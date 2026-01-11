Arouca 1-0 Nacional: Arouca giành chiến thắng
Arouca đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 17 điểm. Nacional, đội xếp hạng 15, là đối thủ lúc 22h30 ngày 01/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Arouca tiếp đón Nacional.
- 13'Arouca ép sân
Cầm bóng: Arouca 73% - 27% Nacional, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1.
- 25'Arouca ép sân
Cầm bóng: Arouca 65% - 35% Nacional, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.
- 37'Arouca ép sân
Cầm bóng: Arouca 63% - 37% Nacional, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Arouca ép sân
Cầm bóng: Arouca 66% - 34% Nacional, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.
- 59'Thay người
Phút 59' (Arouca): Pablo Gozálbez vào sân thay Taichi Fukui.
- 61'Arouca ép sân
Cầm bóng: Arouca 63% - 37% Nacional, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 1.
- 64'BÀN THẮNG! Arouca (1-0)
Phút 64': Tiago Esgaio (Arouca) lập công (kiến tạo: Näis Djouahra). Tỷ số: 1 - 0.
- 70'Thay người
Phút 70' (Nacional): Matchoi Djaló vào sân thay Stavros Gavriel.
- 70'Thay người
Phút 70' (Nacional): Danel Dongmo vào sân thay Chiheb Labidi.
- 71'Thay người
Phút 71' (Nacional): Pablo Ruan vào sân thay N. Kader.
- 71'Thay người
Phút 71' (Arouca): Dylan Nandín vào sân thay Iván Barbero.
- 73'Arouca ép sân
Cầm bóng: Arouca 60% - 40% Nacional, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.
- 74'Thẻ vàng
Phút 74': Matchoi Djaló (Nacional) nhận thẻ vàng (Foul).
- 75'Thay người
Phút 75' (Arouca): Lee Hyun-ju vào sân thay Mateo Flores.
- 75'Thay người
Phút 75' (Arouca): Brian Mansilla vào sân thay Alfonso Trezza.
- 76'Thẻ vàng
Phút 76': Orest Lebedenko (Arouca) nhận thẻ vàng (Foul).
- 78'Thẻ vàng
Phút 78': Danel Dongmo (Nacional) nhận thẻ vàng (Foul).
- 81'Thay người
Phút 81' (Nacional): Daniel de Melo Araujo Junior vào sân thay Miguel Baeza.
- 81'Thay người
Phút 81' (Nacional): Allen Obando vào sân thay Song Min-kyu.
- 85'Arouca ép sân
Cầm bóng: Arouca 61% - 39% Nacional, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 1 - 2.
- 90+4'Thẻ vàng
Phút 90+4': Pablo Gozálbez (Arouca) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Arouca 1-0 Nacional
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 00:25 02/11/2026
Arouca đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Nacional lúc 22h30 ngày 01/11/2026 trên sân Estádio Municipal de Arouca. Đội chủ nhà đứng hạng 5 với 17 điểm, trong khi đối thủ mới chỉ có 7 điểm và xếp hạng 15.
Arouca đang ở giai đoạn thăng hoa
Trong 5 trận gần nhất, Arouca thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, ba trận mới nhất đều là chiến thắng, cho thấy đội bóng đang giữ được nhịp độ tốt đúng vào thời điểm cuộc đua phía trên bảng xếp hạng trở nên căng thẳng.
Chuỗi kết quả này giúp Arouca tích lũy 17 điểm và giữ vị trí thứ 5. Với đội chủ nhà, mỗi trận đấu lúc này đều là cơ hội để bám chắc nhóm đầu bảng.
Nacional mang theo nhiều áp lực
Ở chiều ngược lại, Nacional có phong độ thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận và thua 4. Chiến thắng duy nhất là trận mới nhất, còn bốn trận trước đó đều kết thúc bằng thất bại.
Nacional hiện có 7 điểm, đứng hạng 15 và kém Arouca 10 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về phong độ và vị thế giữa hai đội trước giờ bóng lăn.
Thế đối đầu nghiêng về Arouca
Lịch sử gặp nhau cũng ủng hộ chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Arouca thắng 4 trận, Nacional thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Đây là xu hướng rõ nét, cho thấy Arouca thường chiếm ưu thế mỗi khi hai đội chạm trán.
Điểm then chốt của trận đấu
Arouca sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà, sự tự tin sau chuỗi ba trận thắng liên tiếp và thế đối đầu thuận lợi để tiếp tục áp sát nhóm dự cúp châu lục. Một khởi đầu tích cực sẽ giúp đội chủ nhà kiểm soát nhịp độ và gây sức ép lên đối thủ đang thiếu tự tin.
Nacional có động lực để chứng minh họ vẫn có thể cạnh tranh, nhất là khi vừa có chiến thắng ở trận gần nhất sau chuỗi bốn trận thua. Nếu giữ được tinh thần đó, đội khách có thể gây khó khăn cho Arouca. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, rất khó để đánh giá Nacional hơn chủ nhà ở những yếu tố then chốt.
Nhận định
Nhìn chung, Arouca có lợi thế rõ ràng về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng lẫn thành tích đối đầu. Nacional vẫn có thể tạo bất ngờ nhờ chiến thắng gần nhất, nhưng đội chủ nhà đang là bên được đánh giá cao hơn trong trận đấu này.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)