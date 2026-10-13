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Arsenal 3-0 Lille: Arsenal giành chiến thắng

Văn Thể13/10/2026 21:15

Arsenal đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 3 điểm và đứng hạng 15, sau chuỗi thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Lille đón họ ở thế khó hơn, xếp hạng 22 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 14/10 trên sân Emirates Stadium.

Arsenal3 - 0LilleKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Arsenal tiếp đón Lille.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Arsenal 52% - 48% Lille, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Arsenal 54% - 46% Lille, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 29'Thẻ vàng

    Phút 29': Mikel Merino (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 38'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Arsenal 56% - 44% Lille, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 58% - 42% Lille, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 6 - 0; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 3.

  • 62'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 60% - 40% Lille, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 6 - 0; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 0 - 3.

  • 64'BÀN THẮNG! Arsenal (1-0)

    Phút 64': Jurriën Timber (Arsenal) lập công (kiến tạo: Noni Madueke). Tỷ số: 1 - 0.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Arsenal): Kai Havertz vào sân thay Viktor Gyökeres.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Arsenal): Martin Odegaard vào sân thay Mikel Merino.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Arsenal): Bukayo Saka vào sân thay Noni Madueke.

  • 67'BÀN THẮNG! Arsenal (2-0)

    Phút 67': Eberechi Eze (Arsenal) lập công (kiến tạo: Bukayo Saka). Tỷ số: 2 - 0.

  • 71'BÀN THẮNG! Arsenal (3-0)

    Phút 71': Bukayo Saka (Arsenal) lập công (kiến tạo: Kai Havertz). Tỷ số: 3 - 0.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Lille): Maurits Kjaergaard vào sân thay Ngal'ayel Mukau.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Lille): Osame Sahraoui vào sân thay Nabil Bentaleb.

  • 74'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 60% - 40% Lille, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 6 - 0; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 0 - 4.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Lille): Calvin Verdonk vào sân thay Romain Perraud.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Lille): Olivier Giroud vào sân thay Ayase Ueda.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Arsenal): Ben White vào sân thay Jurriën Timber.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Maxima Goffi (Lille) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Lille): Soriba Diaoune vào sân thay Dilane Bakwa.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Arsenal): Max Dowman vào sân thay Eberechi Eze.

  • 87'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 59% - 41% Lille, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 6 - 0; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 0 - 4.

  • KTKết thúc: Arsenal 3-0 Lille

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:51 14/10/2026

Đội hình chính thức
Arsenal
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikel Arteta
Lille
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Davide Ancelotti
1
David Raya
12
J. Timber
15
E. Konsa
6
Gabriel Magalhães
49
Lewis-Skelly
23
Mikel Merino
41
D. Rice
39
Bruno Guimarães
20
N. Madueke
14
V. Gyökeres
10
E. Eze
1
B. Özer
38
M. Goffi
3
N. Ngoy
4
Alexsandro Ribeiro
15
R. Perraud
6
N. Bentaleb
21
B. André
7
D. Bakwa
17
N. Mukau
10
H. Haraldsson
18
A. Ueda
Dự bị
Arsenal
33 R. Calafiori13 Kepa56 M. Dowman74 M. Hashi29 K. Havertz30 I. Meslier3 Cristhian Mosquera8 M. Ødegaard7 B. Saka
Lille
24 C. Verdonk2 L. Srdanovic50 Thomas Sajous11 O. Sahraoui28 G. Perrin19 B. Önal23 T. Nianzou14 M. Kjærgaard9 O. Giroud
Cập nhật đội hình lúc 01:32 14/10/2026
ArsenalThống kêLille
58%
Kiểm soát bóng
42%
16
Dứt điểm
4
8
Trúng đích
0
7
Phạt góc
0
13
Phạm lỗi
9
4
Việt vị
3
0
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
B. Saka
B. Saka
Arsenal
1 bàn · 1 kiến tạo
J. Timber
J. Timber
Arsenal
1 bàn
E. Eze
E. Eze
Arsenal
1 bàn
N. Madueke
N. Madueke
Arsenal
1 kiến tạo · điểm 7.7
K. Havertz
K. Havertz
Arsenal
1 kiến tạo · điểm 7.1
M. Lewis-Skelly
Lewis-Skelly
Arsenal
Điểm 7.5

Arsenal đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Lille trên sân Emirates Stadium lúc 02h00 ngày 14/10 là cơ hội để họ củng cố vị thế. Đội chủ nhà hiện đứng hạng 15 với 3 điểm, trong khi Lille đứng hạng 22 và chưa ghi được điểm nào.

Arsenal: phong độ tốt nhưng cần thêm điểm số

Arsenal thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, và đội bóng này đã thắng liên tiếp 3 trận trước đó, chỉ bị chặn đứng bởi một trận thua ở giữa chuỗi.

Phong độ ấy chưa phản ánh hết trên bảng xếp hạng. Ở vị trí thứ 15 với 3 điểm, Arsenal vẫn cần tiếp tục tích lũy để rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu. Vì vậy, một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ có ý nghĩa lớn với đội bóng này.

Lille: chuỗi thắng gần đây đối lập với vị trí cuối bảng

Lille có 3 trận thắng và 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách thắng 2 trận mới nhất, nhưng trước đó phong độ của họ dao động, khi xen kẽ thắng và thua.

Đáng chú ý, dù phong độ gần đây khá tích cực, Lille vẫn đứng hạng 22 và chưa có điểm nào. Họ cần chuyển phong độ tốt thành điểm số để thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều mang theo đà thắng ở những trận gần nhất, nên cuộc đối đầu hứa hẹn nhiều cạnh tranh. Arsenal có lợi thế sân nhà, thứ hạng cao hơn 7 bậc và quãng thắng dài hơn. Ngược lại, Lille không có áp lực bảo vệ vị trí, nên có thể chơi thoải mái để tìm điểm số đầu tiên.

Mấu chốt nằm ở sự ổn định. Arsenal cần tránh những cú vấp hiếm hoi như trận thua gần đây để giữ nhịp bám đuổi. Lille cần duy trì sự kiên định, vì chuỗi kết quả thắng thua đan xen cho thấy họ chưa tạo được nền tảng vững chắc.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Arsenal nhỉnh hơn và là đội được kỳ vọng nắm thế chủ động trên sân nhà. Tuy nhiên, Lille đang có hai chiến thắng liên tiếp, nên đội chủ nhà khó có một buổi tối nhẹ nhàng. Kết quả của trận đấu này có thể tác động trực tiếp đến cuộc đua của cả hai trên bảng xếp hạng.

Arsenal
5 trận gần nhất
TBTTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
0
Thủng lưới
Lille
5 trận gần nhất
TTBTB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain1100+53T
2Bayern München1100+53T
3Barcelona1100+43T
8Manchester City1100+23T
9Aston Villa1100+13T
14Real Madrid1100+13T
15Arsenal1100+13T
16AEK Athens FC1100+13T
21Villarreal1001-10B
22Lille1001-10B
23Slavia Praha1001-10B
24Club Brugge KV1001-10B
25Inter1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Arsenal
P. Hincapie (Ankle Injury)
W. Saliba (Back Injury)
C. Tzolis (Hamstring Injury)
M. Zubimendi (Knock)
P. Hincapie (Ankle Injury)
W. Saliba (Back Injury)
C. Tzolis (Hamstring Injury)
M. Zubimendi (Knock)
Lille
H. Igamane (Knee Injury)
E. Mbappe (Red Card)
T. Santos (Knee Injury)
H. Igamane (Knee Injury)
E. Mbappe (Red Card)
T. Santos (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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