Arsenal 2-1 Leeds: Arsenal giành chiến thắng Arsenal đứng trước cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp đón Leeds trên sân nhà Emirates, nắm giữ ưu thế lớn từ chuỗi thành tích toàn thắng trong 5 lần đối đầu.

Arsenal 2 - 1 Leeds Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Arsenal tiếp đón Leeds.

13' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 59% - 41% Leeds, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 2 - 3.

25' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 62% - 38% Leeds, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

36' Thẻ vàng Phút 36': Ao Tanaka (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 59% - 41% Leeds, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 2 - 1.

38' Thẻ vàng Phút 38': Ethan Ampadu (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Thẻ vàng Phút 39': Daniel Farke (Leeds) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 61% - 39% Leeds, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 2; việt vị 6 - 3, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 3 - 1.

55' BÀN THẮNG! Leeds (0-1) Phút 55': James Justin (Leeds) lập công (kiến tạo: Gabriel Gudmundsson). Tỷ số: 0 - 1.

59' Thẻ vàng Phút 59': Tarik Muharemovic (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 58% - 42% Leeds, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 0 - 4; việt vị 7 - 4, phạm lỗi 7 - 14, cứu thua 4 - 2.

62' BÀN THẮNG! Arsenal (1-1) Phút 62': Riccardo Calafiori (Arsenal) lập công (kiến tạo: Ben White). Tỷ số: 1 - 1.

63' Thay người Phút 63' (Arsenal): Jurriën Timber vào sân thay Ben White.

63' Thay người Phút 63' (Arsenal): Viktor Gyökeres vào sân thay Kai Havertz.

63' Thay người Phút 63' (Arsenal): Bruno Guimarães vào sân thay Myles Lewis-Skelly.

70' BÀN THẮNG! Arsenal (2-1) Phút 70': Bruno Guimarães (Arsenal) lập công (kiến tạo: Declan Rice). Tỷ số: 2 - 1.

71' Thay người Phút 71' (Leeds): Harry Wilson vào sân thay Ao Tanaka.

71' Thay người Phút 71' (Leeds): Brenden Aaronson vào sân thay Noah Okafor.

73' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 60% - 40% Leeds, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 4; việt vị 7 - 4, phạm lỗi 7 - 16, cứu thua 4 - 2.

78' Thẻ vàng Phút 78': James Justin (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

79' Thay người Phút 79' (Leeds): Lukas Nmecha vào sân thay James Justin.

82' Thay người Phút 82' (Arsenal): Piero Hincapié vào sân thay Riccardo Calafiori.

84' Thẻ vàng Phút 84': Martin Odegaard (Arsenal) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

85' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 61% - 39% Leeds, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 4; việt vị 7 - 4, phạm lỗi 10 - 20, cứu thua 4 - 3.

86' Thay người Phút 86' (Leeds): Jean Matteo Bahoya vào sân thay Jayden Bogle.

86' Thay người Phút 86' (Leeds): Jaka Bijol vào sân thay Nico Elvedi.

90' Thay người Phút 90' (Arsenal): Mikel Merino vào sân thay Martin Odegaard.

KT Kết thúc: Arsenal 2-1 Leeds Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 20:26 10/10/2026

Đội hình chính thức Arsenal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mikel Arteta Leeds Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Farke 1 David Raya 4 B. White 15 E. Konsa 6 Gabriel Magalhães 33 R. Calafiori 41 D. Rice 49 Lewis-Skelly 7 B. Saka 8 M. Ødegaard 20 N. Madueke 29 K. Havertz 1 J. Trafford 24 J. Justin 30 N. Elvedi 5 Muharemović 2 J. Bogle 4 E. Ampadu 22 A. Tanaka 3 Gudmundsson 18 A. Stach 19 N. Okafor 9 Calvert-Lewin Dự bị Arsenal 14 V. Gyökeres 56 M. Dowman 39 Bruno Guimarães 36 Martín Zubimendi 23 Mikel Merino 10 E. Eze 12 J. Timber 5 P. Hincapié 13 Kepa Leeds 14 L. Nmecha 23 J. Bahoya 16 M. Zetterer 26 M. Bard 15 J. Bijol 8 S. Longstaff 44 I. Gruev 10 H. Wilson 11 B. Aaronson Cập nhật đội hình lúc 18:03 10/10/2026

Arsenal Thống kê Leeds 58% Kiểm soát bóng 42% 13 Dứt điểm 11 5 Trúng đích 5 3 Phạt góc 4 12 Phạm lỗi 20 7 Việt vị 4 4 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Bruno Guimarães Arsenal 1 bàn R. Calafiori Arsenal 1 bàn J. Justin Leeds 1 bàn D. Rice Arsenal 1 kiến tạo · điểm 7.6 Gudmundsson Leeds 1 kiến tạo · điểm 7.47 B. White Arsenal 1 kiến tạo · điểm 7.02

Arsenal bước vào màn so tài cùng Leeds với mục tiêu duy nhất: giành trọn điểm số để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Trận đấu diễn ra lúc 18h30 ngày 10/10/2026 trên sân Emirates hứa hẹn tạo nên màn so tài chiến thuật đáng chú ý giữa hai câu lạc bộ đang góp mặt ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và tham vọng bám đuổi

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Arsenal đang đứng ở vị trí thứ 2 với 12 điểm tích lũy được. Khoảng cách điểm số giúp Pháo thủ duy trì áp lực trực tiếp lên vị trí dẫn đầu, biến cuộc chạm trán này thành cơ hội then chốt để củng cố vị thế đường đua vô địch.

Ở chiều ngược lại, Leeds hành quân đến Bắc London với vị trí thứ 5 cùng 9 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, đồng nghĩa với việc Leeds hoàn toàn có khả năng san bằng cách biệt nếu tạo nên bất ngờ ngay trên sân khách.

Phong độ thi đấu gần đây của Arsenal và Leeds

Arsenal duy trì phong độ rất ấn tượng khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi màn trình diễn thăng hoa này phản ánh sự vận hành trơn tru trong hệ thống chiến thuật, giúp đoàn quân chủ sân Emirates luôn biết cách áp đặt thế trận lên đối thủ.

Trong khi đó, Leeds thể hiện lối chơi đầy lỳ lợm và khó bị đánh bại. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Dù số trận chia điểm chiếm ưu thế, sự chặt chẽ trong tổ chức phòng ngự từ xa là điểm tựa để Leeds đối phó trước các đội bóng lớn.

Ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu

Lịch sử chạm trán những năm qua đang nghiêng hoàn toàn về phía đại diện thành London. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Arsenal giành trọn vẹn cả 5 chiến thắng, không để đối thủ có được bất kỳ trận hòa hay trận thắng nào.

Sự áp đảo tuyệt đối ở các cuộc đụng độ trực tiếp mang lại lợi thế tâm lý to lớn cho các cầu thủ chủ nhà. Khi được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả tại Emirates, Arsenal luôn biết cách khai thác triệt để những kẽ hở nơi hàng thủ Leeds.

Nhận định thế trận và toan tính chiến thuật

Nhiều khả năng Arsenal sẽ chủ động cầm bóng, kiểm soát nhịp độ ngay từ tiếng còi khai cuộc nhằm dồn ép Leeds lùi sâu về phần sân nhà. Khả năng luân chuyển bóng tốc độ cao và tấn công đa dạng từ hai biên sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà xuyên phá hàng thủ đối phương.

Về phía Leeds, đấu pháp phòng ngự số đông kết hợp các pha phản công nhanh sẽ là lựa chọn thực tế nhất. Dẫu vậy, với phong độ ổn định cùng thành tích đối đầu vượt trội, Arsenal vẫn được đánh giá sở hữu nhiều cơ hội tạo nên sự khác biệt để giữ lại niềm vui trọn vẹn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Arsenal · 5 thắng 0 hòa Leeds · 0 thắng Leeds 0 - 4 Arsenal ARS Arsenal 5 - 0 Leeds ARS Arsenal 4 - 1 Leeds ARS Leeds 0 - 1 Arsenal ARS Arsenal 2 - 1 Leeds ARS

Arsenal 5 trận gần nhất B T T T T 5 Trận 4-0-1 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 4 Thủng lưới Leeds 5 trận gần nhất H T B H H 5 Trận 2-3-0 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 5 5 0 0 +8 15 T T T T T 2 Arsenal 5 4 0 1 +4 12 B T T T T 3 Brighton 5 3 1 1 +11 10 T T H B T 4 Brentford 5 2 3 0 +6 9 T H H H T 5 Leeds 5 2 3 0 +4 9 H T H H T 6 Liverpool 5 2 3 0 +3 9 T H T H H …

Tình hình lực lượng Arsenal ✚ W. Saliba (Back Injury) ✚ C. Tzolis (Hamstring Injury) ✚ K. Havertz (Muscle Injury) ✚ E. Konsa (Muscle Injury) ✚ W. Saliba (Back Injury) ✚ C. Tzolis (Hamstring Injury) ✚ K. Havertz (Muscle Injury) ✚ E. Konsa (Muscle Injury) Leeds ✚ D. James (Back Injury) ✚ M. Joseph (Knee Injury) ✚ J. Rodon (Muscle Injury) ✚ J. Bahoya (Ankle Injury) ✚ H. Wilson (Muscle Injury) ✚ D. James (Back Injury) ✚ M. Joseph (Knee Injury) ✚ J. Rodon (Muscle Injury)