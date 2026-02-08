Arsenal 3-0 Sunderland: Gyokeres rực sáng, Zubimendi khẳng định đẳng cấp Cú đúp của Viktor Gyokeres và màn trình diễn điểm 10 từ Martin Zubimendi giúp Arsenal đè bẹp Sunderland 3-0 tại vòng 25 Premier League, duy trì vị thế vững chắc trong cuộc đua vô địch.

Arsenal tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại Emirates khi đánh bại Sunderland với tỷ số 3-0 trong khuôn khổ vòng 25 Ngoại hạng Anh. Một trận đấu minh chứng cho khả năng kiểm soát thế trận thượng thặng của tuyến giữa và sự nhạy bén của các phương án thay người từ HLV Mikel Arteta.

Martin Zubimendi: Nhạc trưởng hoàn hảo tại trung tuyến

Điểm sáng lớn nhất trong đội hình xuất phát của Pháo thủ chính là Martin Zubimendi. Tiền vệ người Tây Ban Nha không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều tiết lối chơi mà còn trực tiếp ghi bàn mở điểm bằng một cú dứt điểm hiểm hóc ngay rìa vòng cấm.

Martin Zubimendi (8.1/10): Cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình xuất phát. Không chỉ điều tiết lối chơi hoàn hảo, anh còn trực tiếp lập công với cú dứt điểm quyết đoán.

Bên cạnh Zubimendi, Declan Rice tiếp tục sắm vai "động cơ" vĩnh cửu. Sự kết hợp này giúp Arsenal kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, bẻ gãy mọi nỗ lực phản công của Sunderland ngay từ phần sân đối phương. Rice suýt chút nữa đã có được siêu phẩm sút xa ngay đầu hiệp một, tạo nên áp lực liên hồi lên khung thành đội khách.

Sự bùng nổ của "siêu dự bị" Viktor Gyokeres

Dù không đá chính, Viktor Gyokeres đã nhanh chóng chứng minh tại sao anh là lựa chọn số một cho vị trí trung phong của Pháo thủ hiện tại. Vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo này chỉ mất ít thời gian để thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu với một cú đúp đẳng cấp.

Viktor Gyokeres (7.9): Ghi một bàn thắng đẳng cấp trong tư thế mất trụ và hoàn tất cú đúp bằng pha đệm bóng cận thành bản năng, khẳng định vị thế sát thủ số một.

Bàn thắng đầu tiên của Gyokeres đến từ đường kiến tạo tinh tế của Kai Havertz, trong khi bàn thứ hai thể hiện bản năng sát thủ với pha chọn vị trí thông minh. Sự hiện diện của anh mang đến sự trực diện và tính sát thương cao hơn hẳn so với Gabriel Jesus, người đã có một ngày thi đấu khá mờ nhạt trước đó.

Hàng thủ kiên cố và sự ổn định của David Raya

Trong khi hàng công thăng hoa, hàng thủ Arsenal vẫn duy trì được sự tập trung cần thiết. Gabriel Magalhaes tiếp tục là "hòn đá tảng" đáng tin cậy khi chiến thắng hầu hết các pha không chiến. Phía sau anh, thủ thành David Raya sau khởi đầu có phần chệch choạc đã nhanh chóng lấy lại tự tin với pha cứu thua xuất sắc ở đầu hiệp hai.

Gabriel Magalhaes (7.7/10): Trung vệ người Brazil chiến thắng trong hầu hết các pha không chiến và luôn có mặt tại các điểm nóng để giải vây.

Jurrien Timber và William Saliba cũng đóng góp đáng kể vào cấu trúc phòng ngự ổn định. Đặc biệt, Timber gần như đã "xóa sổ" các mũi tấn công biên của Sunderland, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành lang cánh mà mình trấn giữ.

Tổng kết điểm số các cầu thủ

Trận thắng 3-0 không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn cho thấy sự đa dạng trong các phương án tiếp cận cầu môn của Arsenal. Leandro Trossard với khả năng sáng tạo không giới hạn cũng xứng đáng nhận được lời khen ngợi khi in dấu giày vào các tình huống lập công của đồng đội.

Điểm số chi tiết của các cầu thủ Arsenal trong trận đấu với Sunderland tại vòng 25 Premier League.

Cầu thủ Điểm số Ghi chú Martin Zubimendi 8.1 Xuất sắc nhất đội hình chính, ghi 1 bàn Viktor Gyokeres 7.9 Lập cú đúp sau khi vào sân thay người Leandro Trossard 7.8 Kiến tạo và tạo nhiều cơ hội Gabriel Magalhaes 7.7 Chắc chắn trong phòng ngự David Raya 7.5 Giữ sạch lưới, cứu thua quan trọng

Chiến thắng này là bước đệm hoàn hảo để thầy trò Mikel Arteta hướng tới những thử thách cam go hơn trong giai đoạn nước rút của mùa giải.