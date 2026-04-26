Arsenal 1-0 Newcastle: Eberechi Eze ghi bàn đưa Pháo thủ trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh Đánh bại Newcastle với cách biệt tối thiểu, Arsenal không chỉ đòi lại vị trí dẫn đầu từ tay Manchester City mà còn củng cố niềm tin vào tuyên bố chưa đầu hàng của Declan Rice.

Arsenal đã chứng minh tuyên bố "mọi thứ vẫn chưa kết thúc" của Declan Rice không phải là lời nói suông. Chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Newcastle tại sân vận động Emirates rạng sáng nay không chỉ giúp Pháo thủ đòi lại ngôi đầu bảng mà còn gửi một thông điệp đanh thép tới Manchester City trong cuộc đua vô địch đầy kịch tính.

Tinh thần của Rice đã được truyền tải đến dàn sao Arsenal.

Bàn thắng duy nhất và áp lực từ giải đấu mới

Pha lập công của Eberechi Eze là đủ để đoàn quân của Mikel Arteta giành trọn 3 điểm, tạm thời nới rộng khoảng cách với Manchester City lên thành 3 điểm. Sau thất bại trước đoàn quân của Pep Guardiola vào tuần trước, Arteta đã gọi giai đoạn còn lại là một "giải đấu mới" và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khởi đầu thuận lợi tại trận đấu số 1.

Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt các cầu thủ Arsenal khi họ đổ gục xuống sân ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Huấn luyện viên Arteta chia sẻ: "Tôi thực sự hạnh phúc với chiến thắng này. Các cầu thủ đã hoàn thành công việc. Sau 22 năm không vô địch, tôi không kỳ vọng con đường phía trước sẽ trải đầy hoa hồng. Nó sẽ khắc nghiệt như thế này và chúng tôi đã sẵn sàng".

Cơ hội vô địch đảo chiều theo siêu máy tính Opta

Chiến thắng này mang lại những thông số tích cực cho hy vọng vô địch của đội bóng thành London. Theo tính toán từ siêu máy tính Opta, Arsenal hiện nắm giữ ưu thế lớn trong cuộc đua song mã. Dưới đây là thống kê chi tiết về cục diện hiện tại:

Tiêu chí Arsenal Manchester City Khoảng cách điểm +3 (đá nhiều hơn 2 trận) -3 Cơ hội vô địch (Opta) 72.44% 27.56% Chỉ số xG trận gần nhất 0.64 -

Dù vẫn còn đó những áp lực nhưng Arsenal đã củng cố lại cho mình niềm tin và khát khao vô địch.

Cái giá đắt từ danh sách bệnh binh

Tuy nhiên, đây không phải là một màn trình diễn hoàn hảo của đội chủ sân Emirates. Arsenal chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 0,64 – mức thấp thứ hai trong một trận đấu tại sân nhà mùa này. Họ đã phải phòng ngự kiên cường trong những phút cuối và suýt chút nữa phải trả giá khi Yoanne Wissa của Newcastle dứt điểm vọt xà trong tư thế trống trải.

Niềm vui chiến thắng cũng không trọn vẹn khi danh sách chấn thương của Arsenal đang dài thêm. Kai Havertz phải rời sân trong hiệp một vì vấn đề cơ bắp, và người ghi bàn Eberechi Eze cũng phải rút lui sau giờ nghỉ với chấn thương tương tự. Ngoài ra, tiền vệ Martin Zubimendi cũng gặp vấn đề sức khỏe khiến Arteta phải tung cầu thủ trẻ Myles Lewis-Skelly vào sân.

Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc với trận bán kết Champions League gặp Atletico Madrid sắp tới, đội trưởng Martin Odegaard khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu đến cùng. Với ý chí bền bỉ và lợi thế điểm số hiện tại, Arsenal đang cho thấy họ đã sẵn sàng đối mặt với áp lực để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ.