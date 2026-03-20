Arsenal cần bán Gabriel Jesus: Quyết định tàn nhẫn nhưng đúng đắn của Mikel Arteta Sự sa sút phong độ và sự tỏa sáng của Viktor Gyokeres khiến Gabriel Jesus trở thành 'người thừa' tại Arsenal. Việc bán anh là bước đi cần thiết để nâng tầm CLB.

Arsenal đang đứng trước một quyết định nhân sự mang tính bước ngoặt: chia tay Gabriel Jesus vào mùa hè 2026. Từng là biểu tượng cho sự lột xác của Pháo thủ, tiền đạo người Brazil giờ đây đang dần trở thành gánh nặng trong hệ thống chiến thuật ngày càng hoàn thiện của Mikel Arteta.

Gabriel Jesus không còn mang đến những đóng góp vào thành tích chung của Pháo thủ.

Vết xe đổ mang tên Alexandre Lacazette

Mikel Arteta đã xây dựng Arsenal dựa trên sự kỷ luật và tính hiệu quả tuyệt đối. Từ một đội bóng từng gắn liền với những cái tên như David Luiz hay Shkodran Mustafi, ông đã biến câu lạc bộ thành tập thể khó bị đánh bại nhất châu Âu. Để đạt được vị thế này, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã cực kỳ tàn nhẫn trong việc thanh lọc đội hình, và nạn nhân tiêu biểu nhất trong quá khứ chính là Alexandre Lacazette.

Giờ đây, Gabriel Jesus đang đi vào chính vết xe đổ đó. Cập bến Emirates từ Manchester City với giá 45 triệu bảng vào năm 2022, Jesus từng được kỳ vọng là mảnh ghép cuối cùng cho hàng công. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định và ám ảnh chấn thương khiến anh không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của đội bóng.

Sự cô lập giữa dàn sao tấn công

Mùa giải 2025/2026 chứng kiến sự sa sút thê thảm của tiền đạo người Brazil. Những con số thống kê đã phản ánh thực tế phũ phàng: Jesus mới chỉ có 773 phút thi đấu, ghi được 5 bàn thắng và đóng góp 2 đường kiến tạo. Đáng báo động hơn, anh đã không được đá chính trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh và ngồi dự bị hoàn toàn trong 4 trận liên tiếp.

Sự xuất hiện và tỏa sáng rực rỡ của tân binh Viktor Gyokeres cùng phong độ ổn định của Kai Havertz đã đẩy Jesus vào thế bị cô lập. Kịch bản này tương tự như mùa giải cuối cùng của Lacazette (2021/2022), khi tiền đạo người Pháp chỉ đá chính 2 trong 10 trận cuối cùng trước khi rời đi không kèn không trống.

Bán Jesus là nước đi hợp lý của Arsenal.

Bài toán kinh tế và tương lai của Pháo thủ

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc thanh lý Jesus còn mang ý nghĩa kinh tế quan trọng. Arsenal vốn nổi tiếng là đội bóng "bán rẻ" khi kỷ lục chuyển nhượng đi vẫn dừng lại ở con số 35 triệu bảng (như trường hợp của Folarin Balogun hay Cesc Fabregas). Giám đốc Thể thao Andrea Berta cần thể hiện sự quyết đoán để phá vỡ con số này khi Jesus vẫn còn giá trị thương mại nhất định.

Huyền thoại Ray Parlour nhận định: "Tôi nghĩ Jesus có thể rời đi vào cuối mùa. Anh ấy ở độ tuổi muốn được thi đấu hàng tuần. Arsenal nên mang về một tiền đạo khác để tạo ra sự thúc đẩy cho các lựa chọn còn lại".

Thậm chí, giới chuyên môn cho rằng Arsenal nên ưu tiên bán Jesus trước cả những cái tên đang gây tranh cãi khác như Leandro Trossard hay Gabriel Martinelli. Kết thúc sự nghiệp tại Emirates bằng một danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh sẽ là đoạn kết đẹp cho Jesus, giúp anh ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu thay vì bị lãng quên như cách Lacazette từng trải qua.