Arouca 1-2 Santa Clara: Santa Clara giành chiến thắng Santa Clara và Arouca bước vào cuộc đọ sức với sự tự tin lớn nhờ chuỗi phong độ ấn tượng, khi đôi bên chỉ cách nhau 1 điểm sát sao trên bảng xếp hạng.

Arouca 1 - 2 Santa Clara Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Arouca tiếp đón Santa Clara.

13' Arouca ép sân Cầm bóng: Arouca 62% - 38% Santa Clara, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

22' BÀN THẮNG! Santa Clara (0-1) Phút 22': Gonçalo Paciência (Santa Clara) lập công (kiến tạo: José Tavares). Tỷ số: 0 - 1.

23' Thay người Phút 23' (Arouca): Mateo Flores vào sân thay Pablo Gozálbez.

25' Arouca ép sân Cầm bóng: Arouca 61% - 39% Santa Clara, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 2.

33' Thẻ vàng Phút 33': Emanuel Moreira (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

36' BÀN THẮNG! Santa Clara (0-2) Phút 36': José Tavares (Santa Clara) lập công (kiến tạo: Pedro Pacheco). Tỷ số: 0 - 2.

37' Arouca ép sân Cầm bóng: Arouca 63% - 37% Santa Clara, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' BÀN THẮNG! Arouca (1-2) Phút 46': Iván Barbero (Arouca) lập công (kiến tạo: Näis Djouahra). Tỷ số: 1 - 2.

49' Arouca ép sân Cầm bóng: Arouca 65% - 35% Santa Clara, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 2.

54' Thẻ vàng Phút 54': Näis Djouahra (Arouca) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Arouca ép sân Cầm bóng: Arouca 62% - 38% Santa Clara, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 2.

62' Thay người Phút 62' (Santa Clara): Dani Borges vào sân thay José Tavares.

64' Thẻ vàng Phút 64': Vasco César Freire de Seabra (Arouca) nhận thẻ vàng (Dissent).

65' Thẻ vàng Phút 65': Tiago Ribeiro (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Argument).

65' Thẻ vàng Phút 65': Espen van Ee (Arouca) nhận thẻ vàng (Argument).

68' Thay người Phút 68' (Arouca): Pedro Santos vào sân thay Espen van Ee.

68' Thay người Phút 68' (Arouca): Gabrijel Rukavina vào sân thay Näis Djouahra.

72' Thẻ vàng Phút 72': Pedro Ferreira (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Thay người Phút 73' (Santa Clara): Henrique Silva vào sân thay Tiago Ribeiro.

73' Thay người Phút 73' (Santa Clara): Welinton Torrão vào sân thay Brenner Lucas Goncalves Santos.

73' Thay người Phút 73' (Santa Clara): Luis Fernando Santos Oliveira vào sân thay Gonçalo Paciência.

74' Arouca ép sân Cầm bóng: Arouca 61% - 39% Santa Clara, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 3 - 2.

81' Thay người Phút 81' (Arouca): Brian Mansilla vào sân thay Alfonso Trezza.

81' Thay người Phút 81' (Arouca): Fally Mayulu vào sân thay Orest Lebedenko.

82' Thay người Phút 82' (Santa Clara): Luiz Fernando Salles De Castro vào sân thay Vinicius lopes.

84' Thẻ vàng Phút 84': Luiz Fernando Salles De Castro (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Thẻ đỏ Phút 85': Luiz Fernando Salles De Castro (Santa Clara) nhận thẻ đỏ.

87' Thẻ vàng Phút 87': Gabrijel Rukavina (Arouca) nhận thẻ vàng (Dissent).

87' Arouca ép sân Cầm bóng: Arouca 62% - 38% Santa Clara, dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 13, cứu thua 3 - 3.

KT Kết thúc: Arouca 1-2 Santa Clara Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 01:54 14/09/2026

Đội hình chính thức Arouca Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Seabra Santa Clara Sơ đồ 4-3-3 · HLV Petit 12 de Arruabarrena 28 Tiago Esgaio 15 Javi Sánchez 3 José Fontán 18 O. Lebedenko 6 E. van Ee 8 T. Fukui 19 A. Trezza 10 Pablo Gozálbez 7 N. Djouahra 17 Barbero 1 Lucas França 42 Lucas Soares 4 Pedro Pacheco 21 Emanuel Fernandes 5 Guilherme Romão 20 Tiago Ribeiro 6 Pedro Ferreira 8 José Luís Rocha Tavares 10 Brenner Lucas Gonçalves Santos 9 Gonçalo Paciência 70 Vinícius Lopes Dự bị Arouca 37 Mario Climent 21 Mateo Flores 24 B. Mansilla 9 F. Mayulu 4 Diogo Monteiro 23 D. Nandín 77 S. Park 89 Pedro Santos 5 B. Popović Santa Clara 22 Vitinho 17 JoÃ£o Vasconcelos 99 Sorriso 3 Henrique Silva 12 Neneca 73 Léo Jacó 7 Luis Fernando Santos Oliveira 41 Daniel Borges 11 Welinton Torrão Cập nhật đội hình lúc 23:35 13/09/2026

Arouca Thống kê Santa Clara 64% Kiểm soát bóng 36% 10 Dứt điểm 12 4 Trúng đích 5 5 Phạt góc 2 14 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật José Luís Rocha Tavares Santa Clara 1 bàn · 1 kiến tạo Gonçalo Paciência Santa Clara 1 bàn Barbero Arouca 1 bàn Pedro Pacheco Santa Clara 1 kiến tạo · điểm 7.35 N. Djouahra Arouca 1 kiến tạo · điểm 7.03

Cuộc chạm trán giữa Arouca và Santa Clara diễn ra vào lúc 00:00 ngày 14/09 thu hút sự chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì điểm rơi phong độ rất cao. Với vị trí sát nhau ở nhóm đầu, màn đối đầu này được kỳ vọng sẽ mang lại thế trận giằng co và đầy toan tính.

Sự thăng hoa về mặt phong độ của đôi bên

Đội chủ nhà Arouca bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, họ giành được 3 trận thắng, hòa 1 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, đội bóng này đang duy trì mạch 2 chiến thắng liên tiếp ở các trận đấu gần đây, cho thấy sự ổn định đáng kể trong khâu vận hành lối chơi.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Santa Clara thậm chí còn sở hữu chuỗi kết quả ổn định hơn khi bất bại trong cả 5 trận đấu gần nhất. Cụ thể, đội khách đã thu về 3 trận thắng cùng 2 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp Santa Clara luôn giữ được sự chủ động và tâm lý vững vàng trước mọi chuyến làm khách.

Khoảng cách sít sao và cán cân đối đầu

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Santa Clara đang chiếm giữ vị trí thứ 4 với tổng cộng 11 điểm. Trong khi đó, Arouca bám đuổi quyết liệt ngay phía sau ở vị trí thứ 5 với 10 điểm. Khoảng cách mong manh chỉ 1 điểm giữa hai đội càng làm tăng thêm tính chất cạnh tranh cho màn so tài trực tiếp này.

Xét về lịch sử đối đầu tổng hợp trong 5 lần chạm trán gần nhất, Santa Clara đang nắm giữ đôi chút ưu thế. Đội khách đã giành 2 chiến thắng, hai bên chia điểm 2 trận và Arouca có 1 lần được hưởng niềm vui trọn vẹn. Thống kê này cho thấy sự chênh lệch giữa hai đội là không quá lớn.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Với việc cả Arouca lẫn Santa Clara đều đang đạt phong độ tốt, màn so tài sắp tới nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ chặt chẽ và thận trọng. Santa Clara có sự tự tin từ thành tích bất bại gần đây và ưu thế đối đầu, trong khi Arouca có điểm tựa từ chuỗi trận toàn thắng vừa qua cùng mục tiêu vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Arouca · 1 thắng 2 hòa Santa Clara · 2 thắng Santa Clara 3 - 0 Arouca SC Arouca 2 - 2 Santa Clara Hòa Santa Clara 0 - 0 Arouca Hòa Santa Clara 2 - 0 Arouca SC Arouca 1 - 0 Santa Clara ARO

Arouca 5 trận gần nhất H T B T T 5 Trận 3-1-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 3 Thủng lưới Santa Clara 5 trận gần nhất T H T T H 5 Trận 3-2-0 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 6 6 0 0 +13 18 T T T T T 2 Benfica 5 4 1 0 +15 13 T T T T H 3 Sporting CP 5 4 1 0 +9 13 T T T T H 4 Santa Clara 5 3 2 0 +6 11 T H T T H 5 Arouca 5 3 1 1 +4 10 H T B T T 6 Estrela 5 2 3 0 +2 9 T H T H H …