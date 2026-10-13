Arsenal 3-0 Lille: Arsenal giành chiến thắng Arsenal đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 3 điểm và đứng hạng 15, sau chuỗi thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Lille đón họ ở thế khó hơn, xếp hạng 22 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 14/10 trên sân Emirates Stadium.

Arsenal 3 - 0 Lille Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Arsenal tiếp đón Lille.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Arsenal 52% - 48% Lille, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Arsenal 54% - 46% Lille, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

29' Thẻ vàng Phút 29': Mikel Merino (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Arsenal 56% - 44% Lille, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 58% - 42% Lille, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 6 - 0; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 3.

62' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 60% - 40% Lille, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 6 - 0; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 0 - 3.

64' BÀN THẮNG! Arsenal (1-0) Phút 64': Jurriën Timber (Arsenal) lập công (kiến tạo: Noni Madueke). Tỷ số: 1 - 0.

65' Thay người Phút 65' (Arsenal): Kai Havertz vào sân thay Viktor Gyökeres.

65' Thay người Phút 65' (Arsenal): Martin Odegaard vào sân thay Mikel Merino.

65' Thay người Phút 65' (Arsenal): Bukayo Saka vào sân thay Noni Madueke.

67' BÀN THẮNG! Arsenal (2-0) Phút 67': Eberechi Eze (Arsenal) lập công (kiến tạo: Bukayo Saka). Tỷ số: 2 - 0.

71' BÀN THẮNG! Arsenal (3-0) Phút 71': Bukayo Saka (Arsenal) lập công (kiến tạo: Kai Havertz). Tỷ số: 3 - 0.

72' Thay người Phút 72' (Lille): Maurits Kjaergaard vào sân thay Ngal'ayel Mukau.

72' Thay người Phút 72' (Lille): Osame Sahraoui vào sân thay Nabil Bentaleb.

74' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 60% - 40% Lille, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 6 - 0; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 0 - 4.

78' Thay người Phút 78' (Lille): Calvin Verdonk vào sân thay Romain Perraud.

78' Thay người Phút 78' (Lille): Olivier Giroud vào sân thay Ayase Ueda.

78' Thay người Phút 78' (Arsenal): Ben White vào sân thay Jurriën Timber.

81' Thẻ vàng Phút 81': Maxima Goffi (Lille) nhận thẻ vàng (Foul).

82' Thay người Phút 82' (Lille): Soriba Diaoune vào sân thay Dilane Bakwa.

85' Thay người Phút 85' (Arsenal): Max Dowman vào sân thay Eberechi Eze.

87' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 59% - 41% Lille, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 6 - 0; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 0 - 4.

KT Kết thúc: Arsenal 3-0 Lille Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:51 14/10/2026

Đội hình chính thức Arsenal Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikel Arteta Lille Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Davide Ancelotti 1 David Raya 12 J. Timber 15 E. Konsa 6 Gabriel Magalhães 49 Lewis-Skelly 23 Mikel Merino 41 D. Rice 39 Bruno Guimarães 20 N. Madueke 14 V. Gyökeres 10 E. Eze 1 B. Özer 38 M. Goffi 3 N. Ngoy 4 Alexsandro Ribeiro 15 R. Perraud 6 N. Bentaleb 21 B. André 7 D. Bakwa 17 N. Mukau 10 H. Haraldsson 18 A. Ueda Dự bị Arsenal 33 R. Calafiori 13 Kepa 56 M. Dowman 74 M. Hashi 29 K. Havertz 30 I. Meslier 3 Cristhian Mosquera 8 M. Ødegaard 7 B. Saka Lille 24 C. Verdonk 2 L. Srdanovic 50 Thomas Sajous 11 O. Sahraoui 28 G. Perrin 19 B. Önal 23 T. Nianzou 14 M. Kjærgaard 9 O. Giroud Cập nhật đội hình lúc 01:32 14/10/2026

Arsenal Thống kê Lille 58% Kiểm soát bóng 42% 16 Dứt điểm 4 8 Trúng đích 0 7 Phạt góc 0 13 Phạm lỗi 9 4 Việt vị 3 0 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật B. Saka Arsenal 1 bàn · 1 kiến tạo J. Timber Arsenal 1 bàn E. Eze Arsenal 1 bàn N. Madueke Arsenal 1 kiến tạo · điểm 7.7 K. Havertz Arsenal 1 kiến tạo · điểm 7.1 Lewis-Skelly Arsenal Điểm 7.5

Arsenal đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Lille trên sân Emirates Stadium lúc 02h00 ngày 14/10 là cơ hội để họ củng cố vị thế. Đội chủ nhà hiện đứng hạng 15 với 3 điểm, trong khi Lille đứng hạng 22 và chưa ghi được điểm nào.

Arsenal: phong độ tốt nhưng cần thêm điểm số

Arsenal thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, và đội bóng này đã thắng liên tiếp 3 trận trước đó, chỉ bị chặn đứng bởi một trận thua ở giữa chuỗi.

Phong độ ấy chưa phản ánh hết trên bảng xếp hạng. Ở vị trí thứ 15 với 3 điểm, Arsenal vẫn cần tiếp tục tích lũy để rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu. Vì vậy, một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ có ý nghĩa lớn với đội bóng này.

Lille: chuỗi thắng gần đây đối lập với vị trí cuối bảng

Lille có 3 trận thắng và 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách thắng 2 trận mới nhất, nhưng trước đó phong độ của họ dao động, khi xen kẽ thắng và thua.

Đáng chú ý, dù phong độ gần đây khá tích cực, Lille vẫn đứng hạng 22 và chưa có điểm nào. Họ cần chuyển phong độ tốt thành điểm số để thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều mang theo đà thắng ở những trận gần nhất, nên cuộc đối đầu hứa hẹn nhiều cạnh tranh. Arsenal có lợi thế sân nhà, thứ hạng cao hơn 7 bậc và quãng thắng dài hơn. Ngược lại, Lille không có áp lực bảo vệ vị trí, nên có thể chơi thoải mái để tìm điểm số đầu tiên.

Mấu chốt nằm ở sự ổn định. Arsenal cần tránh những cú vấp hiếm hoi như trận thua gần đây để giữ nhịp bám đuổi. Lille cần duy trì sự kiên định, vì chuỗi kết quả thắng thua đan xen cho thấy họ chưa tạo được nền tảng vững chắc.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Arsenal nhỉnh hơn và là đội được kỳ vọng nắm thế chủ động trên sân nhà. Tuy nhiên, Lille đang có hai chiến thắng liên tiếp, nên đội chủ nhà khó có một buổi tối nhẹ nhàng. Kết quả của trận đấu này có thể tác động trực tiếp đến cuộc đua của cả hai trên bảng xếp hạng.

Arsenal 5 trận gần nhất T B T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Lille 5 trận gần nhất T T B T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 1 1 0 0 +5 3 T 2 Bayern München 1 1 0 0 +5 3 T 3 Barcelona 1 1 0 0 +4 3 T … 8 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T 9 Aston Villa 1 1 0 0 +1 3 T … 14 Real Madrid 1 1 0 0 +1 3 T 15 Arsenal 1 1 0 0 +1 3 T 16 AEK Athens FC 1 1 0 0 +1 3 T … 21 Villarreal 1 0 0 1 -1 0 B 22 Lille 1 0 0 1 -1 0 B 23 Slavia Praha 1 0 0 1 -1 0 B 24 Club Brugge KV 1 0 0 1 -1 0 B 25 Inter 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Arsenal ✚ P. Hincapie (Ankle Injury) ✚ W. Saliba (Back Injury) ✚ C. Tzolis (Hamstring Injury) ✚ M. Zubimendi (Knock) ✚ P. Hincapie (Ankle Injury) ✚ W. Saliba (Back Injury) ✚ C. Tzolis (Hamstring Injury) ✚ M. Zubimendi (Knock) Lille ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ E. Mbappe (Red Card) ✚ T. Santos (Knee Injury) ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ E. Mbappe (Red Card) ✚ T. Santos (Knee Injury)