Arsenal 1-3 Real Betis: Real Betis giành chiến thắng Arsenal đối đầu Real Betis tại Aviva Stadium lúc 01h30 ngày 06/08/2026 trong trận giao hữu cấp câu lạc bộ. Thông tin đội hình và phong độ chưa được công bố.

Arsenal 1 - 3 Real Betis Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Arsenal tiếp đón Real Betis.

9' BÀN THẮNG! Real Betis (0-1) Phút 9': Rodrigo Riquelme () lập công (kiến tạo: Pablo Fornals). Tỷ số: 0 - 1.

13' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 65 - 35 Real Betis, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 1.

25' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 61 - 39 Real Betis, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

26' BÀN THẮNG! Real Betis (0-2) Phút 26': Nelson Deossa () lập công (kiến tạo: Pablo Fornals). Tỷ số: 0 - 2.

32' BÀN THẮNG! Arsenal (1-2) Phút 32': Piero Hincapié () lập công (kiến tạo: Christos Tzolis). Tỷ số: 1 - 2.

37' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 66 - 34 Real Betis, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 2 - 1.

43' BÀN THẮNG! Real Betis (1-3) Phút 43': Pablo Fornals () lập công (kiến tạo: Nelson Deossa). Tỷ số: 1 - 3.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Louie Copley vào sân thay Ben White .

46' Thay người Phút 46' (): Isco vào sân thay Gnangoro.

46' Thay người Phút 46' (): Gabriel Jesus vào sân thay Viktor Gyökeres.

46' Thay người Phút 46' (): Gabriel vào sân thay Piero Hincapié.

46' Thay người Phút 46' (): Gabriel Martinelli vào sân thay Christos Tzolis.

46' Thay người Phút 46' (): Reiss Nelson vào sân thay Max Dowman.

46' Thay người Phút 46' (): Marli Salmon vào sân thay Cristhian Mosquera.

46' Thay người Phút 46' (): Fábio Vieira vào sân thay Kai Havertz.

49' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 61 - 39 Real Betis, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 3 - 1.

56' Thay người Phút 56' (): Theo Julienne vào sân thay Louie Copley.

61' Thẻ vàng Phút 61': Marli Salmon () nhận thẻ vàng.

61' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 62 - 38 Real Betis, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 2 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 3 - 1.

62' Thay người Phút 62' (): Ife Ibrahim vào sân thay Myles Lewis-Skelly.

62' Thay người Phút 62' (): Illan Meslier vào sân thay Kepa Arrizabalaga.

62' Thay người Phút 62' (): Josh Ogunnaike vào sân thay Riccardo Calafiori.

73' Thay người Phút 73' (): Antony vào sân thay Pablo García.

73' Thay người Phút 73' (): Junior Firpo vào sân thay Fran García.

73' Thay người Phút 73' (): Diego Llorente vào sân thay Marc Bartra.

73' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 61 - 39 Real Betis, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 2 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 4 - 1.

76' Thay người Phút 76' (): Brayden Clarke vào sân thay Gabriel.

77' Thay người Phút 77' (): Ismeal Kabia vào sân thay Gabriel Martinelli.

77' Thay người Phút 77' (): Ceadach O'Neill vào sân thay Ethan Nwaneri.

85' Thay người Phút 85' (): Valentín Gómez vào sân thay Facundo Bernal .

85' Thay người Phút 85' (): José Antonio Morante vào sân thay Rodrigo Riquelme.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Arsenal 55 - 45 Real Betis, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 2 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 4 - 1.

KT Kết thúc: Arsenal 1-3 Real Betis Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 03:37 06/08/2026

Đội hình chính thức Arsenal Sơ đồ 4-3-3 Real Betis Sơ đồ 4-3-3 13 Kepa Arrizabalaga 4 Ben White 3 Cristhian Mosquera 5 Piero Hincapié 33 Riccardo Calafiori 29 Kai Havertz 49 Myles Lewis-Skelly 22 Ethan Nwaneri 56 Max Dowman 14 Viktor Gyökeres 17 Christos Tzolis 1 Álvaro Valles 2 Héctor Bellerín 5 Marc Bartra 4 Natan 11 Fran García 8 Pablo Fornals 6 Facundo Bernal 34 Gnangoro 17 Rodrigo Riquelme 18 Nelson Deossa 52 Pablo García Dự bị Arsenal 6 Gabriel 9 Gabriel Jesus 11 Gabriel Martinelli 21 Fábio Vieira 24 Reiss Nelson 30 Illan Meslier 38 Louie Copley 58 Demiane Hesus Agustien 71 Andre Harriman-Annous Real Betis 3 Diego Llorente 7 Antony 15 Álvaro Fidalgo 16 Valentín Gómez 19 Cucho Hernández 21 Marc Roca 22 Isco 23 Junior Firpo 27 José Antonio Morante Cập nhật đội hình lúc 00:54 06/08/2026

Arsenal Thống kê Real Betis 56% Kiểm soát bóng 44% 9 Dứt điểm 10 2 Trúng đích 7 2 Phạt góc 2 13 Phạm lỗi 14 4 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Pablo Fornals Real Betis 1 bàn · 2 kiến tạo Nelson Deossa Real Betis 1 bàn · 1 kiến tạo Rodrigo Riquelme Real Betis 1 bàn Piero Hincapié Arsenal 1 bàn Christos Tzolis Arsenal 1 kiến tạo · điểm 6.66 Facundo Bernal Real Betis Điểm 7.37

Arsenal sẽ đối đầu Real Betis trong khuôn khổ Giao hữu CLB tại Aviva Stadium lúc 01h30 ngày 06/08/2026. Đây là trận đấu được xác định ở cấp câu lạc bộ, nhưng những dữ liệu chi tiết về phong độ, lực lượng và mục tiêu chuyên môn của hai đội chưa được cung cấp.

Thông tin trận đấu

Cuộc chạm trán giữa Arsenal và Real Betis diễn ra tại Aviva Stadium. Thời gian thi đấu được ấn định vào 01h30 ngày 06/08/2026.

Phong độ và thế đối đầu

Hiện chưa có số liệu về các trận gần nhất hoặc thành tích đối đầu được công bố. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào đang có ưu thế rõ rệt về phong độ hay đánh giá xu hướng kết quả giữa hai bên.

Lực lượng và chiến thuật

Thông tin về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt và sơ đồ chiến thuật chưa được xác nhận. Những yếu tố này sẽ có vai trò quan trọng trong việc định hình cách Arsenal và Real Betis tiếp cận trận đấu.

Nhận định

Với dữ liệu hiện có, trận đấu giữa Arsenal và Real Betis mới chỉ có thể được xác định về cặp đấu, thời gian và địa điểm. Chưa đủ cơ sở để đưa ra đánh giá cụ thể về tương quan lực lượng, diễn biến chiến thuật hoặc kết quả chung cuộc.

Arsenal 5 trận gần nhất T H T T T Real Betis 5 trận gần nhất T B T H T

Tình hình lực lượng Arsenal ✚ Jurriën Timber (Groin Injury) ✚ William Saliba (Back Injury) Real Betis Không có thông tin