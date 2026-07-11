Arsenal 1-0 Hull City: Arsenal giành chiến thắng
Hull City đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục từ vị trí thứ 11 với 11 điểm, trong khi Arsenal dẫn đầu với 24 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Emirates Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Arsenal tiếp đón Hull City.
- 12'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Arsenal 62% - 38% Hull City, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.
- 24'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Arsenal 69% - 31% Hull City, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 0.
- 34'Thẻ vàng
Phút 34': Lewie Coyle (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Arsenal 63% - 37% Hull City, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 2 - 0.
- 43'VAR
Phút 43': Phạt đền bị hủy — Kai Havertz (Arsenal).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Thẻ vàng
Phút 48': Lucas Gourna-Douath (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).
- 49'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Arsenal 67% - 33% Hull City, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 3.
- 54'Thẻ vàng
Phút 54': Sergej Jakirović (Hull City) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 60'Thay người
Phút 60' (Hull City): Joe Gelhardt vào sân thay Mohamed Ali Cho.
- 61'Thay người
Phút 61' (Hull City): Brooke Norton-Cuffy vào sân thay Lewie Coyle.
- 61'Thẻ vàng
Phút 61': Brooke Norton-Cuffy (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).
- 61'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Arsenal 71% - 29% Hull City, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 2 - 10, cứu thua 2 - 4.
- 63'Thay người
Phút 63' (Arsenal): Mikel Merino vào sân thay Declan Rice.
- 63'Thay người
Phút 63' (Arsenal): Viktor Gyökeres vào sân thay Kai Havertz.
- 69'Thay người
Phút 69' (Arsenal): Eberechi Eze vào sân thay Christos Tzolis.
- 69'Thay người
Phút 69' (Arsenal): Piero Hincapié vào sân thay Riccardo Calafiori.
- 69'Thay người
Phút 69' (Hull City): Lucas Herrington vào sân thay Semi Ajayi.
- 72'BÀN THẮNG! Arsenal (1-0)
Phút 72': Martin Odegaard (Arsenal) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 73'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Arsenal 70% - 30% Hull City, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 4; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 4 - 11, cứu thua 2 - 5.
- 75'Thẻ vàng
Phút 75': Elliot Stroud (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).
- 75'Thay người
Phút 75' (Hull City): Ryan Giles vào sân thay Elliot Stroud.
- 75'Thay người
Phút 75' (Hull City): Christos Mouzakitis vào sân thay Tim Iroegbunam.
- 85'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Arsenal 72% - 28% Hull City, dứt điểm 20 - 7 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 7 - 4; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 4 - 13, cứu thua 2 - 8.
- 87'Thẻ vàng
Phút 87': Nobel Mendy (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).
- 89'Thay người
Phút 89' (Arsenal): Martín Zubimendi vào sân thay Bruno Guimarães.
- KTKết thúc: Arsenal 1-0 Hull City
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 23:55 07/11/2026
Hull City đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng họ phải làm điều đó trên sân của đội đầu bảng. Arsenal đứng hạng 1 với 24 điểm, còn Hull City xếp hạng 11 với 11 điểm, kém 13 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Emirates Stadium.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng
Arsenal đang giữ vị trí số một với 24 điểm. Hull City đứng thứ 11 với 11 điểm, nên muốn rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu thì cần những kết quả vượt trội.
Vì vậy, cuộc gặp này là phép thử lớn với Hull City. Với Arsenal, đây là cơ hội củng cố ngôi đầu trước một đối thủ đang ở nửa dưới bảng xếp hạng.
Phong độ đối lập
Arsenal bước vào trận với phong độ ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào.
Ngược lại, Hull City đang gặp khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa có chiến thắng nào. Chuỗi trận không thắng này khiến họ khó tạo được đà tâm lý khi đến Emirates Stadium.
Thế đối đầu nghiêng về Arsenal
Lịch sử gặp nhau gần đây cũng ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Arsenal thắng 4 trận, hòa 1 trận, còn Hull City chưa thắng trận nào.
Thành tích này cho thấy Hull City chưa tìm được cách gây khó khăn thực sự cho Arsenal trong các lần chạm trán gần đây.
Điểm then chốt của trận đấu
Với một đội đang có phong độ tốt và nắm lợi thế sân nhà, Arsenal nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ. Hull City cần giữ sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi để phá vỡ chuỗi trận không thắng.
Nếu bắt được nhịp ngay từ đầu, Hull City có thể khiến trận đấu trở nên khó chịu hơn với đội đầu bảng. Tuy nhiên, khoảng cách về phong độ, thứ hạng và thành tích đối đầu vẫn nghiêng về phía Arsenal.
Nhận định
Arsenal là đội được đánh giá cao hơn ở hầu hết các khía cạnh: vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và lịch sử đối đầu. Hull City cần một màn trình diễn vượt trội để thay đổi xu hướng, nếu muốn nuôi hy vọng bám sát nhóm đầu bảng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)