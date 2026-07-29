ARRI Omnibar: hệ đèn LED thanh có quang học thay đổi được nhưng giá cao hơn đối thủ ARRI Omnibar kết hợp thiết kế đèn thanh và đèn ống, nổi bật với phụ kiện gá lắp, thấu kính thay đổi và khả năng điều khiển mở rộng. Các phép đo cho thấy độ chính xác nhiệt độ màu tốt, nhưng chi phí đầu tư cao hơn đáng kể so với nhiều mẫu cùng kích thước.

ARRI Omnibar là hệ đèn LED thanh dạng mô-đun, có hai phiên bản dài 2 feet và 4 feet, hướng đến quay phim, truyền hình, sáng tạo nội dung và sự kiện. Điểm khác biệt chính không nằm ở việc tạo màu, mà ở cách ARRI kết hợp thân đèn dạng thanh, nam châm, rãnh đi dây, phụ kiện gá lắp và quang học thay đổi được để xử lý các tình huống lắp đặt vốn bất tiện với đèn ống truyền thống.

Trong thử nghiệm với Omnibar 4, mẫu đèn cho độ rọi cao, nhiệt độ màu tương đối chính xác và khả năng duy trì màu sắc ổn định giữa các tùy chọn quang học. Tuy nhiên, trọng lượng và giá bán khiến hệ thống này phù hợp hơn với đoàn phim chuyên nghiệp, đơn vị cho thuê thiết bị hoặc người dùng cần hạ tầng điều khiển quy mô lớn.

Thiết kế thanh thay cho ống để mở rộng cách gá lắp

Omnibar sử dụng vỏ cứng, màn hình cùng nút điều khiển được đặt chìm và lớp bảo vệ cứng phía trước cụm LED. Đèn đạt chuẩn IP65, có nam châm tích hợp và rãnh để luồn dây rút hoặc dây an toàn. Thiết kế này cho phép đặt đèn theo chiều dọc, ngang hoặc treo phía trên, đồng thời có thể gắn vào vị trí dành cho bóng T8 với phiên bản 4 feet.

Hệ phụ kiện gồm Omnigrip, Omnipin, Omniclip, chân đỡ Mini Tripod và bộ chuyển ngàm dây an toàn. Omnigrip có thể kẹp dọc mặt sau thân đèn, còn Omnipin dùng cơ cấu cài và khóa để hạn chế xoay khi treo. Omniclip có thể bắt vít cố định lên bề mặt, sau đó cài đèn vào khi cần. Đây là lợi thế thực tế so với việc dùng dây rút phủ lên bề mặt phát sáng của đèn ống.

Đổi lại, Omnibar nặng hơn phần lớn đối thủ cùng chiều dài. Omnibar 4 nặng 2,3 kg, trong khi Astera Titan 4 feet nặng 1,35 kg, Nanlite PavoTube II 30C nặng 1,4 kg và amaran T4C nặng 0,95 kg. Omnibar 2 nặng 1,3 kg, so với 0,765 kg của Astera Helios.

Quang học thay đổi giúp một thân đèn đảm nhiệm nhiều vai trò

ARRI trang bị cơ chế gắn quang học bằng nam châm. Người dùng có thể lắp bộ khuếch tán tròn góc 145 độ để tạo diện mạo gần với đèn ống, bộ khuếch tán phẳng góc 130 độ để giữ dáng thanh thấp hơn, hoặc bộ tăng cường để thu hẹp góc chiếu còn 60 độ. Khi không lắp phụ kiện, đèn có góc phát sáng 115 độ.

Với Omnibar 4 đặt ở 5.600K và khoảng cách 1 m, nguồn thử nghiệm ghi nhận 1.700 lx khi để hở mặt đèn, 995 lx với bộ khuếch tán tròn, 926 lx với bộ khuếch tán phẳng và 1.450 lx với bộ tăng cường. Sự chênh lệch này phản ánh đánh đổi quen thuộc: khuếch tán rộng giúp ánh sáng mềm hơn nhưng giảm độ rọi, còn bộ tăng cường tập trung ánh sáng để tăng cường độ.

Cấu hình Omnibar 4 tại 5.600K Độ rọi đo ở 1 m Nhiệt độ màu đo được Không lắp quang học 1.700 lx 5.542K Khuếch tán phẳng 926 lx 5.645K Khuếch tán tròn 995 lx 5.543K Bộ tăng cường 1.450 lx 5.495K

Động cơ RGBMA và các chỉ số màu trong thử nghiệm

Đèn dùng động cơ LED RGBMA, gồm đỏ, lục, lam, bạc hà và hổ phách; phạm vi nhiệt độ màu là 1.700-20.000K, có hiệu chỉnh xanh lục và đỏ tía. Omnibar 2 có 16 vùng điểm ảnh, còn Omnibar 4 có 32 vùng, phục vụ hiệu ứng chuyển động và chuyển màu theo từng vùng.

Với bộ khuếch tán phẳng, Omnibar 4 đo được nhiệt độ màu 3.244K tại thiết lập 3.200K và 5.645K tại thiết lập 5.600K. Trong dải 2.500-10.000K, mức sai khác lớn nhất được ghi nhận là 57K. Chỉ số hoàn màu mở rộng ở 5.600K là 95,92, chỉ số TLCI là 98; tại 3.200K, chỉ số hoàn màu mở rộng là 96,06 và TLCI cũng là 98.

Các kết quả này cho thấy đèn có độ chính xác nhiệt độ màu tốt, nhất là từ 4.500K trở lên. Tuy vậy, thử nghiệm màu bão hòa cho thấy không phải mọi màu đều đồng đều: đỏ sai 1 độ, xanh lục và xanh lam đạt đúng giá trị thử nghiệm, còn vàng được đo ở 37 độ thay vì 60 độ.

Điều khiển từ thiết bị đơn lẻ đến hệ thống nhiều đèn

Omnibar hỗ trợ điều khiển trực tiếp trên thân đèn, ứng dụng Omnibar Control, mạng Bluetooth của ARRI, DMX không dây CRMX tích hợp và điều khiển có dây thông qua Omnibase. Mạng Bluetooth hiện hỗ trợ tối đa 30 đèn Omnibar trên một thiết bị. Ứng dụng cho phép tạo nhóm, hiệu ứng theo điểm ảnh, điều chỉnh nhiệt độ màu, sắc độ, độ bão hòa, tọa độ màu và thời lượng hoạt động dự kiến.

Omnibase vừa là nguồn cấp điện, sạc pin, vừa là giao diện cho DMX, Art-Net và sACN. Thiết bị đạt IP65, có sáu cổng và hỗ trợ tối đa sáu vũ trụ DMX. Một Omnibase có thể cấp nguồn cùng dữ liệu cho tối đa sáu Omnibar 4 hoặc 12 Omnibar 2, với tổng chiều dài đèn tối đa 24 feet.

Pin tích hợp cho phép cả Omnibar 2 và Omnibar 4 hoạt động hơn hai giờ ở độ sáng tối đa theo thông tin từ nguồn. Công suất tiêu thụ là 25 W với bản 2 feet và 50 W với bản 4 feet. Chế độ tăng cường được công bố có thể tăng độ sáng 20% khi nhiệt độ dưới 25 độ C, nhưng mẫu thử chưa phải bản thương mại nên chức năng này không hoạt động trong quá trình đo.

Giá cao là rào cản lớn nhất

ARRI Omnibar Creator Set có giá 850 USD cho một đèn 2 feet. Omnibar 2 Set có giá 1.150 USD, còn Omnibar 4 Set là 1.400 USD. Trong khi đó, Nanlite PavoTube II 15C 2 feet có giá 153 USD, Aputure INFINIBAR PB6 là 479 USD; với kích thước gần 4 feet, Nanlite PavoTube II 30C có giá 199 USD, Aputure INFINIBAR PB12 có giá 639 USD và Astera Titan Tube có giá 850 USD.

Nhìn chung, ARRI Omnibar không phải lựa chọn tối ưu nếu tiêu chí chính là số lượng đèn trên mỗi USD. Giá trị của hệ thống nằm ở thân vỏ IP65, giải pháp gá lắp, quang học hoán đổi, độ chính xác nhiệt độ màu và khả năng tích hợp vào quy trình DMX hoặc CRMX. Đó là các yếu tố có thể giảm thời gian lắp đặt và tăng độ linh hoạt trên trường quay, nhưng chỉ thực sự thuyết phục khi người dùng khai thác đầy đủ hệ sinh thái phụ kiện và Omnibase.