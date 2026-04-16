Arsenal cầm hòa Sporting CP 0-0 tại Emirates để giành vé vào bán kết Champions League
Sự kiên cường của hàng phòng ngự và màn trình diễn đỉnh cao của các tân binh đã giúp Arsenal bảo toàn lợi thế, chính thức góp mặt tại vòng bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Arsenal đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết Champions League sau trận hòa không bàn thắng đầy toan tính trước Sporting CP ngay trên sân nhà Emirates. Dù không có bàn thắng nào được ghi, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Mikel Arteta đã cho thấy bản lĩnh của một ứng viên vô địch, đặc biệt là sự kỷ luật trong hệ thống phòng ngự để bảo toàn lợi thế từ lượt đi.
Hàng thủ rực sáng: Điểm tựa vững chắc cho Pháo thủ
Trong một trận đấu mà áp lực từ đại diện Bồ Đào Nha là không hề nhỏ, hệ thống phòng ngự của Arsenal đã hoạt động như một cỗ máy được lập trình sẵn. David Raya tiếp tục chứng minh tại sao anh là sự lựa chọn tin cậy nhất trong khung gỗ với khả năng làm chủ không gian xuất sắc.
Bên cạnh đó, sự bùng nổ của các nhân tố ở hành lang biên như Cristhian Mosquera và Piero Hincapie đã làm nản lòng các mũi tấn công của Sporting. Mosquera cho thấy sự hiệu quả kinh ngạc trong các tình huống phòng ngự một đối một, trong khi Hincapie mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa phòng ngự và hỗ trợ tấn công.
Ở trung tâm hàng thủ, bộ đôi William Saliba và Gabriel Magalhaes một lần nữa cho thấy sự ăn ý tuyệt đối. Saliba duy trì sự điềm tĩnh cần thiết trước những pha áp sát, còn Gabriel thể hiện sự mạnh mẽ trong các pha không chiến, biến khu vực cấm địa thành "vùng cấm" thực sự với đối thủ.
Tuyến giữa kiểm soát: Màn ra mắt ấn tượng của Zubimendi
Điểm nhấn chiến thuật đáng chú ý nhất của Arsenal trong trận đấu này nằm ở khu trung tuyến. Martin Zubimendi đã có một trận đấu bùng nổ trong vai trò điều tiết nhịp độ. Khả năng luân chuyển bóng chính xác của tiền vệ này giúp Arsenal kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, ngăn chặn mọi nỗ lực phản công nhanh của Sporting.
Sát cánh cùng Zubimendi, Declan Rice vẫn duy trì được nguồn năng lượng vô tận. Rice có mặt ở mọi điểm nóng, tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, tạo nên một tấm lá chắn vững chãi trước hàng phòng ngự.
Sự bế tắc của hàng công và nỗi thất vọng mang tên Gyokeres
Tuy nhiên, mặt trận tấn công của Arsenal lại có một ngày thi đấu không thực sự hiệu quả. Noni Madueke và Gabriel Martinelli dù rất nỗ lực quấy phá ở hai hành lang cánh nhưng lại thiếu đi sự quyết đoán trong các pha xử lý cuối cùng. Sự thiếu chính xác này khiến Arsenal không thể cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng.
Phía bên kia chiến tuyến, Viktor Gyokeres – người nhận được nhiều sự kỳ vọng khi đối đầu đội bóng cũ – đã có một ngày thi đấu đáng quên. Tiền đạo người Thụy Điển hoàn toàn bị chia cắt với các đồng đội và không tạo ra được bất kỳ tình huống nguy hiểm thực sự nào về phía khung thành của David Raya.
Nhìn chung, trận hòa 0-0 này là một kết quả thành công về mặt chiến thuật đối với Arsenal. Việc giữ sạch lưới và bảo toàn lực lượng để tiến sâu vào bán kết Champions League minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của tập thể dưới quyền Mikel Arteta.