Arsenal bỏ qua Morgan Rogers giá 130 triệu bảng để chọn Marcus Rashford: Lợi ích kép cho Mikel Arteta Thay vì chi 130 triệu bảng cho Morgan Rogers, Arsenal có thể kích hoạt điều khoản 40 triệu bảng của Marcus Rashford để tối ưu ngân sách và đa dạng hóa phương án tấn công.

Trong nỗ lực bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh và chinh phục Champions League, HLV Mikel Arteta đang đứng trước những quyết định quan trọng về nhân sự. Chiến lược gia người Tây Ban Nha không giấu giếm ý định nâng cấp hàng công, đồng thời bổ sung một tiền vệ và một hậu vệ cánh chất lượng. Tuy nhiên, bài toán tài chính và giá trị thực tế của các mục tiêu đang buộc đội chủ sân Emirates phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Rào cản 130 triệu bảng từ thương vụ Morgan Rogers

Morgan Rogers của Aston Villa hiện là cái tên được liên hệ mật thiết nhất với Pháo thủ. Tuy nhiên, mức giá mà đội bóng vùng Birmingham đưa ra đang khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc. Với bản hợp đồng còn thời hạn đến năm 2031, Aston Villa định giá tuyển thủ Anh lên tới 130 triệu bảng.

Mức giá cao của Morgan Rogers thực sự đang làm khó Arsenal. Ảnh: Getty Images

Nếu chấp nhận con số này, Rogers sẽ vượt qua kỷ lục chuyển nhượng tại Anh của Alexander Isak và trở thành cầu thủ đắt giá thứ ba lịch sử bóng đá thế giới, chỉ sau Neymar và Kylian Mbappe. Dù tiềm năng của tiền vệ 23 tuổi là không thể phủ nhận, nhưng việc chi ra một khoản tiền khổng lồ như vậy cho một cầu thủ chưa thực sự vươn tầm thế giới được xem là canh bạc quá mạo hiểm đối với Arsenal.

Marcus Rashford: Phương án kinh tế và linh hoạt chiến thuật

Thay vì dồn toàn bộ ngân sách vào một mục tiêu, Arsenal hoàn toàn có thể chuyển hướng sang Marcus Rashford. Tiền đạo của Manchester United hiện có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá khoảng 40 triệu bảng (ngoại trừ đối thủ là Man City và Liverpool). Việc chiêu mộ Rashford không chỉ giúp Arsenal tiết kiệm gần 100 triệu bảng mà còn mang lại những biến số chiến thuật thú vị cho Arteta.

Sự khác biệt nằm ở hồ sơ cầu thủ. Nếu Arsenal sở hữu cả Eberechi Eze và Rashford, Arteta sẽ có hai phương án tấn công đối lập hoàn hảo cho hành lang cánh trái. Eze với kỹ thuật cá nhân điêu luyện sẽ là chìa khóa mở ra các hàng phòng ngự lùi sâu. Ngược lại, Rashford với tốc độ xé gió và khả năng đánh hơi khoảng trống sẽ là vũ khí hủy diệt trong các tình huống chuyển trạng thái và phản công nhanh trước các đối thủ thích kiểm soát bóng.

Rashford mang lại lợi ích về kinh tế lẫn chiến thuật cho Pháo thủ. Ảnh: Getty Images

Hồi sinh tại Tây Ban Nha và cơ hội cho Pháo thủ

Phong độ của Rashford trong mùa giải vừa qua tại Tây Ban Nha là minh chứng cho đẳng cấp của anh. Dưới dạng cho mượn tại Barcelona, tiền đạo 28 tuổi đã ghi 14 bàn thắng và có 14 pha kiến tạo sau 49 lần ra sân, góp công lớn giúp đội bóng của Hansi Flick vô địch La Liga. Dù Barca không kích hoạt điều khoản mua đứt, nhưng những gì Rashford thể hiện cho thấy anh vẫn là một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu khi được đặt vào hệ thống phù hợp.

Với việc Manchester United sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị mua đứt, đây là thời điểm vàng để Arsenal hành động. Việc kích hoạt điều khoản giải phóng 40 triệu bảng sẽ giúp Pháo thủ vừa có thêm một ngôi sao tấn công đẳng cấp, vừa giữ được nguồn lực tài chính để hoàn thiện các vị trí trọng yếu khác trong đội hình, tạo tiền đề vững chắc cho tham vọng thống trị tại mùa giải mới.