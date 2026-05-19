Arsenal 1-0 Burnley: Kai Havertz sắm vai người hùng đưa Pháo thủ tiến sát ngôi vương Pha lập công duy nhất của Kai Havertz giúp Arsenal đánh bại Burnley, nới rộng khoảng cách với Man City lên 5 điểm và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Trong trận cầu tâm điểm tại vòng 37 giải Ngoại hạng Anh, Arsenal đã vượt qua Burnley với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Kai Havertz. Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò Mikel Arteta duy trì quyền tự quyết mà còn tạo ra áp lực nghẹt thở lên đối thủ trực tiếp Manchester City trong chặng nước rút của mùa giải.

Havertz ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Khoảnh khắc quyết định từ "vũ khí" cố định

Bước vào trận đấu cuối cùng trên sân nhà Emirates ở mùa giải năm nay, Arsenal tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép nghẹt thở liên tục được tạo ra nhưng hàng phòng ngự Burnley, dưới sự chỉ huy của Kyle Walker, đã chơi cực kỳ kỷ luật. Phải đến phút 36, bước ngoặt của trận đấu mới xuất hiện từ một tình huống cố định quen thuộc.

Bukayo Saka thực hiện quả phạt góc chính xác để Kai Havertz chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu khai thông thế bế tắc. Đây là bàn thắng thứ 19 từ các tình huống cố định của Arsenal mùa này, minh chứng cho sự hiệu quả trong các bài dàn xếp của Mikel Arteta. Riêng với cá nhân Havertz, pha lập công này là phần thưởng xứng đáng sau giai đoạn phải vật lộn với chấn thương.

Kịch tính VAR và sức phản kháng của Burnley

Trận đấu không thiếu những tình huống gây tranh cãi. Trước khi có bàn mở tỷ số, Arsenal bị từ chối một quả phạt đền khi Saka ngã trong vòng cấm, nhưng VAR xác định Lucas Pires không phạm lỗi. Sang hiệp hai, kịch tính tiếp tục leo thang khi Kai Havertz nhận thẻ vàng ở phút 68 sau pha vào bóng với Ugochukwu. Trọng tài Paul Tierney đã phải tham khảo VAR để xem xét thẻ đỏ nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu.

Tình huống Havertz nhận thẻ vàng gây tranh cãi.

Burnley, dù đã xuống hạng, vẫn thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen ngợi. Những pha phản công từ Zian Flemming và Hannibal Mejbri liên tục đặt hàng thủ chủ nhà vào trạng thái báo động. Phút 54, Eberechi Eze suýt nhân đôi cách biệt cho Arsenal nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng tìm đúng xà ngang sau khi chạm tay thủ môn Weiss.

Pháo thủ chạm một tay vào chức vô địch

Khoảng thời gian 10 phút bù giờ đầy căng thẳng chứng kiến bản lĩnh của hàng thủ Arsenal. William Saliba và các đồng đội đã đứng vững trước nỗ lực dồn ép cuối cùng của đội khách. Chiến thắng 1-0 giúp Arsenal tạm thời nới rộng khoảng cách với Manchester City lên 5 điểm (thi đấu nhiều hơn 1 trận).

Arsenal tiến bước dài đến ngôi vương.

Hiện tại, số phận của ngôi vương Ngoại hạng Anh đang nằm trong tay thầy trò Arteta. Nếu Manchester City sảy chân trước Bournemouth, Arsenal sẽ chính thức lên ngôi. Trong trường hợp ngược lại, họ chỉ cần giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng gặp Crystal Palace để định đoạt chức vô địch.

Thông số Arsenal Burnley Tỷ số 1 0 Người ghi bàn Kai Havertz (36') - Thẻ vàng Kai Havertz -