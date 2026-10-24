Arsenal 2-0 Everton: Arsenal giành chiến thắng Arsenal còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 18 điểm. Đội chủ nhà tiếp Everton trên sân Emirates Stadium lúc 21h00 ngày 24/10/2026.

Arsenal 2 - 0 Everton Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Arsenal tiếp đón Everton.

7' BÀN THẮNG! Arsenal (1-0) Phút 7': Ezri Konsa (Arsenal) lập công (kiến tạo: Viktor Gyökeres). Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Arsenal 57% - 43% Everton, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 1.

25' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 54% - 46% Everton, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 2; phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 1 - 1.

37' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 60% - 40% Everton, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 8 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 1.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Vitaliy Mykolenko (Everton) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 59% - 41% Everton, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 10 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 2 - 1.

58' Thẻ vàng Phút 58': Myles Lewis-Skelly (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 61% - 39% Everton, dứt điểm 16 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 11 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 2 - 2.

64' Thẻ vàng Phút 64': Mikel Arteta Amatriain (Arsenal) nhận thẻ vàng (Dissent).

66' Thẻ vàng Phút 66': James Garner (Everton) nhận thẻ vàng (Argument).

68' Thay người Phút 68' (Arsenal): Bruno Guimarães vào sân thay Mikel Merino.

68' Thay người Phút 68' (Arsenal): Kai Havertz vào sân thay Viktor Gyökeres.

68' Thay người Phút 68' (Arsenal): Riccardo Calafiori vào sân thay Myles Lewis-Skelly.

68' BÀN THẮNG! Arsenal (2-0) Phút 68': Gabriel dos Santos Magalhães (Arsenal) lập công (kiến tạo: Ben White). Tỷ số: 2 - 0.

72' Thay người Phút 72' (Everton): Tyler Dibling vào sân thay Brennan Johnson.

73' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 62% - 38% Everton, dứt điểm 18 - 3 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 12 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 2 - 2.

74' Thay người Phút 74' (Everton): Hayden Hackney vào sân thay Vitaliy Mykolenko.

79' Thẻ vàng Phút 79': James Tarkowski (Everton) nhận thẻ vàng (Foul).

79' Thẻ vàng Phút 79': David William Moyes (Everton) nhận thẻ vàng (Dissent).

80' Thay người Phút 80' (Arsenal): Martín Zubimendi vào sân thay Declan Rice.

80' Thay người Phút 80' (Arsenal): Max Dowman vào sân thay Eberechi Eze.

85' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 57% - 43% Everton, dứt điểm 18 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 12 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 2 - 2.

86' Thay người Phút 86' (Everton): Charly Alcaraz vào sân thay Kiernan Dewsbury-Hall.

KT Kết thúc: Arsenal 2-0 Everton Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 22:57 24/10/2026

Đội hình chính thức Arsenal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mikel Arteta Everton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Moyes 1 David Raya 4 B. White 15 E. Konsa 6 Gabriel Magalhães 49 Lewis-Skelly 41 D. Rice 23 Mikel Merino 20 N. Madueke 8 M. Ødegaard 10 E. Eze 14 V. Gyökeres 1 J. Pickford 34 M. Röhl 15 O'Brien 6 J. Tarkowski 16 V. Mykolenko 45 H. Armstrong 37 J. Garner 22 B. Johnson 8 Dewsbury-Hall 19 Tyrique George 11 T. Barry Dự bị Arsenal 39 Bruno Guimarães 36 Martín Zubimendi 33 R. Calafiori 12 J. Timber 5 P. Hincapié 3 Cristhian Mosquera 13 Kepa 56 M. Dowman 29 K. Havertz Everton 58 B. Graham 12 M. Travers 31 T. King 2 Maitland-Niles 5 M. Keane 20 T. Dibling 23 C. Nørgaard 24 C. Alcaraz 30 H. Hackney Cập nhật đội hình lúc 20:32 24/10/2026

Arsenal Thống kê Everton 58% Kiểm soát bóng 42% 20 Dứt điểm 8 4 Trúng đích 3 12 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 13 0 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Gabriel Magalhães Arsenal 1 bàn E. Konsa Arsenal 1 bàn B. White Arsenal 1 kiến tạo · điểm 7.89 V. Gyökeres Arsenal 1 kiến tạo · điểm 7.37 Bruno Guimarães Arsenal Điểm 7.5 R. Calafiori Arsenal Điểm 7.29

Arsenal còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu và trận gặp Everton trên sân Emirates Stadium là dịp để đội chủ nhà giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu. Pháo thủ đang xếp hạng 2 với 18 điểm, trong khi Everton đứng hạng 8 với 10 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 24/10/2026.

Arsenal giữ vị thế cạnh tranh ở nhóm đầu bảng

Với 18 điểm và vị trí thứ hai, Arsenal đang ở đúng nơi một ứng viên cạnh tranh ngôi đầu cần có mặt. Mỗi trận đấu trên sân nhà vì thế mang giá trị lớn trong hành trình bám đuổi. Việc duy trì nhịp độ ghi điểm sẽ giúp đội bóng giữ áp lực lên các đối thủ phía trên.

Trong 5 trận gần nhất, Arsenal thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng giữ được sự ổn định, dù cũng có những điểm cần chỉnh sửa để không để rơi điểm trước đối thủ được đánh giá thấp hơn.

Everton mang theo phong độ chưa đồng đều

Everton hiện đứng hạng 8 với 10 điểm, kém Arsenal 8 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là họ vừa nếm thất bại ở trận gần nhất, nên cần một màn trình diễn chắc chắn để lấy lại nhịp.

Tuy nhiên, hai trận thắng và hai trận hòa trong chuỗi 5 trận cho thấy Everton không dễ bị khuất phục. Đội bóng biết cách giành điểm trong những tình huống khó, và điều đó khiến họ trở thành đối thủ cần được tôn trọng khi làm khách.

Thế đối đầu nghiêng về Arsenal

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Arsenal thắng 3 trận và hòa 2 trận, còn Everton chưa thắng trận nào. Thành tích này mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà khi bước vào cuộc gặp lần này, nhất là khi họ được thi đấu trên sân quen thuộc Emirates Stadium.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Khoảng cách về thứ hạng và điểm số cho thấy Arsenal nhiều khả năng sẽ nắm quyền chủ động, kiểm soát nhịp độ và gây sức ép lên phần sân đối phương. Nhiệm vụ lớn nhất của họ là tận dụng lợi thế sân nhà để sớm mở thế trận, tránh để trận đấu kéo dài và tạo cơ hội cho đối thủ.

Về phía Everton, bài toán là giữ sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng cơ hội hiếm hoi để tìm điểm. Một trận đấu có kỷ luật cao có thể giúp họ làm khó chủ nhà, nhưng thành tích đối đầu gần đây cho thấy nhiệm vụ này không hề dễ dàng.

Nhận định

Nhìn chung, các yếu tố về thứ hạng, phong độ và lịch sử đối đầu đều nghiêng về Arsenal. Nếu duy trì sự tập trung và tận dụng tốt lợi thế sân nhà, Pháo thủ có cơ sở để giữ vững cuộc đua bám đuổi ngôi đầu. Dù vậy, Everton với chuỗi phong độ không quá tệ vẫn đủ khả năng khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn kỳ vọng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Arsenal · 3 thắng 2 hòa Everton · 0 thắng Arsenal 2 - 0 Everton ARS Everton 0 - 1 Arsenal ARS Everton 1 - 1 Arsenal Hòa Arsenal 0 - 0 Everton Hòa Arsenal 2 - 1 Everton ARS

Arsenal 5 trận gần nhất H T T T B 7 Trận 6-0-1 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 5 Thủng lưới Everton 5 trận gần nhất B H T T H 7 Trận 2-4-1 T-H-B 8 Ghi (TB 1.1) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 7 7 0 0 +12 21 T T T T T 2 Arsenal 7 6 0 1 +6 18 T T B T T 3 Brighton 7 5 1 1 +18 16 T T T T H … 7 Leeds 7 2 4 1 +3 10 H B H T H 8 Everton 7 2 4 1 +1 10 B H T H H 9 Ipswich 8 3 1 4 -4 10 H B T B T …

Tình hình lực lượng Arsenal ✚ W. Saliba (Back Injury) ✚ C. Tzolis (Hamstring Injury) ✚ P. Hincapie (Ankle Injury) ✚ B. Saka (Thigh Injury) ✚ W. Saliba (Back Injury) ✚ C. Tzolis (Hamstring Injury) ✚ P. Hincapie (Ankle Injury) ✚ B. Saka (Thigh Injury) Everton Không có thông tin