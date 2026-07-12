Arsenal bán Leandro Trossard với giá 17 triệu bảng: Toan tính thực dụng hay sai lầm chiến thuật? Arsenal tiến gần thỏa thuận bán Leandro Trossard cho Besiktas với giá 17 triệu bảng. Quyết định chia tay "siêu dự bị" quan trọng này đang gây ra làn sóng tranh luận về chiến lược nhân sự của Mikel Arteta.

Arsenal đang tiến rất gần đến việc chia tay tiền đạo Leandro Trossard khi các cuộc đàm phán với câu lạc bộ Besiktas đạt được những bước tiến đáng kể. Quyết định bán ngôi sao người Bỉ của ban lãnh đạo "Pháo thủ" hiện đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn và người hâm mộ, đặc biệt là khi mức giá chuyển nhượng được tiết lộ chỉ rơi vào khoảng 17 triệu bảng.

Trossard có thể sẽ rời Arsenal hè này. Ảnh: Getty Images.

Toan tính của Arsenal đằng sau mức giá 17 triệu bảng

Theo nguồn tin từ Tribuna, Arsenal đã chấp nhận mức phí chuyển nhượng 17 triệu bảng để để Leandro Trossard chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tiền đạo người Bỉ đã bước sang tuổi 31 và chỉ còn đúng một năm hợp đồng tại sân Emirates.

Ban lãnh đạo Arsenal, dẫn đầu bởi Giám đốc Andrea Berta, xác định đây là thời điểm phù hợp nhất để thu về một khoản kinh phí tái đầu tư. Nếu không bán Trossard ngay trong hè này, đội bóng London sẽ phải đối mặt với rủi ro mất trắng cầu thủ vào mùa hè năm sau theo dạng chuyển nhượng tự do. Chiến lược này phản ánh tư duy thực dụng nhằm trẻ hóa đội hình và tối ưu hóa ngân sách của đội bóng.

Giá trị của một "siêu dự bị" và nỗi lo của Alan Smith

Leandro Trossard từ lâu đã khẳng định được giá trị là một quân bài chiến thuật cực kỳ quan trọng dưới triều đại Mikel Arteta. Trong suốt thời gian khoác áo đội bóng thành London, ngôi sao sinh năm 1994 liên tục ghi những bàn thắng quyết định, tiêu biểu là pha lập công duy nhất vào lưới West Ham trong trận cầu then chốt ở cuối mùa giải trước. Sự đa năng và hiệu suất săn bàn ổn định của anh luôn nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng người hâm mộ Arsenal.

Tuy nhiên, cựu danh thủ Alan Smith tỏ ra không hài lòng với quyết định thanh lý nhân sự này. Ông cho rằng Arsenal sẽ rất khó để tìm kiếm một phương án dự phòng chất lượng hơn Trossard với mức phí chỉ 17 triệu bảng.

"Tôi cảm thấy ngạc nhiên trước thông tin này. Người hâm mộ luôn hát vang tên Leo trên khán đài, và họ chắc chắn sẽ rất buồn khi thấy một cầu thủ quan trọng như vậy ra đi," Alan Smith nhận định. Theo ông, tầm ảnh hưởng của Trossard trong phòng thay đồ và khả năng tạo đột biến từ băng ghế dự bị là những giá trị khó có thể đong đếm bằng tiền.

Hướng đi mới cho cả hai phía

Về phía Besiktas, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực thuyết phục Trossard bằng một bản hợp đồng dài hạn cùng suất đá chính thường xuyên. Bản thân tiền đạo người Bỉ được cho là cũng đang cân nhắc khả năng rời Ngoại hạng Anh sau khi cảm thấy đã cống hiến đủ cho môi trường bóng đá xứ sở sương mù.

Trong khi đó, Arsenal đang ráo riết săn lùng những mục tiêu trẻ trung hơn để nâng cấp hành lang cánh trái. Việc bán Trossard không chỉ giúp giải phóng quỹ lương mà còn mở đường cho Arsenal thực hiện những thương vụ lớn hơn. Dù để lại nhiều tiếc nuối, nhưng đây có thể là bước đi cần thiết để đội chủ sân Emirates duy trì tính cạnh tranh lâu dài trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa tới.