu giữ được tinh thần đó, đội khách có thể gây khó khăn cho Arouca. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, rất khó để đánh giá Nacional hơn chủ nhà ở những yếu tố then chốt.

Nhận định

Nhìn chung, Arouca có lợi thế rõ ràng về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng lẫn thành tích đối đầu. Nacional vẫn có thể tạo bất ngờ nhờ chiến thắng gần nhất, nhưng đội chủ nhà đang là bên được đánh giá cao hơn trong trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Arouca · 4 thắng 0 hòa Nacional · 1 thắng Arouca 3 - 0 Nacional ARO Nacional 1 - 2 Arouca ARO Nacional 1 - 2 Arouca ARO Arouca 1 - 0 Nacional ARO Arouca 0 - 1 Nacional NAC

Arouca 5 trận gần nhất T T T H B 9 Trận 5-2-2 T-H-B 12 Ghi (TB 1.3) 7 Thủng lưới Nacional 5 trận gần nhất T B B B B 9 Trận 2-1-6 T-H-B 10 Ghi (TB 1.1) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 10 10 0 0 +21 30 T T T T T 2 Benfica 9 7 1 1 +18 22 T T B T T 3 Sporting CP 10 6 3 1 +12 21 T B T H H 4 Santa Clara 9 5 3 1 +7 18 B T H T T 5 Arouca 9 5 2 2 +5 17 T T H B H 6 Academico Viseu 9 5 2 2 +2 17 T T T T T … 14 Maritimo 9 2 2 5 -10 8 B B H B B 15 Nacional 9 2 1 6 -8 7 T B B B B 16 Rio Ave 9 2 1 6 -13 7 B T B H B …