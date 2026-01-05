Arsenal bứt phá ngôi đầu, MU và Liverpool định đoạt vé dự Champions League tại vòng 35 Vòng 35 Ngoại hạng Anh chứng kiến bước ngoặt lớn trong cuộc đua vô địch của Arsenal và những kịch bản quyết định tấm vé Champions League của MU, Liverpool.

Giải Ngoại hạng Anh đang tiến vào giai đoạn then chốt, nơi mỗi điểm số đều có thể định đoạt số phận của cả một mùa giải. Tâm điểm đổ dồn vào cuộc đua vô địch nghẹt thở của Arsenal, tham vọng trở lại đấu trường châu lục của MU, Liverpool và cuộc chiến trụ hạng khốc liệt của Tottenham.

Arsenal và kỳ vọng vào bản lĩnh nhà vô địch

Trong cuộc đua vô địch, Arsenal đang đứng trước cơ hội nới rộng khoảng cách với Manchester City lên 6 điểm nếu đánh bại Fulham. Đây là thời điểm áp lực tâm lý đè nặng lên vai các cầu thủ trẻ của Mikel Arteta. Trong bối cảnh Kai Havertz bỏ ngỏ khả năng ra sân vì thể lực, sự kỳ vọng được đặt trọn lên vai Gabriel Jesus.

Dù chỉ mới đá chính 2 trận kể từ khi trở lại sau chấn thương đầu gối, tiền đạo 29 tuổi là thành viên duy nhất trong đội hình Pháo thủ hiện tại sở hữu huy chương vô địch Ngoại hạng Anh. Kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh của một nhà vô địch từ Jesus có thể là chìa khóa giúp Arsenal vượt qua khúc cua định mệnh này.

Áp lực nghẹt thở lên ghế nóng tại Newcastle và Chelsea

Tại Newcastle, Eddie Howe đang bước vào một cuộc thử việc kéo dài để giữ lấy chiếc ghế của mình. Với sự hiện diện của giới chủ Saudi Arabia trên khán đài trong cuộc tiếp đón Brighton, Howe buộc phải chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Bài toán khó nhất nằm ở hàng công, nơi ông phải cân nhắc giữa tài năng trẻ Will Osula và các bản hợp đồng đắt giá như Nick Woltemade hay Yoane Wissa.

Tương tự, tại Chelsea, huấn luyện viên tạm quyền Calum McFarlane lần đầu tiên đối mặt với áp lực phải thắng khi tiếp đón Nottingham Forest. Chelsea cần một lối chơi áp đặt để xoa dịu những cổ động viên bất mãn. Trong khi đó, Sunderland đang đứng trước nguy cơ tan vỡ giấc mơ châu Âu sau thất bại thảm hại 0-5 trước Forest, buộc họ phải có màn trình diễn bùng nổ trước Wolves.

Đại chiến MU - Liverpool vì tấm vé Champions League

Cuộc đối đầu kinh điển giữa Manchester United và Liverpool tại vòng đấu này mang ý nghĩa thực dụng hơn bao giờ hết. Cả Michael Carrick và Arne Slot đều đang đưa đội bóng đi đúng quỹ đạo dự Champions League mùa tới.

Liverpool hiện chỉ cần thêm 5 điểm trong 4 trận còn lại để chắc suất. Với Man Utd, nhiệm vụ còn nhẹ nhàng hơn khi họ chỉ cần thêm 2 điểm nữa để chính thức trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Dù vậy, niềm tự hào vùng Tây Bắc chắc chắn sẽ khiến trận derby này không có chỗ cho sự khoan nhượng.

Cuộc chiến trụ hạng và lời chia tay của John Stones

Ở phía cuối bảng xếp hạng, Tottenham dưới sự dẫn dắt của Roberto De Zerbi vẫn đang miệt mài trong cuộc chiến trụ hạng. Dù mất ngôi sao Xavi Simons vì chấn thương dây chằng, De Zerbi vẫn tin tưởng vào tinh thần chiến đấu của các học trò trước bài kiểm tra khó khăn mang tên Aston Villa.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là câu chuyện về John Stones tại Manchester City. Sau một thập kỷ đầy ắp danh hiệu, trung vệ 31 tuổi xác nhận sẽ chia tay sân Etihad vào cuối mùa giải. Stones hiện là mục tiêu săn đón của đội bóng cũ Everton. Trước khi ra đi, anh vẫn đặt mục tiêu giúp Man City hoàn tất cú ăn ba quốc nội, khép lại một chương huy hoàng trong sự nghiệp tại Manchester.