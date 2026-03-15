Arsenal 2-0 Everton: Max Dowman đi vào lịch sử, Pháo thủ nới rộng cách biệt 9 điểm Thần đồng 16 tuổi Max Dowman ghi bàn lịch sử giúp Arsenal đánh bại Everton 2-0, tạo khoảng cách 9 điểm với Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Phút 90+7 tại Emirates, sân vận động bùng nổ khi Max Dowman, cầu thủ chỉ mới 16 tuổi 73 ngày, thực hiện pha bứt tốc từ giữa sân và dứt điểm vào lưới trống ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal trước Everton. Bàn thắng này không chỉ đưa Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn tại Premier League mà còn giúp "Pháo thủ" tiến một bước dài đến ngôi vương mùa này.

Với 3 điểm quý giá, thầy trò HLV Mikel Arteta đã nới rộng khoảng cách với Manchester City lên thành 9 điểm sau 31 vòng đấu. Trong bối cảnh đối thủ trực tiếp vừa sẩy chân, Arsenal đang nắm lợi thế cực lớn để chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài suốt 22 năm.

Trận đấu hấp dẫn từ những phút đầu.

Everton kiên cường và sự bế tắc của Arsenal

Arsenal bước vào trận đấu với áp lực phải thắng sau khi các đối thủ cạnh tranh mất điểm. Tuy nhiên, họ đã vấp phải một Everton cực kỳ kỷ luật dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes. Dù thiếu vắng cặp trung vệ chủ lực Jarrad Branthwaite và James Tarkowski, đội khách vẫn tổ chức phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc bén.

Phút 18, sóng gió thực sự nổi lên trước khung thành đội chủ nhà. Ndiaye tạt bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ Arsenal, nhưng cú dứt điểm cận thành của Dwight McNeil đã bị Calafiori cản phá xuất thần ngay trên vạch vôi. Ngay sau đó, chính McNeil lại đưa bóng tìm đúng cột dọc, khiến khán giả tại Emirates có phen thót tim.

Về phía Arsenal, họ cũng có lý do để tiếc nuối khi Kai Havertz ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Michael Keane ở phút 24. Tuy nhiên, trọng tài chính và VAR đều xác định không có lỗi dẫn đến phạt đền. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi trong thế trận giằng co nghẹt thở.

Bước ngoặt từ những thay đổi của Mikel Arteta

Bước sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục gia tăng sức ép nhưng sự bế tắc và lo âu bắt đầu bao trùm khi thủ thành Jordan Pickford thi đấu quá ổn định. Trước tình hình đó, HLV Arteta đã thực hiện những điều chỉnh nhân sự mang tính quyết định. Phút 74, ông tung thần đồng Max Dowman vào sân thay cho Zubimendi, một lựa chọn đầy táo bạo cho hàng công.

Sự kiên trì của Arsenal cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 89. Từ cánh trái, chính Max Dowman tung quả tạt xoáy loại bỏ hàng thủ Everton, tạo điều kiện để Hincapie kiến tạo cho Viktor Gyokeres dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, phá vỡ thế bế tắc trận đấu.

Khoảnh khắc vỡ hòa của Arsenal.

Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở những phút bù giờ cuối cùng. Khi Everton dồn toàn bộ đội hình, bao gồm cả thủ môn Pickford lên tham gia quả phạt góc, Arsenal đã phản công chớp nhoáng. Gabriel Martinelli chuyền bóng cho Max Dowman bứt tốc và xử lý bình tĩnh trước khi ghi bàn ấn định tỷ số 2-0.

Cột mốc lịch sử của Max Dowman

Với pha lập công ở phút 90+7, Max Dowman (16 tuổi 73 ngày) chính thức vượt qua kỷ lục cũ để trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Màn trình diễn rực sáng của tài năng trẻ này đã giúp Arsenal củng cố vững chắc ngôi đầu bảng và tạo đà tâm lý cực lớn cho giai đoạn còn lại của mùa giải.

