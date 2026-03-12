Arsenal cầm hòa Leverkusen 1-1 nhờ quả phạt đền gây tranh cãi của Madueke Noni Madueke thừa nhận không rõ tình huống dẫn đến quả penalty phút 89 giúp Arsenal có trận hòa quý giá trước Bayer Leverkusen tại vòng 16 đội Champions League.

Arsenal vừa trải qua 90 phút đầy sóng gió trên sân BayArena của Bayer Leverkusen trong khuôn khổ lượt đi vòng 16 đội Champions League. Dù bị dẫn bàn trước sau một tình huống phạt góc, đoàn quân đến từ Anh đã kịp rời nước Đức với kết quả hòa 1-1 nhờ pha lập công quyết định trên chấm phạt đền của Kai Havertz ở những phút cuối trận.

Nút thắt Madueke và quả penalty kịch tính

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện từ quyết định thay người ở phút 60, khi Noni Madueke được tung vào sân để tăng cường sức sáng tạo cho hành lang cánh. Sự xông xáo của cầu thủ này đã khiến hàng thủ Leverkusen gặp nhiều lúng túng. Đến phút 89, trong một nỗ lực đột phá táo bạo vào khu vực cấm địa, Madueke đã ngã xuống sau pha truy cản của Malik Tillman.

Arsenal thoát hiểm bằng một quả phạt đền gây tranh cãi.

Bất chấp sự phản đối dữ dội từ phía đội chủ nhà về việc tác động chưa đủ mạnh, trọng tài chính vẫn quyết định thổi phạt đền sau thời gian dài tham khảo công nghệ VAR. Trên chấm 11m, Kai Havertz đã dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn đối phương, ghi bàn vào lưới đội bóng cũ để san bằng cách biệt cho "Pháo thủ".

Lời thú nhận của người trong cuộc

Lên tiếng về tình huống nhạy cảm này sau trận đấu, Noni Madueke thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không thực sự biết chuyện gì đã xảy ra trong pha bóng đó, tôi chỉ biết mình cảm thấy có va chạm, ngã xuống và có phạt đền. Khi bạn vào sân và đội nhà đang thua, điều đó tiếp thêm cho bạn động lực to lớn để cố gắng thay đổi cục diện".

Bên cạnh đó, tiền đạo người Anh cũng dành lời khen ngợi cho bản lĩnh của người đồng đội Kai Havertz. Madueke nhấn mạnh sự điềm tĩnh của chân sút người Đức khi phải đối mặt với áp lực khổng lồ: "Kai Havertz đã ghi những quả phạt đền mang áp lực cao trong suốt sự nghiệp, anh ấy sở hữu sự điềm tĩnh đỉnh cao. Tôi thực sự thấy vui không chỉ cho riêng cậu ấy mà còn cho cả tập thể".

Lợi thế trước trận lượt về tại Emirates

Trận hòa kịch tính này giúp Arsenal nắm giữ lợi thế tâm lý vô cùng to lớn trước khi trở về thánh địa Emirates. Với sự cổ vũ của khán giả nhà trong cuộc tái đấu diễn ra sau sáu ngày nữa, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đang tràn đầy tự tin sẽ đánh bại đối thủ để ghi tên mình vào vòng đấu kế tiếp. Trong khi đó, Bayer Leverkusen chắc chắn sẽ còn nhiều điều phải nuối tiếc khi đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối cùng.