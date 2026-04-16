Arsenal cầm hòa Sporting CP 0-0 tại Emirates để giành vé vào bán kết Champions League Sự kiên cường của hàng phòng ngự và màn trình diễn đỉnh cao của các tân binh đã giúp Arsenal bảo toàn lợi thế, chính thức góp mặt tại vòng bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Arsenal đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết Champions League sau trận hòa không bàn thắng đầy toan tính trước Sporting CP ngay trên sân nhà Emirates. Dù không có bàn thắng nào được ghi, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Mikel Arteta đã cho thấy bản lĩnh của một ứng viên vô địch, đặc biệt là sự kỷ luật trong hệ thống phòng ngự để bảo toàn lợi thế từ lượt đi.

Hàng thủ rực sáng: Điểm tựa vững chắc cho Pháo thủ

Trong một trận đấu mà áp lực từ đại diện Bồ Đào Nha là không hề nhỏ, hệ thống phòng ngự của Arsenal đã hoạt động như một cỗ máy được lập trình sẵn. David Raya tiếp tục chứng minh tại sao anh là sự lựa chọn tin cậy nhất trong khung gỗ với khả năng làm chủ không gian xuất sắc.

Thủ môn: David Raya – 7.3 điểm Thủ thành người Tây Ban Nha đã có một ngày thi đấu ổn định và đầy tập trung. Raya không phải đối mặt với quá nhiều cú dứt điểm hiểm hóc, nhưng anh luôn có mặt đúng lúc trong các tình huống ra vào, đặc biệt là pha cứu thua quan trọng giúp Arsenal giữ sạch lưới và duy trì tâm lý tự tin cho các đồng đội phía trên.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của các nhân tố ở hành lang biên như Cristhian Mosquera và Piero Hincapie đã làm nản lòng các mũi tấn công của Sporting. Mosquera cho thấy sự hiệu quả kinh ngạc trong các tình huống phòng ngự một đối một, trong khi Hincapie mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa phòng ngự và hỗ trợ tấn công.

Hậu vệ phải: Cristhian Mosquera – 7.4 điểm Dù văn bản gốc đánh giá thấp, nhưng các số liệu thống kê cho thấy Mosquera là một trong những người chơi hiệu quả nhất hàng thủ. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự biên, thực hiện nhiều tình huống giải nguy kịp thời.

Ở trung tâm hàng thủ, bộ đôi William Saliba và Gabriel Magalhaes một lần nữa cho thấy sự ăn ý tuyệt đối. Saliba duy trì sự điềm tĩnh cần thiết trước những pha áp sát, còn Gabriel thể hiện sự mạnh mẽ trong các pha không chiến, biến khu vực cấm địa thành "vùng cấm" thực sự với đối thủ.

Trung vệ: William Saliba – 7.2 điểm Bất chấp những lời chỉ trích gần đây từ giới chuyên môn, Saliba vẫn cho thấy đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu. Anh duy trì sự điềm tĩnh trong các pha tranh chấp tay đôi và có khả năng đọc tình huống tốt.

Trung vệ: Gabriel Magalhaes – 7.2 điểm Đá cặp cùng Saliba, Gabriel tiếp tục thể hiện sự mạnh mẽ và quyết liệt trong các pha không chiến. Sự ăn ý của bộ đôi này là chìa khóa giúp Arsenal đứng vững trước áp lực.

Tuyến giữa kiểm soát: Màn ra mắt ấn tượng của Zubimendi

Điểm nhấn chiến thuật đáng chú ý nhất của Arsenal trong trận đấu này nằm ở khu trung tuyến. Martin Zubimendi đã có một trận đấu bùng nổ trong vai trò điều tiết nhịp độ. Khả năng luân chuyển bóng chính xác của tiền vệ này giúp Arsenal kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, ngăn chặn mọi nỗ lực phản công nhanh của Sporting.

Tiền vệ trung tâm: Martin Zubimendi – 7.2 điểm Zubimendi đóng vai trò "máy quét" và điều tiết nhịp độ trận đấu cực kỳ hiệu quả. Anh là trạm trung chuyển bóng chính xác, giúp Arsenal kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến.

Sát cánh cùng Zubimendi, Declan Rice vẫn duy trì được nguồn năng lượng vô tận. Rice có mặt ở mọi điểm nóng, tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, tạo nên một tấm lá chắn vững chãi trước hàng phòng ngự.

Tiền vệ trung tâm: Declan Rice – 7.1 điểm Rice tiếp tục là nguồn năng lượng vô tận ở giữa sân. Anh có mặt tại mọi điểm nóng để thu hồi bóng và tham gia vào quá trình luân chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Sự bế tắc của hàng công và nỗi thất vọng mang tên Gyokeres

Tuy nhiên, mặt trận tấn công của Arsenal lại có một ngày thi đấu không thực sự hiệu quả. Noni Madueke và Gabriel Martinelli dù rất nỗ lực quấy phá ở hai hành lang cánh nhưng lại thiếu đi sự quyết đoán trong các pha xử lý cuối cùng. Sự thiếu chính xác này khiến Arsenal không thể cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Tiền vệ cánh phải: Noni Madueke – 6.8 điểm Madueke đã có những khoảnh khắc bùng nổ nhờ tốc độ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện bên cánh phải. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của anh vẫn là khâu xử lý cuối cùng.

Phía bên kia chiến tuyến, Viktor Gyokeres – người nhận được nhiều sự kỳ vọng khi đối đầu đội bóng cũ – đã có một ngày thi đấu đáng quên. Tiền đạo người Thụy Điển hoàn toàn bị chia cắt với các đồng đội và không tạo ra được bất kỳ tình huống nguy hiểm thực sự nào về phía khung thành của David Raya.

Tiền đạo cắm: Viktor Gyokeres – 6.0 điểm Đối đầu với đội bóng cũ, Gyokeres đã có một trận đấu dưới sức. Dù rất nỗ lực trong việc làm tường và tì đè, tiền đạo người Thụy Điển lại tỏ ra đơn độc và thiếu sự nhạy bén trong vòng cấm.

Nhìn chung, trận hòa 0-0 này là một kết quả thành công về mặt chiến thuật đối với Arsenal. Việc giữ sạch lưới và bảo toàn lực lượng để tiến sâu vào bán kết Champions League minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của tập thể dưới quyền Mikel Arteta.