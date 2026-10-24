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Arsenal 2-0 Everton: Arsenal giành chiến thắng

Văn Thể24/10/2026 16:16

Arsenal còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 18 điểm. Đội chủ nhà tiếp Everton trên sân Emirates Stadium lúc 21h00 ngày 24/10/2026.

Arsenal2 - 0EvertonKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Arsenal tiếp đón Everton.

  • 7'BÀN THẮNG! Arsenal (1-0)

    Phút 7': Ezri Konsa (Arsenal) lập công (kiến tạo: Viktor Gyökeres). Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Arsenal 57% - 43% Everton, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 25'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 54% - 46% Everton, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 2; phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 37'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 60% - 40% Everton, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 8 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 1.

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': Vitaliy Mykolenko (Everton) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 59% - 41% Everton, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 10 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 2 - 1.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Myles Lewis-Skelly (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 61% - 39% Everton, dứt điểm 16 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 11 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 2 - 2.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Mikel Arteta Amatriain (Arsenal) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': James Garner (Everton) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Arsenal): Bruno Guimarães vào sân thay Mikel Merino.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Arsenal): Kai Havertz vào sân thay Viktor Gyökeres.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Arsenal): Riccardo Calafiori vào sân thay Myles Lewis-Skelly.

  • 68'BÀN THẮNG! Arsenal (2-0)

    Phút 68': Gabriel dos Santos Magalhães (Arsenal) lập công (kiến tạo: Ben White). Tỷ số: 2 - 0.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Everton): Tyler Dibling vào sân thay Brennan Johnson.

  • 73'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 62% - 38% Everton, dứt điểm 18 - 3 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 12 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 2 - 2.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Everton): Hayden Hackney vào sân thay Vitaliy Mykolenko.

  • 79'Thẻ vàng

    Phút 79': James Tarkowski (Everton) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 79'Thẻ vàng

    Phút 79': David William Moyes (Everton) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Arsenal): Martín Zubimendi vào sân thay Declan Rice.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Arsenal): Max Dowman vào sân thay Eberechi Eze.

  • 85'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 57% - 43% Everton, dứt điểm 18 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 12 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 2 - 2.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Everton): Charly Alcaraz vào sân thay Kiernan Dewsbury-Hall.

  • KTKết thúc: Arsenal 2-0 Everton

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 22:57 24/10/2026

Đội hình chính thức
Arsenal
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mikel Arteta
Everton
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Moyes
1
David Raya
4
B. White
15
E. Konsa
6
Gabriel Magalhães
49
Lewis-Skelly
41
D. Rice
23
Mikel Merino
20
N. Madueke
8
M. Ødegaard
10
E. Eze
14
V. Gyökeres
1
J. Pickford
34
M. Röhl
15
O'Brien
6
J. Tarkowski
16
V. Mykolenko
45
H. Armstrong
37
J. Garner
22
B. Johnson
8
Dewsbury-Hall
19
Tyrique George
11
T. Barry
Dự bị
Arsenal
39 Bruno Guimarães36 Martín Zubimendi33 R. Calafiori12 J. Timber5 P. Hincapié3 Cristhian Mosquera13 Kepa56 M. Dowman29 K. Havertz
Everton
58 B. Graham12 M. Travers31 T. King2 Maitland-Niles5 M. Keane20 T. Dibling23 C. Nørgaard24 C. Alcaraz30 H. Hackney
Cập nhật đội hình lúc 20:32 24/10/2026
ArsenalThống kêEverton
58%
Kiểm soát bóng
42%
20
Dứt điểm
8
4
Trúng đích
3
12
Phạt góc
3
11
Phạm lỗi
13
0
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Gabriel Magalhães
Gabriel Magalhães
Arsenal
1 bàn
E. Konsa
E. Konsa
Arsenal
1 bàn
B. White
B. White
Arsenal
1 kiến tạo · điểm 7.89
V. Gyökeres
V. Gyökeres
Arsenal
1 kiến tạo · điểm 7.37
Bruno Guimarães
Bruno Guimarães
Arsenal
Điểm 7.5
R. Calafiori
R. Calafiori
Arsenal
Điểm 7.29

Arsenal còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu và trận gặp Everton trên sân Emirates Stadium là dịp để đội chủ nhà giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu. Pháo thủ đang xếp hạng 2 với 18 điểm, trong khi Everton đứng hạng 8 với 10 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 24/10/2026.

Arsenal giữ vị thế cạnh tranh ở nhóm đầu bảng

Với 18 điểm và vị trí thứ hai, Arsenal đang ở đúng nơi một ứng viên cạnh tranh ngôi đầu cần có mặt. Mỗi trận đấu trên sân nhà vì thế mang giá trị lớn trong hành trình bám đuổi. Việc duy trì nhịp độ ghi điểm sẽ giúp đội bóng giữ áp lực lên các đối thủ phía trên.

Trong 5 trận gần nhất, Arsenal thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng giữ được sự ổn định, dù cũng có những điểm cần chỉnh sửa để không để rơi điểm trước đối thủ được đánh giá thấp hơn.

Everton mang theo phong độ chưa đồng đều

Everton hiện đứng hạng 8 với 10 điểm, kém Arsenal 8 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là họ vừa nếm thất bại ở trận gần nhất, nên cần một màn trình diễn chắc chắn để lấy lại nhịp.

Tuy nhiên, hai trận thắng và hai trận hòa trong chuỗi 5 trận cho thấy Everton không dễ bị khuất phục. Đội bóng biết cách giành điểm trong những tình huống khó, và điều đó khiến họ trở thành đối thủ cần được tôn trọng khi làm khách.

Thế đối đầu nghiêng về Arsenal

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Arsenal thắng 3 trận và hòa 2 trận, còn Everton chưa thắng trận nào. Thành tích này mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà khi bước vào cuộc gặp lần này, nhất là khi họ được thi đấu trên sân quen thuộc Emirates Stadium.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Khoảng cách về thứ hạng và điểm số cho thấy Arsenal nhiều khả năng sẽ nắm quyền chủ động, kiểm soát nhịp độ và gây sức ép lên phần sân đối phương. Nhiệm vụ lớn nhất của họ là tận dụng lợi thế sân nhà để sớm mở thế trận, tránh để trận đấu kéo dài và tạo cơ hội cho đối thủ.

Về phía Everton, bài toán là giữ sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng cơ hội hiếm hoi để tìm điểm. Một trận đấu có kỷ luật cao có thể giúp họ làm khó chủ nhà, nhưng thành tích đối đầu gần đây cho thấy nhiệm vụ này không hề dễ dàng.

Nhận định

Nhìn chung, các yếu tố về thứ hạng, phong độ và lịch sử đối đầu đều nghiêng về Arsenal. Nếu duy trì sự tập trung và tận dụng tốt lợi thế sân nhà, Pháo thủ có cơ sở để giữ vững cuộc đua bám đuổi ngôi đầu. Dù vậy, Everton với chuỗi phong độ không quá tệ vẫn đủ khả năng khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn kỳ vọng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Arsenal · 3 thắng2 hòaEverton · 0 thắng
15/03/2026
Arsenal
2 - 0
Everton
ARS
21/12/2025
Everton
0 - 1
Arsenal
ARS
05/04/2025
Everton
1 - 1
Arsenal
Hòa
14/12/2024
Arsenal
0 - 0
Everton
Hòa
19/05/2024
Arsenal
2 - 1
Everton
ARS
Arsenal
5 trận gần nhất
HTTTB
7
Trận
6-0-1
T-H-B
11
Ghi (TB 1.6)
5
Thủng lưới
Everton
5 trận gần nhất
BHTTH
7
Trận
2-4-1
T-H-B
8
Ghi (TB 1.1)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City7700+1221TTTTT
2Arsenal7601+618TTBTT
3Brighton7511+1816TTTTH
7Leeds7241+310HBHTH
8Everton7241+110BHTHH
9Ipswich8314-410HBTBT
Tình hình lực lượng
Arsenal
W. Saliba (Back Injury)
C. Tzolis (Hamstring Injury)
P. Hincapie (Ankle Injury)
B. Saka (Thigh Injury)
W. Saliba (Back Injury)
C. Tzolis (Hamstring Injury)
P. Hincapie (Ankle Injury)
B. Saka (Thigh Injury)
Everton
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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