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Arouca 1-2 Santa Clara: Santa Clara giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 19:19

Santa Clara và Arouca bước vào cuộc đọ sức với sự tự tin lớn nhờ chuỗi phong độ ấn tượng, khi đôi bên chỉ cách nhau 1 điểm sát sao trên bảng xếp hạng.

Arouca1 - 2Santa ClaraKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Arouca tiếp đón Santa Clara.

  • 13'Arouca ép sân

    Cầm bóng: Arouca 62% - 38% Santa Clara, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 22'BÀN THẮNG! Santa Clara (0-1)

    Phút 22': Gonçalo Paciência (Santa Clara) lập công (kiến tạo: José Tavares). Tỷ số: 0 - 1.

  • 23'Thay người

    Phút 23' (Arouca): Mateo Flores vào sân thay Pablo Gozálbez.

  • 25'Arouca ép sân

    Cầm bóng: Arouca 61% - 39% Santa Clara, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 2.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': Emanuel Moreira (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'BÀN THẮNG! Santa Clara (0-2)

    Phút 36': José Tavares (Santa Clara) lập công (kiến tạo: Pedro Pacheco). Tỷ số: 0 - 2.

  • 37'Arouca ép sân

    Cầm bóng: Arouca 63% - 37% Santa Clara, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'BÀN THẮNG! Arouca (1-2)

    Phút 46': Iván Barbero (Arouca) lập công (kiến tạo: Näis Djouahra). Tỷ số: 1 - 2.

  • 49'Arouca ép sân

    Cầm bóng: Arouca 65% - 35% Santa Clara, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 2.

  • 54'Thẻ vàng

    Phút 54': Näis Djouahra (Arouca) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Arouca ép sân

    Cầm bóng: Arouca 62% - 38% Santa Clara, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 2.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Santa Clara): Dani Borges vào sân thay José Tavares.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Vasco César Freire de Seabra (Arouca) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 65'Thẻ vàng

    Phút 65': Tiago Ribeiro (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 65'Thẻ vàng

    Phút 65': Espen van Ee (Arouca) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Arouca): Pedro Santos vào sân thay Espen van Ee.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Arouca): Gabrijel Rukavina vào sân thay Näis Djouahra.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Pedro Ferreira (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Santa Clara): Henrique Silva vào sân thay Tiago Ribeiro.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Santa Clara): Welinton Torrão vào sân thay Brenner Lucas Goncalves Santos.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Santa Clara): Luis Fernando Santos Oliveira vào sân thay Gonçalo Paciência.

  • 74'Arouca ép sân

    Cầm bóng: Arouca 61% - 39% Santa Clara, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 3 - 2.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Arouca): Brian Mansilla vào sân thay Alfonso Trezza.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Arouca): Fally Mayulu vào sân thay Orest Lebedenko.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Santa Clara): Luiz Fernando Salles De Castro vào sân thay Vinicius lopes.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Luiz Fernando Salles De Castro (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Thẻ đỏ

    Phút 85': Luiz Fernando Salles De Castro (Santa Clara) nhận thẻ đỏ.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': Gabrijel Rukavina (Arouca) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 87'Arouca ép sân

    Cầm bóng: Arouca 62% - 38% Santa Clara, dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 13, cứu thua 3 - 3.

  • KTKết thúc: Arouca 1-2 Santa Clara

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 01:54 14/09/2026

Đội hình chính thức
Arouca
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Seabra
Santa Clara
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Petit
12
de Arruabarrena
28
Tiago Esgaio
15
Javi Sánchez
3
José Fontán
18
O. Lebedenko
6
E. van Ee
8
T. Fukui
19
A. Trezza
10
Pablo Gozálbez
7
N. Djouahra
17
Barbero
1
Lucas França
42
Lucas Soares
4
Pedro Pacheco
21
Emanuel Fernandes
5
Guilherme Romão
20
Tiago Ribeiro
6
Pedro Ferreira
8
José Luís Rocha Tavares
10
Brenner Lucas Gonçalves Santos
9
Gonçalo Paciência
70
Vinícius Lopes
Dự bị
Arouca
37 Mario Climent21 Mateo Flores24 B. Mansilla9 F. Mayulu4 Diogo Monteiro23 D. Nandín77 S. Park89 Pedro Santos5 B. Popović
Santa Clara
22 Vitinho17 JoÃ£o Vasconcelos99 Sorriso3 Henrique Silva12 Neneca73 Léo Jacó7 Luis Fernando Santos Oliveira41 Daniel Borges11 Welinton Torrão
Cập nhật đội hình lúc 23:35 13/09/2026
AroucaThống kêSanta Clara
64%
Kiểm soát bóng
36%
10
Dứt điểm
12
4
Trúng đích
5
5
Phạt góc
2
14
Phạm lỗi
12
2
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
José Luís Rocha Tavares
José Luís Rocha Tavares
Santa Clara
1 bàn · 1 kiến tạo
Gonçalo Paciência
Gonçalo Paciência
Santa Clara
1 bàn
Barbero
Barbero
Arouca
1 bàn
Pedro Pacheco
Pedro Pacheco
Santa Clara
1 kiến tạo · điểm 7.35
N. Djouahra
N. Djouahra
Arouca
1 kiến tạo · điểm 7.03

Cuộc chạm trán giữa Arouca và Santa Clara diễn ra vào lúc 00:00 ngày 14/09 thu hút sự chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì điểm rơi phong độ rất cao. Với vị trí sát nhau ở nhóm đầu, màn đối đầu này được kỳ vọng sẽ mang lại thế trận giằng co và đầy toan tính.

Sự thăng hoa về mặt phong độ của đôi bên

Đội chủ nhà Arouca bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, họ giành được 3 trận thắng, hòa 1 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, đội bóng này đang duy trì mạch 2 chiến thắng liên tiếp ở các trận đấu gần đây, cho thấy sự ổn định đáng kể trong khâu vận hành lối chơi.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Santa Clara thậm chí còn sở hữu chuỗi kết quả ổn định hơn khi bất bại trong cả 5 trận đấu gần nhất. Cụ thể, đội khách đã thu về 3 trận thắng cùng 2 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp Santa Clara luôn giữ được sự chủ động và tâm lý vững vàng trước mọi chuyến làm khách.

Khoảng cách sít sao và cán cân đối đầu

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Santa Clara đang chiếm giữ vị trí thứ 4 với tổng cộng 11 điểm. Trong khi đó, Arouca bám đuổi quyết liệt ngay phía sau ở vị trí thứ 5 với 10 điểm. Khoảng cách mong manh chỉ 1 điểm giữa hai đội càng làm tăng thêm tính chất cạnh tranh cho màn so tài trực tiếp này.

Xét về lịch sử đối đầu tổng hợp trong 5 lần chạm trán gần nhất, Santa Clara đang nắm giữ đôi chút ưu thế. Đội khách đã giành 2 chiến thắng, hai bên chia điểm 2 trận và Arouca có 1 lần được hưởng niềm vui trọn vẹn. Thống kê này cho thấy sự chênh lệch giữa hai đội là không quá lớn.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Với việc cả Arouca lẫn Santa Clara đều đang đạt phong độ tốt, màn so tài sắp tới nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ chặt chẽ và thận trọng. Santa Clara có sự tự tin từ thành tích bất bại gần đây và ưu thế đối đầu, trong khi Arouca có điểm tựa từ chuỗi trận toàn thắng vừa qua cùng mục tiêu vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Arouca · 1 thắng2 hòaSanta Clara · 2 thắng
25/07/2026
Santa Clara
3 - 0
Arouca
SC
02/05/2026
Arouca
2 - 2
Santa Clara
Hòa
22/12/2025
Santa Clara
0 - 0
Arouca
Hòa
26/04/2025
Santa Clara
2 - 0
Arouca
SC
15/12/2024
Arouca
1 - 0
Santa Clara
ARO
Arouca
5 trận gần nhất
HTBTT
5
Trận
3-1-1
T-H-B
7
Ghi (TB 1.4)
3
Thủng lưới
Santa Clara
5 trận gần nhất
THTTH
5
Trận
3-2-0
T-H-B
9
Ghi (TB 1.8)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto6600+1318TTTTT
2Benfica5410+1513TTTTH
3Sporting CP5410+913TTTTH
4Santa Clara5320+611THTTH
5Arouca5311+410HTBTT
6Estrela5230+29THTHH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Arouca 1-2 Santa Clara: Santa Clara giành chiến thắng
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